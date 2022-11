Zelenskyj: Patříme do NATO. Patříme do EU. Následujte Česko!

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj promluvil ke členům NATO a zdůraznil, že Ukrajina do aliance patří. Stejně jako patří do EU. Apeloval na členské státy NATO, aby Ukrajinu přijaly mezi sebe a aby jí pomohly realizovat desetibodový mírový ukrajinský plán. Vyzval členské státy NATO, aby následovaly Česko a řadu dalších zemí. Promluvil také ke svým spoluobčanům a popsal, proč je na Ukrajince hrdý.

reklama

V pondělí Ukrajina oslavila Den důstojnosti a svobody. Den, který podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ukazuje, co je pro Ukrajince opravdu důležité.

„Tato slova jsem pronesl na stejném místě a ve stejný den přesně před rokem. Co se od té doby změnilo? Hodně. V naší zemi, v Evropě i v celém světě. Ale něco se nezměnilo. Je to odpověď na otázku, kdo jsou Ukrajinci a co je pro nás nejdůležitější. Dvě hodnoty, které jsou nerozlučně spjaty, jako pravý a levý břeh Dněpru. Jako modrá a žlutá barva. Jako Čubynského slova a Verbyckého hudba. Jako dvě nitky vzoru na vyšyvance, kde je zašifrován náš genetický kód. To je důstojnost a svoboda,“ poznamenal Zelenskyj.

„Na to jsme vždy pamatovali a nemáme právo zapomenout. Toho jsme si vždy vážili a nebojíme se to bránit. Vždy jsme věděli, co chceme. A letos všichni zjistili, čeho jsme schopni. Viděli to přátelé i nepřátelé. Spojenci i partneři. Viděli jsme to na vlastní oči. Někdo - opět. Někdo - poprvé. Ale všichni společně jsme dokázali a stále dokazujeme, že důstojnost a svoboda jsou pro nás svátkem. To zůstalo nezměněno. A všichni viděli, čeho jsou Ukrajinci schopni,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Podle Zelenského stojí bok po boku vedle sebe vojáci, umělci i IT specialisté. I tito lidé se postavili s holýma rukama ruským vojenským kolonám a chránili ukrajinskou vlajku i v místech, kam na nějaký čas vtrhli ruští okupanti a zůstávali tam, dokud je nevytlačila ukrajinská armáda. Zelenskyj hned také doplnil, že musí poděkovat zdravotníkům, energetikům a pracovníkům celé řady profesí, které udržují Ukrajinu v chodu.

„Návrháři dámských šatů vyrábějí neprůstřelné vesty. Výrobce zahradního nábytku vyrábí protitankové ježky. Známá modelka vaří jídlo pro bojovníky a uprchlíky. Televizní moderátor vyrábí ‚banderovský koktejl‘. Doktor věd třídí humanitární pomoc v Polsku. A operní pěvec evakuuje stovky lidí ve svém autě,“ pochválil Zelenskyj své spoluobčany.

„Všichni viděli, jaké máme děti. Jak se vzdávají chytrých telefonů a přístrojů, aby mohly přispět na armádu. Jak myjí auta a prodávají výkresy a vybírají peníze pro ukrajinské ozbrojené síly. Jak chlapec utíká z domova, aby se přihlásil do teritoriální obrany. Jak dívka s prostřelenýma nohama jede autem 15 kilometrů, aby odvezla čtyři zraněné dospělé,“ pokračoval.

Toto všechno podle Zelenského ukazuje, že Ukrajinci přečkají všechno, co jim ruští agresoři připraví a nakonec nad okupanty zvítězí a vytlačí je ze své vlasti.

Přidal i rozloučení „sláva Ukrajině“. Ale ten den to byl teprve jeho první projev.

Ve druhém se obrátil na členy NATO.

„Ukrajina si dnes připomíná deváté výročí začátku Majdanu - Revoluce důstojnosti. V těch měsících let 2013-2014, kdy Ukrajinci na náměstích a v ulicích našich měst hájili právo na evropskou volbu pro náš stát, se stala důležitá věc pro celé naše společenství - společenství národů, které spojují hodnoty svobody, úcty k právu, demokracie a rozmanitosti,“ uvedl Zelenskyj.

Zástupcům členských států sdělil, že Ukrajina sice zatím není součástí NATO, ale se členy aliance sdílí hodnoty a cítí se být součástí prostoru, kde se nalézají členské státy NATO. Zelenskyj zdůraznil, že tento názor nezastává jen on sám, ale všichni Ukrajinci. A kvůli nim všem přišel s apelem.

„Vyzývám vás, abyste udělali vše, co je ve vašich silách, aby naše společenství národů - národů hodnot - již nikdy nebylo rozděleno nebo oslabeno!“ řekl.

Po 24. únoru, kdy ruský prezident Vladimir Putin nařídil svým vojákům vtrhnout na Ukrajinu, je podle Zelenského jasné, že se svobodný svět musí sjednotit a bojovat za svobodu. Tak, jak to teď dělá Ukrajina. Zelenskyj v této souvislosti zdůraznil, že všichni Ukrajinci věří, ba jsou si přímo jisti, že nakonec osvobodí celou svou vlast a udrží v ní demokracii. Tyranie z východu podle Zelenského další evropské státy neohrozí.

