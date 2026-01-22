Zelenského hra? Vyslal zprávu Trumpovi i Macronovi

Na okraj Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu se dnes (čtvrtek) uskutečnilo setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Oba státníci jednání označili za velmi dobré.
Trump po setkání prohlásil, že všichni chtějí mír a že „válka musí skončit“.
Také Zelenskyj dal najevo opatrný optimismus. Na sociální síti X setkání s americkým prezidentem popsal jako „produktivní a věcné“. Nešlo přitom o výrazné superlativy, ale spíše o zdrženlivé hodnocení, které naznačuje pokračující práci bez přehnaných očekávání.
Zelenskyj zároveň uvedl, že s Trumpem hovořili o fungování svých týmů a o tom, že komunikace mezi oběma stranami probíhá prakticky každý den, formou schůzek či jiných kontaktů. Dodal, že dokumenty související s jednáními jsou nyní „ještě lépe připravené“, což lze číst jako signál postupného, nikoli však finálního posunu.
Zelenskyj se dotkl i otázky protivzdušné obrany Ukrajiny. Připomněl, že předchozí jednání s Trumpem pomohlo posílit ochranu ukrajinského vzdušného prostoru, a vyjádřil naději, že i tentokrát se podaří tuto podporu dále rozšířit. Prezidentovi USA poděkoval za dosavadní dodávky protiletadlových raket a požádal o další.
A good meeting with @POTUS — productive and substantive. We discussed the work of our teams, and practically every day there are meetings or communication. The documents are now even better prepared. We also spoke today about air defense for Ukraine. Our previous meeting with… pic.twitter.com/E1j8kpJazN— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 22, 2026
Právě v tomto kontextu upoutalo pozornost, že Zelenskyj krátce nato veřejně poděkoval francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, a to navzdory napětí, které mezi Paříží a Washingtonem v posledních dnech panuje. Konkrétně Zelenskyj poděkoval svému francouzskému protějšku za zásah francouzského námořnictva proti ruskému tankerovému plavidlu podezřelému z obcházení sankcí.
„Děkuji, Francie. Děkuji Emmanuelu Macronovi. Právě taková rozhodnost je potřeba k tomu, aby ruská ropa přestala financovat ruskou válku,“ napsal Zelenskyj, jehož veřejné poděkování Francii lze vnímat také jako symbolické zdůraznění role některých spojenců v současné mezinárodní situaci.
Macron k zásahu francouzského námořnictva proti ruskému tankerovému plavidlu uvedl jednoznačné varování: „Nebudeme tolerovat žádné porušování pravidel.“
Thank you, France! Thank you, @EmmanuelMacron! This is exactly the kind of resolve needed to ensure that Russian oil no longer finances Russia’s war. Russian tankers operating near European shores must be stopped. Sanctions against the entire infrastructure of the shadow fleet… https://t.co/6t0DbJ9xS1— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 22, 2026
Emmanuel Macron na výročním zasedání Světového ekonomického fóra ostře kritizoval kroky současné americké administrativy a předem prohlásil, že se s Donaldem Trumpem v Davosu nesejde. Podle Macrona se svět ocitl v éře bez pravidel a s prezidentem USA má zásadně odlišný pohled na řadu otázek, mimo jiné na Trumpovy ambice spojené s Grónskem.
