Zelené nově povede diplomatka a expert na zemědělství. Na sjezdu se mluvilo o spálené zemi

Čeští Zelení – stejně jako v těchto dnech jiné strany, SOCDEM, Svobodní, lidovci – svolali sjezd strany. Odstartoval v sobotu v 8 hodin ráno v Praze 6.

Novými spolupředsedy strany byli zvoleni Gabriela Svárovská a Matěj Pomahač. Tento zastupitel Prahy 16 zdůraznil: „Za stávající politické situace a reálného rizika, že ze Sněmovny poprvé po sametové revoluci vypadne liberální politická síla, je však naší primární strategií spolupráce“.

Svárovská je někdejší česká diplomatka, novinářka, lidskoprávní aktivistka a publicistka, expertka na zahraniční a bezpečnostní politiku. Matěj Pomahač, zastupitel z pražského Radotína, je také expert na moderní zemědělství a poradce pro řízení podniků.

Na sjezdu se přihlásil o slovo např. Roman Molek a na rovinu svým kolegům sdělil, že tlačit ze všech sil zelenou agendu považuje za kontraproduktivní, protože kupříkladu levicové voliče, zejména ty sociálně slabší, zajímá zelená agenda až ve druhém sledu. V první řadě je trápí jejich vlastní ekonomická situace.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 95% Bohužel ano 1% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 23591 lidí

„Já patřím k lidem, kteří nesdílejí pohled na svět tak moc černý, jak jsem si ho vyslechl z kandidátských proslovů, že žijeme ve spálené zemi. Já jsem rád, že žiju v České republice a nemám pocit, že by se mně nebo lidem kolem mě propadala půda pod nohama, že bychom se propadali do nějakého pekla. Nemyslím si, že bychom měli všechno jenom hanět. Nemyslím si, že bychom všechno měli jenom kritizovat, o čemž tady všechny ty předchozí projevy byly. Mně tady strašně chyběl rozbor možných voličů a toho, co chtějí slyšet. A osobně jsem přesvědčen, že levicoví voliči nebo sociálně slabí voliči nemají zájem volit Zelené, protože jim v tuhle chvíli nejde, z pohledu jejich potřeb aktuálních, o to, starat se o ekologii. A nás vnímají jako ekologickou stranu,“ konstatoval Molek s tím, že toto směřování Zelených vnímá jako slepou cestu.

„Já jsem rád, že žiju v České republice, a nemám pocit, že by se mně nebo lidem kolem mě propadala půda pod nohama, že bychom se propadali do nějakého pekla,“ zaznělo před polednem od řečnického pultíku.

Vedle potřeby prosazovat zelenou agendu Zelení chtějí nadále podporovat Ukrajinu. Ruskou intervenci vůči Ukrajině odsuzují. Stejně jako xenofobii.

Zelení během sjezdu zhodnotí průběh kampaně do Evropského parlamentu a její úspěšnost.

Došlo i na promluvy hostů. Dorazit mají zástupci Pirátské strany, SOCDEM, Sen21, Volt, Prahy Sobě, Žít Brno, hnutí Budoucnost a Idealistů.

V neděli má dojít na zhodnocení kampaně a výsledků krajských voleb a senátních voleb. Poté má odstartovat diskuse k dalším tématům, včetně možné změny stanov. V neděli po 15. hodině má sjezd Zelených skončit.

Psali jsme: „Ukázat lidem faktury – to mají zakázáno.“ Pravda o drahém másle přímo z branže Levice: Vyzýváme partnery k jednání. Stačilo! ale není pro tato jednání vhodný formát Odešel od Zelených. „Přicházejí lidé bůhvíodkud a zabíjejí.“ Německý starosta prozřel „Uskromníte se. Ekonomika se zmenší.“ Stát na to dal 5 milionů Kč