„Takže i díky tomu vidíte, že by se Ukrajina měla stát plnohodnotným členem Evropské unie a NATO. A já vás vyzývám, abyste podpořili naše žádosti o členství v EU a Alianci!“ apeloval znovu na své partnery v debatě. „Ale abychom to všechno mohli realizovat, abychom to všechno mohli uskutečnit, musíme využít všech sil našeho společenství, všech možností naší spolupráce, abychom postupně zastavili tuto teroristickou ruskou válku a obnovili mír,“ pokračoval a fakticky tak požádal NATO o další pomoc.

Vrátil se k desetibodovému mírovému plánu Ukrajiny, který představil např. na summitu G20. Prosazení tohoto mírového plánu je podle Volodymyra Zelenského v zájmu celé aliance.

„Všichni chceme, aby ruští teroristé již nemohli připravovat lidi o život. Každý z našich států potřebuje zaručenou ochranu před jakýmikoliv ruskými raketami a jakýmikoliv sabotážemi proti infrastrukturním zařízením,“ pravil Zelenskyj a znovu vyzval členské státy NATO, aby si každá země vybrala některý z desetibodového mírového plánu Ukrajiny a pomohla jej naplnit. Ukrajinskou mírovou formuli totiž Zelenskyj považuje za v podstatě mírovou formuli naprosto klíčovou pro celý svět.

Členské státy NATO také vyzval, aby postupovaly stejně jako Česko a řada jiných zemí.

„Proto bude správné, když ve svých parlamentech označíte Rusko za státního sponzora terorismu, jak to učinily parlamenty Litvy, Lotyšska, Estonska, Polska a České republiky. Bude správné, pokud vaše země budou neustále zpřísňovat sankce proti Rusku, které se stalo naprostým opakem našeho společenství. Právě neustálé posilování sankcí nedovolí teroristickému státu přizpůsobit se a najít nové způsoby, jak zajistit svůj teror. Je zapotřebí nový, devátý sankční balíček Evropské unie, nové světové sankce proti Rusku za teror - ihned po omezení vývozních cen ruských energetických zdrojů,“ pravil Zelenskyj.

„Bude správné, když zabráníme klíčovému teroristickému plánu Ruska a poskytneme Ukrajině plnou ochranu oblohy. Až ruské rakety, íránské drony a jakékoli jiné nástroje teroru nedosáhnou svých zamýšlených cílů, bude muset Rusko udělat to, co potřebujeme my, totiž řídit se naším mírovým vzorcem. To můžeme zajistit! K tomu je však třeba Ukrajině poskytnout dostatečný počet a kvalitu systémů protivzdušné a protiraketové obrany. S dostatečnou vahou obrany a finanční podpory. Teroristický stát musí vidět, že nemá šanci,“ pokračoval Zelenskyj ve slovní palbě do Ruska.

Nakonec všem státům poděkoval za podporu a i tady se rozloučil zvoláním sláva Ukrajině.

Do třetice Zelenskyj pronesl ještě jeden projev k Ukrajincům a prozradil jim, že během pondělí vyznamenal další vojáky ozbrojených sil Ukrajiny.

„Naše výsadkové jednotky, stejně jako všechny obranné síly Ukrajiny, platí nesmírně vysokou cenu za zachování svobody našeho lidu. V boji za naši zemi padly tisíce ukrajinských mužů a žen. Měli bychom si je vždy připomínat. Vždy musíme ctít jejich odvahu a sebeobětování,“ zdůraznil Zelenskyj.

Ukrajincům popsal, jak členské státy NATO vyzval, aby Rusko konečně označily za teroristický stát a aby Ukrajinu přijaly do svých řad.

Poté poděkoval francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi za to, že se Francie rozhodla Ukrajině poskytnout další pomoc a taktéž se rozhodla věnovat pozornost Záporožské jaderné elektrárně.

Požádal Ukrajince, aby opravdu šetřili elektřinou, protože se už Ukrajina dostává do situace, kdy nastávají nejen plánované výpadky proudu, ale už i výpadky neplánované, protože je spotřeba elektřiny až příliš vysoká.

„Systémové poškození naší energetické sféry útoky ruských teroristů je natolik významné, že by všichni naši lidé a firmy měli být velmi šetrní a spotřebu rozložit po jednotlivých hodinách dne. ... Snažte se, prosím, omezit osobní spotřebu elektřiny v oblastech, kde jsou každodenní potíže největší, a to zejména v době odběrové špičky. Samozřejmostí by měl být velmi šetrný přístup i na veřejných místech,“ pravil Zelenskyj.

Poté se tradičně rozloučil zvoláním „sláva Ukrajině“.

Psali jsme: Korupce na Ukrajině. Další zpronevěra odhalena. Pomohla Zelenskému ruská agrese? „Špinavá bomba“ na Ukrajině? Zelenskyj přistoupil k rozhodnému kroku Zelenskyj: Vidíte? Rusové už couvají s požadavky Zelenskyj: Putin bude říkat, že Evropa v zimě selhává. Dokažme, že Rusko selhává

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.