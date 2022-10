Zelenskyj: Na rychlou obnovu jste nám nedali ani cent

reklama

První projev Zelenskyj pronesl k tzv. Krymské platformě. Vyjádřil naději, že se členové této platformy již brzy sejdou přímo na Krymu. Až ho osvobodí. Až se i na Krym vrátí mír, tak podle Zelenského bude mír na celé Ukrajině.

„Mír... To, co jsme všichni ztratili v roce 2014, když Rusko zahájilo svou šílenou agresi. Začalo to Krymem. Po více než osmi letech Putinovy války už na světě není země, která by nepocítila její důsledky. Postihla všechny - tím či oním způsobem. Svět počítá ztráty,“ řekl Zelenskyj.

„K čemu vedlo ruské zotročení Krymu, když se na to podíváte ze současnosti? Byl to prolog k plnohodnotné válce, která si vyžádá životy tisíců a tisíců lidí. Byl to zrod antihumánního systému, který mučí, zbavuje svobody a zraňuje muže, ženy i děti bez rozdílu věku, pohlaví, náboženství či etnické příslušnosti. Byl to počátek nejnebezpečnějšího chaosu v mezinárodních vztazích za život několika generací. To vše přinesla ruská vlajka na Krym a to vše se z okupovaného Krymu šíří dál do světa,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Fakt, že Rusko stále drží Krym, podle Zelenského znamená, že Rusko ohrožuje potravinovou bezpečnost světa, protože kdykoli může zarazit export ukrajinské zemědělské produkce. Produkce určené pro Afričany i obyvatele Asie. K tomu prý navíc Rusko díky Krymu může strategicky ohrožovat Blízký východ a severní Afriku.

Vrcholem všeho je pak podle Zelenského ruské jaderné vydírání, které se týká celého světa. A z pohledu Zelenského toto všechno skončí, až Ukrajina osvobodí Krym. Bude to ukázka toho, že se do světa znovu vrátila vláda mezinárodního práva. Zelenskyj má navíc za to, že teprve s návratem ukrajinské vlajky na Krym se na tento poloostrov vrátí svobodný život.

„Na území Krymu se okupanti dopustili nejen tisíců trestných činů, ale i... Od roku 2014 je Krym jedinou částí Evropy, kde de facto pokračují čistky - na náboženském a etnickém základě. Pokud jste muslim, ruští okupanti vás považují za viníka. Pokud jste qirimli, ruští okupanti vás považují za viníka. Pokud máte ukrajinský pas, ruští okupanti vás považují za viníka. Zamyslete se ještě jednou: v takových podmínkách žijí lidé už devátým rokem!“ konstatoval Zelenskyj.

Z návratu ukrajinské vlajky na poloostrov bude podle prezidenta těžit i EU.

„Návrat ukrajinské vlajky je příchodem Evropské unie na poloostrov. V plném smyslu těchto slov. Všechny úrovně naší integrace: obchod - to je obrovský trh, investice - to jsou obrovské možnosti rozvoje. To vše nyní na Krymu prostě není k dispozici. A ani to k dispozici být nemůže - Rusko náš poloostrov o trhy a rozvoj připravilo,“ konstatoval.

Poté vyzval všechny účastníky jednání, aby se po osvobození Krymu přijeli podívat a rozloučil se s nimi zvoláním sláva Ukrajině.

Druhý projev Zelenskyj věnoval německým politikům, kteří dali najevo, že se chtějí podílet na obnově Ukrajiny. Zelenskyj konstatoval, že evropské investice do Ukrajiny jsou investice do budoucího člena EU, které se rozhodně vyplatí.

„Nyní jsem vyslechl projev pana kancléře a také vážené paní Ursuly von der Leyen. A pak jsem se podíval na svůj projev a uvědomil jsem si, že jsme si mohli projevy vyměnit a nic by se nezměnilo. A to není špatné. Znamená to, že vidíme budoucnost Evropy, bezpečnosti, světa i Ukrajiny přibližně stejně. Rád bych se ale zastavil u některých priorit,“ zaznělo od Zelenského.

„Především bych si rád všiml vašich slov, pane kancléři, která zazněla včera. Řekl jste, že kdo investuje do obnovy Ukrajiny, investuje do budoucího člena Evropské unie. To jsou velmi důležitá slova. Významná slova. Věřím, že je uslyší všichni Evropané a globální ekonomičtí hráči,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Evropa žijící v míru, tato představa je podle Zelenského možná jen s účastí Ukrajiny v EU.

„Vím, že Vy, paní Ursulo, sdílíte tento názor pana kancléře na budoucí členství Ukrajiny. A jsem si jist, že společně s Vámi a všemi našimi přáteli v Evropské unii brzy uskutečníme vizi většiny Evropanů - naprosté většiny ve všech zemích EU. Vize Ukrajiny jako součásti EU. Nyní jsme ve vztazích dosáhli úrovně, kterou si Ukrajina již dlouho zasloužila. Uvědomujeme si význam a rozsah naší země. Lidé vědí, co můžeme dát našemu společnému evropskému domovu. Lidé vidí, co už dáváme. A vy všichni - účastníci konference - dobře víte, co můžeme dát,“ pravil Zelenskyj,

Ukrajina podle Zelenského ukazuje, že je štítem EU proti Rusku. A do budoucna se prý Ukrajina stane jednou z energetických opor EU. Zelenskyj o tom nepochybuje. Až ustanou ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu, Ukrajina opět bude moct vyvážet elektřinu do EU.

Ale prozatím na území Ukrajiny dopadají jak ruské rakety, tak íránské drony a ničí školy, nemocnice, rozvodny elektřiny a další objekty. Zelenskyj má za to, že Rusové usilují ze všech sil o to, aby pro Ukrajince byla nadcházející zima tou vůbec nejtěžší.

