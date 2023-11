Zdražování elektřiny? Museli jsme kvůli EU, tvrdil mluvčí Smolka. A takto je to ve skutečnosti

Fialova vláda opět papežštější než papež. Ke zdražení elektřiny a plynu o desítky procent pro obyvatele a firmy vůbec nemuselo dojít. Navýšení cen mohlo být zaplaceno z evropských peněz za emisní povolenky, jenže česká vláda svojí horlivostí a touhou zalíbit se Bruselu tuto možnost zhatila a podřídila se bruselským nařízením dříve, než musela. „Nojo, ale co by na to našemu Světovému lídrovi řekla teta Urša?! Proč se ohlížet na české občany, že?“ zaznělo od známého advokáta.

Situaci, o které hovoříme, se věnoval článek deníku MF DNES, který k tomu doslova napsal: „Plošnou pomoc s cenami sice zakazuje od ledna nová směrnice EU, ale dokud ji český Parlament neschválí a ‚nepřeklopí‘ do zákonů, není platná a Česko by mohlo dál hrát podle starých pravidel.“

Česko totiž novou směrnici dosud nestihlo schválit, protože by měla být součástí novely zákona o emisních povolenkách. Jeho prosazení ale nebude vůbec jednoduché a novela hned tak ke schválení na vládě nedoputuje.

Z toho tedy plyne, že kdyby vláda chtěla domácnostem s placením energií pomoct, stačilo nepospíchat.

„S evropskými penězi na snížení účtů za elektřinu a plyn pro obyvatele a podniky přitom původně počítala vláda i Svaz průmyslu a obchodu. Zarazilo to ale Ministerstvo životního prostředí, když mu přišla odpověď z unie. A vláda poté rozhodla: Celou sumu musejí zaplatit domácnosti a firmy,“ píše se ve zmíněném článku.

Vláda to ale vidí jinak.

„Možnost využití výnosů z emisních povolenek na pomoc s vysokými cenami energií v příštím roce vláda prověřovala, Evropská komise ale Ministerstvu životního prostředí sdělila, že by byl takový postup v rozporu s pravidly EU a není možné takto postupovat. Využití výnosů z povolenek je možné pouze na opatření vyjmenovaná ve směrnici,“ je si jistý mluvčí vlády Václav Smolka.

Jenže to není tak úplně pravda a vládní argument se ukazuje jako poněkud děravý ve světle toho, že zmíněná směrnice nemá větší váhu, než české zákony.

V minulosti český stát z peněz za emisní povolenky platil i část regulované ceny elektřiny a plynu a náklady na ně tak svým občanům snižoval. Od příštího roku už takto vláda postupovat nechce. Evropská komise jí prý sdělila, že už to nebude možné.

„Jde o směrnici, která říká, na co se smějí peníze z obchodování s emisními povolenkami použít. Evropská unie ji přepracovala, zrevidovala, a to na začátku června s platností od příštího roku,“ píše MF DNES.

Vláda tak rezignovala na zmíněný fakt, že žádná směrnice nemůže mít větší váhu, než zákony jednotlivých států a ty ji musejí nejdřív zasadit právě do těchto svých zákonů.

Podle všeho je ve hře i vládní koaliční spor, kdy vinu hází jedno ministerstvo na druhé.

„Ministerstvo využití výnosů z emisních povolenek na pomoc s vysokými cenami energií v příštím roce navrhovalo od léta. Gestorem zákona je Ministerstvo životního prostředí, podle nějž by tento postup byl v rozporu s pravidly EU. Na základě toho vznikla koaliční shoda, že tento způsob financování zvolen nebude,“ řekl MF DNES mluvčí Ministerstva průmyslu Marek Vošahlík.

A protože se naši čeští politici obávali reakcí svých evropských kolegů, budeme navýšení ceny energií platit už od nového roku.

„Byla obava, jak by bylo ‚vysezení‘ směrnice a její záměrné nepřijetí vnímáno. A proto bylo rozhodnuto, že se peníze nepoužijí, v rozpočtu se navíc na kompenzace na nárůst cen peníze najít nedají a nárůst bude překlopen na odběratele, tedy obyvatele a provozy,“ potvrdil to zdroj MF DNES z blízkosti vlády.

Na to reagoval třeba známý právník a glosátor politické situace Tomáš Tyl, který na svém facebooku napsal, že kdyby vláda chtěla domácnostem s placením energií ulevovat co nejdéle, stačilo s přijetím zmíněné směrnice nepospíchat.

„Plošnou pomoc s cenami sice zakazuje od ledna nová směrnice EU, ale dokud ji český Parlament neschválí a ‚nepřeklopí‘ do zákonů, není platná a Česko by mohlo dál hrát podle starých pravidel,“ shrnuje obsah výše zmíněného článku Tyl s tím, že směrnici schválila unie v polovině roku, ale Česko ji dosud nestihlo schválit.

„Směrnici totiž překlápí do novely zákona o emisních povolenkách, ke kterému však mají ministerstva i třeba Svaz průmyslu a obchodu řadu připomínek. Dokud je Ministerstvo životního prostředí nevyřeší, nemůže zákon poslat ani ke schválení vládě. Podle odborníků se to určitě nestihne do konce roku, a kdyby vláda chtěla domácnostem s placením energií ulevovat co nejdéle, stačilo s přijetím nepospíchat,“ pokračuje dál známý právník a závěrem svého příspěvku přidává svůj pohled na jednání českých vůdců v kontextu jejich vztahů s vedením EU a s ohledem na zájmy českých obyvatel.

„Nojo, ale co by na to našemu Světovému lídrovi řekla teta Urša?! Proč se ohlížet na české občany, že?!“

