Zdražení chleba nejvíc v Evropě. „Tak to dopadne, Fialo.“ Holec ví

MONITORING Zdražení chleba nejvíc v celé Evropě. To mimo jiné postihlo Česko, dokládá na číslech Eurostatu komentátor Petr Holec. Ptá se, zda premiér Fiala tyto údaje oficiálního orgánu EU bude rozporovat jako v případě plynu. „V Česku správný lidi chtějí válku a ten, kdo se náhodou uřekne, že by se mezinárodní společenství mělo pokoušet válku na Ukrajině ukončit, tak je špatnej,“ uvádí k tématu Ukrajiny. A naznačuje, jak to celé pro Fialovu vládu dopadne.

reklama

Komentátor Petr Holec se opět podíval na počínání vlády Petra Fialy (ODS). Avšak než vyrazil do ostrého slovního do útoku, pousmál se nad hlavní zprávou týdne, jak to sám nazval, že prezident Petr Pavel dostal křeč. Podívejte se, ta bolest. Mě je skutečně generála upřímně líto. On se prostě nemůže na chvíli uklidit, odpočinout si. Šel si zaběhat, aby udělal nějaký fotky na instagram a podívejte se, dostal z toho křeč do nohy. Tak doufejme, že si od něj na chvíli odpočineme, nechal se slyšet Petr Holec.

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4210 lidí

Odpočinek však nebyl nijak dlouhý, protože Pavel v Senátu prosazoval své kandidáty na ústavní soudce.

Podle Holce Pavlovi leccos prochází.

„Když je miláčkem médií a projde mu to, že dojede do Mnichova na své motorce BMW, kde poděkuje a ocení Bernda Posselta, šéfa sudeťáckýho landsmanšaftu, potom dojede na tryznu do Terezína a řekne, že se musíme poučit z chyb našich předků, v bývalém nacistickém koncentráku na území Česka, tak viděli jste, že by ho někde za to v médiích honili? Projde to úplně v klidu. Je to normální, je to náš miláček Petr Pavel. Představte si, že by to udělal Miloš Zeman nebo Václav Klaus. Nebo i pozdní Václav Havel. I on o tu podporu už potom přišel. Museli by se omlouvat pořád dokola. Ale máme novou realitu a Petru Pavlovi zatím všechno prochází,“ prohlásil Holec.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP



prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté přešel k důležitějším věcem. Konkrétně vládnímu konsolidačnímu balíčku, na kterém nenechal nit suchou.

„Já jsem tušil u Fialovců průšvih, ale nepřál jsem si, aby to bylo až takovéhle fiasko, protože je to špatně pro celé Česko. Oni předčili moje očekávání. Před třemi týdny vyhlásili s tou velkou pompou a patosem a falší a lhaním svůj konsolidační balíček, kde popřeli vlastní sliby, hlavně trojkoalice SPOLU, tohle už víme, a do toho balíčku se pustili všichni, kdo na něm nepracovali. Zprava i zleva. A teď si představte, kdo se do něj pustí nakonec. Jeho hlavní tvář a autor, ministr financí Stanjura. Podívejte se na to, to je geniální. On dá rozhovor deníku E15 a tohle z toho vyšlo: ‚Možná jsme něco úplně nedomysleli, detaily balíčku ještě budeme řešit‘. Tohle je neuvěřitelný. Je to přímý přiznání toho, že ta vláda nefunguje,“ vyjádřil své mínění Holec.

Podle Holce se každá z pěti vládních stran snažila v rámci balíčku zachránit sama sebe. „Myslí na další volby, a ne na nás,“ pravil Holec.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A hned upozornil, že ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) oznámil, že škrtat nemůže. To je podle Holce ukázka toho, jak je to s balíčkem. „Já být Stanjurou a tohle si přečíst, tak vykopnu Lipavského z vlády sám,“ zaznělo od Holce.

Hned připomínal, jak ODS ještě na svém 29. kongresu slibovala, jak postaví stovky kilometrů dálnic, že lidem sníží daně a zeštíhlí stát. Petr Holec je proto zvědavý, co předseda vlády předvede v nějakém dalším televizním vystoupení, až bude muset čelit kritice kvůli balíčku.

Pár slov věnoval i ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi, který nejprve seděl ve vládě s Andrejem Babišem, teď ho kritizuje, ale až se otočí politické nálady, Jurečka podle Holce opět změní názor. „On otočí kabát, nebude mu to dělat problém. Je to lidovec,“ vyjádřil svůj názor Holec.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani další lidovecký ministr, konkrétně ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který chce snížit ceny potravin cenovou válkou v obchodních řetězcích. „Já, když jsem to četl, tak jsem se zděsil, protože jestli je Nekula něco schopen vyvolat, tak takovou cenovou válku, že už se nedoplatíme vůbec,“ poznamenal komentátor.