„A víte, že právě proto Rusko potřebuje kontrolu nad Ukrajinou. To není jen nějaká politická ambice. Jde o zcela jasné bezpečnostní, energetické, potravinové a průmyslové kalkulace. Kalkulace, které se Rusku nevyplní. Nikdy. Ukrajinský lid bude bránit svůj stát, svou svobodu. A útočníci si toho jsou již vědomi. To je jeden z důvodů jejich bestiální krutosti. Jedním z motivů jejich teroru je zničit něco, co nebude fungovat pro ně, ale může posílit nás všechny - Ukrajince, Evropany. V důsledku takového ruského teroru byly zničeny statisíce objektů,“ poznamenal Zelenskyj.

„Přístav nebo nádraží, škola nebo nemocnice, obytný dům nebo autoservis, továrna nebo pekárna, výtah na obilí nebo elektrárna... Všichni, kdo se na tom podíleli, byli zničeni. To vše Rusko ničí. Ničí, aby nám ztížilo přežití této zimy. Aby se Ukrajinci z této války nemohli vzpamatovávat co nejdéle. Abyste co nejdéle nemohli integrovat ukrajinský ekonomický potenciál a celoevropský potenciál,“ pokračoval.

Celou Evropskou unii požádal o větší koordinovanou finanční pomoc pro Ukrajinu. Nově získané prostředky by podle Zelenského měly být využity na obnovu poválečné Ukrajiny. V první fázi prý bude Ukrajina potřebovat 17 miliard dolarů na obnovu škol, nemocnic a další zásadní infrastruktury. Stejně tak podle Zelenského bude třeba brzy obnovit bytový fond Ukrajiny, který ruské tanky zničily v Černihivské oblasti i v mnoha dalších oblastech Ukrajiny.

„Vypracovali jsme transparentní plán prioritních kroků při obnově - to je to, co Ukrajina doslova potřebuje, aby přežila. Ne zítra, ne příští rok. Ne na konferenci v Británii... Hned teď,“ zdůraznil Zelenskyj. ... „Na realizaci Rychlé obnovy jsme zatím nedostali ani cent! Vyzývám vás, abyste přiblížili potřebná rozhodnutí,“ pokračoval.

Zmínil i rozpočet Ukrajiny na příští rok. A řekl si o dalších 38 miliard dolarů.

„Stejně tak je nyní - již na této konferenci - nutné přijmout rozhodnutí o pomoci na pokrytí deficitu našeho státního rozpočtu v příštím roce. Pro Ukrajinu je to neudržitelná částka - deficit 38 miliard dolarů. Jedná se o platy učitelů, lékařů, sociální dávky, důchody. Významné finanční prostředky. Ale naše sdružení je dostatečně silné, aby mohlo realizovat i takový úkol,“ prohlásil.

Upozornil také na to, že na evropských účtech leží zmražený ruský majetek, který by z pohledu Zelenského měl být využit na obnovu Ukrajiny.

Pak už jen poděkoval za pozornost a rozloučil se zvoláním „sláva Ukrajině“.

Ve svém třetím projevu se obrátil na své ukrajinské spoluobčany. Ty varoval, že zima se blíží a nebude snadná. Zelenskyj doufá, že mu pomůže Německo a celá EU.

„Čekáme na konkrétní rozhodnutí. Čas nelze zastavit a zima se blíží,“ uvedl prezident.

Svým spoluobčanům nikoli poprvé slíbil, že se na Krym vrátí ukrajinská vlajka.

Poté, stejně jako o den dříve, vyjádřil naději, že se izraelští politici rozhodnou pomoct Ukrajině i zasláním prostředků protivzdušné obrany, což pomůže k záchraně životů Ukrajinců, které dnes a denně ohrožují ruské rakety a íránské drony.

„Čím dříve bude na naší zemi díky ukrajinskému vítězství dosaženo míru, tím méně zla přinese Rusko do jiných regionů, včetně Blízkého východu ve spolupráci s Íránem. Věřím, že jednoho dne izraelští politici na tento postoj uslyší, stejně jako na něj již uslyšela izraelská společnost - cítíme to,“ pravil Zelenskyj.

Pár slov věnoval i návštěvě německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera.

„Vedl jsem mimořádně smysluplná jednání s německým prezidentem, který přijel na Ukrajinu. Prezident Steinmeier dnes navštívil Černihivskou oblast - okresy, které byly pod okupací. V době jeho pobytu tam byl vyhlášen letecký poplach. A vlastně ruský raketový teror, používání íránských bezpilotních letounů nepřítelem, bylo jedním z klíčových témat našich jednání,“ řekl Zelenskyj.

„Jsme Německu hluboce vděčni za moderní a účinný systém protivzdušné obrany, který nám již poskytlo. Těšíme se na nové podobné systémy. Diskutovali jsme o celé škále naší spolupráce - obranné, politické i finanční. Značná pozornost byla věnována rekonstrukci - a já jsem prezidentu Steinmeierovi vděčný za jeho ochotu osobně zaštítit tuto práci. Spolupráci s Německem v oblasti obnovy posílíme. A na úrovni místní samosprávy se jí také dostane prezidentské záštity,“ pokračoval ukrajinský prezident.

V závěru poděkoval všem obráncům Ukrajiny za to, jak dobře se drží při obraně vlasti a rozloučil se tradičním zvoláním sláva Ukrajině.

„Jsem vděčný všem našim bojovníkům, kteří nyní drží své pozice, ničí okupanty a dávají Ukrajině ten nejdůležitější pocit: pocit důvěry v naši budoucnost. Sláva Ukrajině!“

