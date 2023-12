Že není kam klesnout? Příští rok jsou volby. A zdraží elektřina. Špatné zprávy pro Fialu i Pavla

Člověku by se zdálo, že důvěra ve vládu Petra Fialy (ODS) už nemá kam klesat. Jenže podle publicistky Karoliny Stonjekové dělá pětikoalice vše pro to, aby důvěra ve vládu spadla ještě hlouběji. Čeká nás zvýšení cen energií. „Pan ministr Síkela říká, že se nebude dít nic dramatického. Kromě toho, že některým lidem zdraží energie o 70 %,“ poznamenala mimo jiné Stonjeková. Nešetřila ani prezidenta Petra Pavla a jeho „přítele po boku“ Petra Koláře. Nakonec došlo i na exkancléřku Angelu Merkelovou.

Publicistka Karlína Stonjeková promluvila v internetové televizi XTV. Hned na úvod konstatovala, že stále klesá důvěra ve vládu Petra Fialy. Klesá, i když se podle Stonjekové ještě před pár týdny zdálo, že níže už ani klesat nemůže.

„Napřed to bylo na 30 procentech, pak to kleslo na nějakých 26, teď jsme na 17 procentech. No ale to je konec roku 23. Máme před sebou rok 2024, kdy nás čekají reálné dopady konsolidačního balíčku. Kdy nás čeká zvýšení cen energií. Pan ministr Síkela říká, že se nebude dít nic dramatického. Kromě toho, že některým lidem zdraží energie o 70 %. Tohle všechno jsou faktory, které se na té popularitě budou ještě nadále podepisovat. To v situaci, když už jsou na těch 17 procentech. A v roce 2024 nás čekají troje volby,“ upozornila Stonjeková v narážce na volby do Evropského parlamentu a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR. „Já si myslím, že oni tvrdě makají na tom, aby to šlo ještě hlouběji,“ zmínila komentátorka v popisu toho, jak vnímá současnou situaci. Dodejme, že podle posledních výsledků má Petr Fiala podporu už jen 16 % dotázaných.

Pavlův neprověřený přítel po boku

Prezident Petr Pavel, kterého Stonjeková vnímá jako ‚vládního prezidenta“, se také potýká s poklesem důvěry. Ta v tuto chvíli stále přesahuje 50 %, ale Stonjeková připomněla, že jeho předchůdci na počátku mandátu měli vyšší důvěru. Stonjeková si ve vysílání internetové televize položila otázku, zda vůbec Petr Pavel má čím oslovovat voliče. Lidi trápí růst cen energií a mnoho dalších věcí a podle Stonjekové se ukazuje, že Pavel nemá lidem co říct.

Komentátorka naznačila, že v tuto chvíli sice Pavel říká, že nebude obhajovat prezidentský mandát, ale pokud skupina pravdy a lásky, jak ji nazvala Stonjeková, jiného kandidáta nenajde, pak Pavla podle Stonjekové přiměje, aby se pokusil mandát obhájit. A pak už prezidentovi půjde o to, aby mu veřejnost více důvěřovala.

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 1% Nepovažuji 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18375 lidí

Pousmála se i nad tím, že se Petru Kolářovi nelíbí, když je srovnáván s poradcem exprezidenta Zemana Martinem Nejedlým. „Už teď se kvůli tomu pan přítel po boku hodně vzteká,“ podotkla. Stonjeková má za to, že Koláře s Nejedlým srovnat lze. Zato srovnávat Pavla se Zemanem je podle jejího názoru nesmysl. Ale Petr Kolář dal prý najevo, že podobná srovnání může provádět „blb“ nebo „hajzl“.

„Srovnávat gumáka, který ve svém projevu z 28. října cituje Batmana, tak srovnávat takového člověka se sečtělým a vzdělaným prezidentem Zemanem, který dokázal ve Sněmovně mluvit souvisle a spatra, tak to nelze,“ zhodnotila Stonjeková pozice Petra Pavla a Miloše Zemana.

Kalouskova nekandidatura

Po prezidentu Pavlovi věnovala Stonjeková pár slov spoluzakladateli TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, kterého tato strana v čele s Markétou Pekarovou Adamovou nehodlá nechat kandidovat do Evropského parlamentu. Místo toho vedení TOP 09 Kalouska vyzvalo, aby kandidoval do Senátu, což on odmítl. Podle Stonjekové Kalousek je silnou osobností, zatímco senátorem se z pohledu komentátorky stane spíš člověk, který vadí co nejmenšímu počtu lid. A to rozhodně není Kalouskův případ.

„Pekarová byla zřejmě tak hloupá, že si myslela nejen to, že to Kalousek neprokoukne, ale že to [kandidovat do Senátu] příjme,“ kroutila hlavou publicistka.

„Kauza“ Miroslava Kalouska navíc podle jejího názoru ukazuje, jak slabá je koalice Spolu. „Celé to ukázalo slabost koalice Spolu, protože na Kalouskovi to mohlo celé skončit, mohlo se to sesypat. Zároveň to ukázalo, jak v těch stranách naprosto nefungují nějaké demokratické mechanismy,“ podotkla s tím, že premiér Fiala či Markéta Pekarová se slovem „demokracie“ zaklínají docela často.

„Kalousek dostal nominaci od 12 krajů ze 14, ale Pekarová řekla – ty tam nebudeš,“ připomněla Stonjeková. A že koalice Spolu si upekla do eurovoleb těžký kompromis a nechtějí si ho nechat od voličů rozbít. Onen kompromis mimo jiné zahrnuje to, že na eurokandidátce Spolu se objeví Ondřej Kolář, bývalý starosta Prahy 6, syn prezidentova „přítele po boku“ Petra Koláře.

Stranou její pozornosti nezůstal ani pohřeb Karla Schwarzenberga, na kterém se zrodila fotka letící posléze sociálními sítěmi. Stonjeková konstatovala, že nápady fotit se na pohřbech považuje za nesmyslné.

Než se rozloučila s diváky, ohodnotila ještě situaci v Německu, kde se většina veřejnosti stále kritičtěji staví k migraci. Zvlášť když migranti z muslimského světa vychvaluj teroristy z Hamásu.

„Stalo se to, že my kritici, kteří jsme už v roce 2015 kritizovali masovou migraci a kritizovali jsme tu vítací politiku Angely Merkelové, tak jsme zase bohužel měli pravdu. Lidé jako Angela Merkelová bohužel zase pravdu neměli, a teď po osmi letech se snaží ten požár hasit,“ poznamenala Stonjeková s tím, že je vlastně ještě dobré, že si Němci uvědomili pravdu po osmi letech, protože v některých tématech, z pohledu Stonjekové, neprozřeli dodnes.