Ing. Zdeněk Nekula KDU-ČSL



ministr zemědělství Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A hned na datech Eurostatu ukázal, jak vzrostly ceny chleba. V Česku velmi výrazně a Holec je prý zvědav na to, zda Fiala opět Eurostat zkritizuje, jak to udělal, když bylo uveřejněno srovnání cen energií v Česku a v jiných evropských zemí.

Pokud půjde Fialova vláda touto cestou dál, povede to podle Holce k tomu, že se začnou spojovat opoziční strany, jako se teď smluvně propojila SPD a Trikolora, může vzniknout kritická síla hlasů, která v Česku dokáže něco změnit. Tak to vidí Holec.

Prý je také zvědav, co se dříve či později dozvíme o obrané smlouvě s USA. „Amerika k tomu přistupuje jako supervelmoc, takže si ty podmínky nastavuje výhodný pro sebe,“ pravil Holec s tím, že spojence Američané uplácejí tím, že jim prodávají zbraně, které už Američané nepotřebují. Tak to vidí Holec. „Američani mají historii, že když se ráno prezident probudí a řekne, ‚zaútočíme támhle na ty‘, tak to udělají. Vzpomeňte si na kupříkladu Panamu,“ dal příklad Holec. Proto by prý byl při uzavírání smluv s USA opatrný, neboť má za to, že americká politika je v tomto směru horší, než byla politika sovětská, potažmo dnes ruská.

„V Česku správný lidi chtějí válku a ten, kdo se náhodou uřekne, že by se mezinárodní společenství mělo pokoušet válku na Ukrajině ukončit, tak je špatnej,“ upozornil ještě v souvislosti s válkou.

Mgr. Jana Černochová ODS



ministryně obrany Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vrátil se také ke stým narozeninám veterána americké zahraniční politiky Henryho Kissingera, který u příležitosti oslav své stovky poskytl několik rozhovorů a konstatoval, že za válku na Ukrajině nemůže jen Kreml.

„Já si myslím, že by zvládl takovou menší nápravnou Libavou, protože s nesprávnými názory se musí bojovat,“ pravil Holec v narážce na cestu olympionika Davida Svobody na Libavou po boku ministryně Černochové, kde se měl voják a sportovec seznámit s ukrajinskými vojáky, kteří procházejí výcvikem v Česku, aby si mohl vyslechnout, co Ukrajina prožívá v důsledku ruské agrese.

Poté Holec přehodil tematickou výhybku k záměru ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), který plánuje utlumit rodná čísla a odmítá přitom tvrzení, že to bude stát 56 miliard. Ale neumí říct, kolik to tedy bude stát.

„Z Pirátů teď začínají ucházet skutečně velký myšlenky. Poslanec Mikuláš Peksa se zamyslel a řekl, že nám bude líp, když zavedeme čtyřdenní pracovní týden. Prosím vás, kde je Chocholoušek?“ zeptal se Holec v narážce na slavný český film Jáchyme, hoď ho do stroje.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jedním dechem Holec dodal, že v Brně bude za dohledu policie číst dětem pohádky muž převlečený za ženu. Tento nápad si podle Holce prosadili Piráti v Brně a komentátor dal jasně najevo, co si o tom myslí. „Jestli je tohle populární trend, tak já bych to rád vyvezl na nějaký ostrov, kde ať si to klidně dělají, ať si předčítají hlavně vlastním dětem, ale nevím, proč to musejí dělat tady,“ kroutil hlavou.

Nechápal také to, jak k tomu může mlčet ODS a lidovci, kteří spolu v Brně momentálně vládnou, v čele s primátorkou za ODS Markétou Vaňkovou.

Po chvíli kroutil hlavou znovu. Když přišel k nápadu, že by vláda mohla novou českou eurokomisařkou jmenovat Danuši Nerudovou. Holec se obává, co by tato paní v roli eurokomisařky provedla s českým automobilovým průmyslem.

Psali jsme: „On chce ty peníze zpátky?!“ Stanjurův pokus o vysvětlení. Rozezlil Novotný, mladý Kolář, kavárník od Šarapatky. Jedno VIDEO stačilo, aby je Fico nakrknul Nový standard: Lže jako Fiala, vymezil Holec. Klauni chtějí dávat Česko dohromady „Lžipetr jede.“ Pekarová? Chyběl jen rozsudek. Holec měl žně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.