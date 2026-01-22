Zelenského hra? Vyslal zprávu Trumpovi i Macronovi

22.01.2026 20:18 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Volodymyr Zelenskyj hodnotil schůzku s Donaldem Trumpem v Davosu jako „produktivní a věcnou“. Záhy nato však veřejně poděkoval francouzskému prezidentovi, jenž se od Trumpa v Davosu otevřeně distancoval a kritizoval jeho kroky.

Zelenského hra? Vyslal zprávu Trumpovi i Macronovi
Foto: Screen Youtube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Na okraj Světového ekonomického fóra ve švýcarském Davosu se dnes (čtvrtek) uskutečnilo setkání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s prezidentem USA Donaldem Trumpem. Oba státníci jednání označili za velmi dobré.

Trump po setkání prohlásil, že všichni chtějí mír a že „válka musí skončit“.

Také Zelenskyj dal najevo opatrný optimismus. Na sociální síti X setkání s americkým prezidentem popsal jako „produktivní a věcné“. Nešlo přitom o výrazné superlativy, ale spíše o zdrženlivé hodnocení, které naznačuje pokračující práci bez přehnaných očekávání.

Psali jsme:

Zelenskyj zároveň uvedl, že s Trumpem hovořili o fungování svých týmů a o tom, že komunikace mezi oběma stranami probíhá prakticky každý den, formou schůzek či jiných kontaktů. Dodal, že dokumenty související s jednáními jsou nyní „ještě lépe připravené“, což lze číst jako signál postupného, nikoli však finálního posunu.

Zelenskyj se dotkl i otázky protivzdušné obrany Ukrajiny. Připomněl, že předchozí jednání s Trumpem pomohlo posílit ochranu ukrajinského vzdušného prostoru, a vyjádřil naději, že i tentokrát se podaří tuto podporu dále rozšířit. Prezidentovi USA poděkoval za dosavadní dodávky protiletadlových raket a požádal o další.

 

Právě v tomto kontextu upoutalo pozornost, že Zelenskyj krátce nato veřejně poděkoval francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi, a to navzdory napětí, které mezi Paříží a Washingtonem v posledních dnech panuje. Konkrétně Zelenskyj poděkoval svému francouzskému protějšku za zásah francouzského námořnictva proti ruskému tankerovému plavidlu podezřelému z obcházení sankcí.

Psali jsme:

„Děkuji, Francie. Děkuji Emmanuelu Macronovi. Právě taková rozhodnost je potřeba k tomu, aby ruská ropa přestala financovat ruskou válku,“ napsal Zelenskyj, jehož veřejné poděkování Francii lze vnímat také jako symbolické zdůraznění role některých spojenců v současné mezinárodní situaci.

Macron k zásahu francouzského námořnictva proti ruskému tankerovému plavidlu uvedl jednoznačné varování: „Nebudeme tolerovat žádné porušování pravidel.“

 

Emmanuel Macron na výročním zasedání Světového ekonomického fóra ostře kritizoval kroky současné americké administrativy a předem prohlásil, že se s Donaldem Trumpem v Davosu nesejde. Podle Macrona se svět ocitl v éře bez pravidel a s prezidentem USA má zásadně odlišný pohled na řadu otázek, mimo jiné na Trumpovy ambice spojené s Grónskem.

Psali jsme:

Ministr Havlíček: Je velmi pravděpodobné, že půjčku Ukrajina nezaplatí
Kvůli Grónsku ohrožena Ukrajina. Plán se zpozdil
Trump ne a ne uhnout. Z Evropy zní výhrůžky i nářek
Budovat evropskou armádu, zní stále hlasitěji. Základem koalice ochotných

 

 

Zdroje:

https://t.co/6t0DbJ9xS1

https://t.co/E1j8kpJazN

https://twitter.com/EmmanuelMacron?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/POTUS?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2014341255430377723?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/2014362998412845442?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

x , Davos , Trump , Macron , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Věříte, že Donald Trump může skutečně přispět k ukončení války na Ukrajině?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Lukáš Vlček byl položen dotaz

Odvody daní

Dobrý den, od 90.let je tu takový nešvar, kdy zejména vietnamská komunita "zvláštně" odvádí/neodvádí daně. Osobně se mi nestalo za oněch více než 30 let, že by mi nějaký prodejce dal stvrzenku o nákupu. Vzhledem k tomu, že síť jejich prodejen, tržišť atd. je po celé ČR, lze usuzovat na obrovský daňo...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

O síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palceO síle ženské rozkoše rozhoduje šířka palce Bolest v dolní části zad může upozorňovat na nádorBolest v dolní části zad může upozorňovat na nádor

Diskuse obsahuje 44 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Zdá se, že Zelenský je poslední,, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskusespartyza8 , 22.01.2026 21:20:12
... komu by vyhovoval konec války.

|  29 |  0

Další články z rubriky

Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

11:19 Babiš se omluvil lidem za covid: Uvěřili jsme odborníkům a EU, byla to chyba

Premiér Andrej Babiš se na volebním sněmu hnutí ANO omluvil za chybná rozhodnutí, která učinil v obd…