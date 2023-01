Zelenskyj: Rusko se pokouší převzít iniciativu. Děkuji Britům

reklama

V ukrajinském městě Dnipro dál probíhá odstraňování následků sobotního ruského útoku na devítipatrový bytový dům. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v troskách pokračuje hledání přeživších. Už teď je jasné, že nejméně 40 lidí útok nepřežilo. Desítky dalších lidí jsou nezvěstné.

„K dnešnímu dni bylo zpod trosek zachráněno 39 lidí, včetně 6 dětí. Celkem bylo přijato 47 hlášení o osobách, které mohly být v době zásahu v domě a jejichž osud nebyl znám. Informace o 22 osobách byly upřesněny. Ví se o 40 mrtvých, včetně 3 dětí. Upřímnou soustrast všem, jejichž blízcí při tomto zásahu zahynuli!“ uvedl Zelenskyj.

Tajná služba Ukrajiny podle Zelenského už pátrá po tom, kdo přesně za útokem stojí a Zelenskyj přislíbil, že viníky nemine trest. Před mezinárodním tribunálem by měly být odsouzeni všichni, kteří takto ostřelují Ukrajinu. Trest by si také měli odpykat. Tak to vidí Zelenskyj. „To je zásadní úkol pro Ukrajinu i pro naše partnery. Děkuji všem, kteří naši zemi na cestě ke spravedlnosti podporují,“ poděkoval.

Prozradil, že hovořil s nizozemským premiérem Markem Ruttem. Nizozemcům poděkoval za dlouhodobou podporu Ukrajiny. Nizozemci podle Zelenského chápou, že je třeba ruského agresora porazit.

„Dnes jsme jednali o ochraně proti ruským raketám a íránským dronům - děláme vše pro to, abychom co nejvíce posílili naši protivzdušnou obranu. Je velmi důležité, že se náš rozhovor uskutečnil v předvečer návštěvy nizozemského premiéra ve Spojených státech,“ upozornil ukrajinský prezident.

Konstatoval, že Rusko se pokouší opět převzít válečnou iniciativu a podle Zelenského se na to musí reagovat.

„Dnes je k dispozici dobrý příklad z Velké Británie. Byl oznámen nový balíček obranné pomoci - přesně to, co potřebujeme. Tanky, další obrněná vozidla, dělostřelectvo. O čemž jsme jednali s premiérem Sunakem. Děkuji ti, Rishi, děkuji každému Britovi za hmatatelnou a včasnou podporu!“ řekl Zelenskyj s tím, že podobná důležitá rozhodnutí by měla zaznít od dalších partnerů.

Na jednání generálního štábu se podle Zelenského probírala situace jak na východě - u Bachmutu a Soledaru, tak na jihu Ukrajiny. „Každý den a noc pracujeme na snížení potenciálu nepřítele: každý den a noc odečítáme jeho sklady, velitelství, komunikace,“ oznámil Zelenskyj.

Obrátil se také na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a konstatoval, že právě OBSE může být tou organizací, která se dostane do míst, kde jsou v Rusku zadržováni ukrajinští lidé.

Než se rozloučil, zmínil ještě jednu věc.

„Tento týden, 20. ledna, si připomeneme Den úcty k obráncům doněckého letiště. Již dnes jsme začali připomínat tuto obranu, toto hrdinství našeho lidu. Boj začal v květnu 2014. Poslední obránce opustil DAP 23. ledna 2015. A byla to taková obrana, že celý svět měl už tehdy vidět, co znamená ukrajinská neporazitelnost. Jsem přesvědčen, že se ukrajinská vlajka vrátí na doněcké letiště, do Doněcku a dalších měst a vesnic našeho Donbasu a dalších dočasně okupovaných území. Dočasně je klíčové slovo. Ukrajina vrátí svému lidu to, co mu patří,“ ujistil diváky Zelenskyj.

Psali jsme: „Zbabělci.“ Zelenskyj občanům Ruska: Zlo přijde až k vám domů Zelenskyj zapnul kameru, vynechal pozdrav a spustil. Došlo k dalšímu ruskému zvěrstvu Jsou to oni, kdo padne, vzkázal v noci Zelenskyj. A Soledar ještě rozhodně nezískali Zelenskyj a Soledar. „Vážné ztráty.“ Pochvala vojákům. Jinak nic

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.