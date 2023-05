Že SPOLU nezvýší daně? Jen zkratka z billboardu. To jste si špatně vysvětlili, vzkazuje Stanjura

Výrok o nezvyšování daní si podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) někteří voliči současné vlády špatně vysvětlili. „To je zkratka z billboardu. My jsme říkali, že nechceme zvýšit celkové daňové zatížení,“ pronesl ministr v rozhovoru pro TN.cz a podotkl, že nepředpokládá, že by kvůli tomu voliči ODS jeho straně přestali věřit. Za důležité označil zmenšování provozních výdajů státu a rušení jednotlivých agend. Na počtech ministrů ovšem šéf státní kasy šetřit nemíní. Mělo by to prý následky.

reklama

Anketa Jste spokojen/a s podobou „reformy“, kterou představila pětikoalice? Ano 1% Ne 98% Nevím 1% hlasovalo: 9374 lidí psala ještě před rokem Občanská demokratická strana a deklarovala, že nedoje ke zvýšení daní, a v podobném duchu se pravidelně vyjadřoval také předseda vlády a šéf ODS Petr Fiala. Nyní ovšem od vlády přichází návrh na zvýšení daně z příjmů právnických osob na 21 procenta, zvýšení daně z nemovitých věcí až na dvojnásobek či například na úpravu daně z příjmů fyzických osob, jež bude znamenat posun hranice 23% daně z příjmů fyzických osob ze čtyřnásobku na trojnásobek průměrné mzdy.



Výrok „nebudeme zvyšovat daně“ si podle ministra financí Zbyňka Stanjury část voličů vlády špatně vysvětlila. „To je zkratka z billboardu. My jsme říkali, že nechceme zvýšit celkové daňové zatížení,“ přiblížil Stanjura v rozhovoru pro TN.cz s dodatkem, že daňový balíček pokládá za „neutrální“. Že by voliči ODS přestali straně věřit před příštími volbami, ministr nepředpokládá.



Podle Stanjury je „férové“, že návrh vlády na zvýšení daní nejvíce postihne právě české firmy. „Přijde mi férové, že část pomoci – často oprávněné – firmy formou daní, za to, že jsme jim pomohli zvládnout těžkou situaci, vrátí daňovým poplatníkům. Protože jim to neposílala vláda ani Parlament, ale daňoví poplatníci,“ řekl.

Ve hře prý bylo i zvýšení daní z příjmů zaměstnanců, které se snížily při zrušení superhrubé mzdy, ODS však prý v tomto byla proti. „Daně stát bere lidem nebo firmám. Tím, že jsme snížili daně, jsme jim méně vzali. Každá rodina, každý člověk ví mnohem lépe než kterákoli vláda, co s těmi penězi, které jsme mu nevzali, má udělat,“ má jasno ministr.



Tvrzení odborů, že je vládní balíček „destrukcí státu“, pokládá Stanjura za „směšný“. „Celkové úspory jsou za 78 miliard, z toho 75 miliard jsou úspory na straně státu,“ uvedl.



Pomoci uspořit veřejné finance má podle šéfa státní kasy také zmenšování provozních výdajů státu a rušení jednotlivých agend. „Pokud tu agendu zruším, mohu snížit počet úředních míst, zlevním stát, a ještě to bude efektivnější,“ zaznělo. Omezovat byrokracii bude chtít Stanjura podle svých slov i po přijetí aktuálně představeného balíčku.

Ing. Zbyněk Stanjura ODS



ministr financí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odmítl však, že by chtěl šetřit na počtech ministrů, a zrušit tak například pozici ministra pro evropské záležitosti, která byla založena kvůli českému předsednictví v Radě EU. To sice skončilo, ministerské křeslo však dále existuje. Vše podle Stanjury tkví v tom, že je ve vládní koalici zastoupena pětice stran a musela by se opětovně rozjet koaliční vyjednávání o obsazení ministerstev. „Znamenalo by to znovu vyjednat početní zastoupení jednotlivých stran ve vládě, což by byl návrat úplně na začátek koaličních jednání. A tam už se vracet nechceme,“ pronesl.



Co se týče platů politiků, podle Stanjury by měl jejich růst pokračovat, změní se pouze tempo jejich růstu. „Nezmrazujeme je, ale snižujeme jejich valorizaci, a to víc, než jsme snížili valorizaci penzí, což mi přijde pochopitelné a správné,“ pravil politik.





Vyjádřil se, že změny u daní z přidané hodnoty byly cíleny, aby byl systém DPH jednodušší. Snažili jsme se, aby v té nižší sazbě byly ty výdaje, které jsou pro každou rodinu podstatné. Samozřejmě jiné položky, které ve svém objemu tak podstatné nejsou, jdou do té vyšší sazby,“ řekl Stanjura. To, že došlo na to, že někteří výrobci a spotřebitelé nalezli své produkty ve vyšší sazbě DPH, mý být jednoduše způsobeno tím, že mezi sebou vyjednávalo pět vládních stran a byly nutné kompromisy. Výrok, že pokud se nepřistoupí na některou z podmínek, tak některá ze stran opustí vládu, podle Stanjury vůbec nezazněl.

Fotogalerie: - Před jednáním vlády

Obstrukce opozice nepředpokládá, a i kdyby byly, vláda to podle něj vydrží. „Nevím, proč by obstruovali. 75 ze 78 miliard jsou úspory na straně státu. Pořád slyším od opozice, abychom šetřili na provozu státu, tak tady šetříme,“ doplnil ministr financí.

Psali jsme: Říkám, že jsme slib neporušili, utřel Stanjura moderátorku. Pak se hádal, že nápoj není potravina „Stanjuro, na Moravu nejezdi.“ A co domů, do Opavy? Stanjura přesvědčoval straníky: Slib jsme neporušili, celkově se daně nezvýší Jurečka něco podstatného zapomněl říct. Rajchlův ekonom doplňuje skládačku: Bez úspor do důchodu nechoď

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.