Zděšení politici EU zjistili pravdu o Trumpovi a Ukrajině

Agentura Reuters upozorňuje, že evropští diplomaté se stále vyrovnávají se zklamáním, které přinesl výsledek telefonického rozhovoru 47. prezidenta USA Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Anketa Bude-li vládu sestavovat hnutí ANO, kterého partnera v ní chcete vidět nejvíce? SPD a spol. 57% STAČILO! 32% Motoristé sobě 5% ODS 0% STAN 2% SOCDEM 0% Nechci, aby vládu sestavovalo ANO! 4% hlasovalo: 15537 lidí

„Putin evidentně hraje o čas. Bohužel musíme říct, že Putin ve skutečnosti nemá zájem o mír,“ řekl v úterý německý ministr obrany Boris Pistorius.

Sami Ukrajinci žijí podle agentury Reuters v nejistotě, protože v létě dorazí poslední pomoc, kterou odklepl ještě exprezident Joe Biden. Vláda v Kyjevě čeká, zda Trump potvrdí posílání další pomoci. Státy EU sice slibují, že budou dál podporovat Ukrajinu, ale bez amerických zpravodajských informací bude mít ukrajinská armáda velký problém. Nemluvě o tom, že Ukrajinci potřebují i systémy protivzdušné obrany Patriot.

Ze strany evropských diplomatů zaznívá, že Trump prezentuje telefonát s Putinem jako krok vpřed, ale ve skutečnosti udělal „dva až deset kroků zpět“. Podle listu The New York Times dává Trump od Ukrajiny ruce pryč.

„Politika od začátku Trumpovy administrativy spočívala ve vyvíjení tlaku na oběť, Ukrajinu, spíše než na agresora, Rusko,“ napsala Bridget A. Brinková, bývalá velvyslankyně USA na Ukrajině po odjezdu z Kyjeva minulý měsíc. „Mír za každou cenu není vůbec mír – je to appeasement.“

Trump však zjistil, že míru za každou cenu dosáhnout nemůže, protože Putin jeho nabídky odmítl. I poté, co Trumpův ministr obrany Pete Hegseth prohlásil, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO a musí se vzdát naděje na získání veškerého území, které Rusko obsadilo – dva z Putinových požadavků – nestačilo to k dosažení příměří.

Trump v reakci sice mohl sáhnout k zesílení sankcí proti Rusku, ale přesně to prý udělat nechce. „Úředník, který si přál zůstat v anonymitě, aby mohl hovořit o prezidentových soukromých hovorech, uvedl, že další sankce proti Rusku by bránily obchodním příležitostem a že prezident chce maximalizovat ekonomické příležitosti pro Američany,“ napsal NYT.

Server amerického listu tvrdí, že Trumpův vzkaz evropským politikům je celkem jasný. „Éra amerických diplomatických snah, poskytnutí nových zbraní Ukrajině a éra ekonomických sankcí proti Rusku se rychle blíží ke konci.“

Stejně jako agentura Reuters i server listu NYT tvrdí, že Trumpovým základním cílem je narovnat vztahy s Vladimirem Putinem a vrátit se k obchodování s Ruskem.

„Rusko chce po skončení této katastrofální ‚krvavé lázně‘ vést rozsáhlý OBCHOD se Spojenými státy a já s ním souhlasím,“ dodal Trump. „Pro Rusko existuje obrovská příležitost vytvořit obrovské množství pracovních míst a bohatství. Jeho potenciál je NEOMEZENÝ.“

To podle listu NYT znamená, že se v NATO projevuje rozkol v přístupu k Rusku, a to je přesně to, co chce Vladimir Putin. Proto prý nemáme čekat, že na mír dojde brzy.

Anketa Bude na Ukrajině koncem roku 2025 mír? Bude 13% Nebude 80% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 4071 lidí server amerického listu The Washington Post.

„Ďábel se skrývá v detailech,“ dodal. „Návrhy (memorand o budoucím míru) budou vypracovány jak ruskou, tak ukrajinskou stranou… a pak budou následovat obtížné kontakty, aby se formuloval jednotný text.“

Šéfka zahraniční politiky EU Kaja Kallasová uvedla, že představitelé budou i nadále pracovat na dalším kole sankcí EU, 18. balíčku bloku, ale uznala, že „je to obtížné a stává se to ještě obtížnějším“.

Jedna překvapivá věc však z telefonátu mezi Trumpem a Putinem možná vyplyne.

„Jedním z překvapivějších prvků, které vyplynuly z telefonátu Trumpa a Putina, byla diskuse o tom, že Vatikán bude hrát ústřední roli zprostředkovatele v budoucích jednáních. Italský úředník, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby nastínil interní diskuse, uvedl, že téma hlubšího zapojení Vatikánu bylo nastoleno na několika schůzkách mezi viceprezidentem J. D. Vancem, ministrem zahraničí Marcem Rubiem, italskou premiérkou Giorgií Meloniovou a italským ministrem zahraničí Antoniem Tajanim během americké návštěvy Říma na nedělní inauguraci papeže Lva XIV,“ uvedl The Washington Post.

V Rusku byl hlavní reakcí na pondělní telefonát pocit, že Trump posouvá USA blíže k Rusku a vnímá ho jako jednoho ze svých nejdůležitějších obchodních partnerů.

„Prezidenti ve svém rozhovoru hovořili velmi podrobně o budoucnosti našich vztahů, přičemž prezident Trump hovořil o perspektivách těchto vztahů poměrně emotivně. Opakovaně zdůrazňoval, že upřednostňuje vzájemně respektující a vzájemně prospěšné vztahy s Ruskem, vzhledem k jeho roli ve světě a jeho ekonomickému postavení,“ uvedl kremelský poradce Jurij Ušakov.

Psali jsme: Vidlák poděkoval Miroslavě Němcové Budu mít problém jmenovat. To Pavel řekl? Někteří nevěří Vystoupit z WHO? S pandemickou úmluvou je prý čas na otázku Kolářovy miliony z ČVUT: A s čím tam tedy folklorista radil?