Zelenskyj: Tanky, děla, rakety. Dejte, jinak ofenzíva nebude

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že protiofenzíva Ukrajiny proti Rusku nemůže začít, dokud jí západní spojenci neposkytnou větší vojenskou podporu. Podle něj není možné nyní vést protiútok, jelikož prý na něj ukrajinští vojáci nemají dostatek tanků, dělostřelectva a raket dlouhého doletu. Z ukrajinské armády však mezitím zaznívají tvrzení, která by mohla naznačovat, že se ve skutečnosti Kyjev na protiofenzívu připravuje. Začít by prý mohla „velmi brzy“. Ukrajina k ní má mít dobré předpoklady i podle amerického Institutu pro studium války. Konec války to však prý zřejmě nepřinese.

reklama

Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20460 lidí



Japonským novinám dle BBC řekl, že nepošle své vojáky na frontu bez dalších tanků, dělostřelectva a raketometů HIMARS. „Čekáme na munici od našich partnerů,“ uvedl s tím, že nyní Ukrajina zatím k protiútoku nepřistoupí. Situace na východní Ukrajině dle Zelenského aktuálně „není dobrá“.



„Zatím nemůžeme začít, nemůžeme poslat naše statečné vojáky na frontovou linii bez tanků, dělostřelectva a raket dlouhého doletu,“ zaznělo z úst ukrajinského lídra.



Televize CNN však míní, že by i přes tato slova Zelenského mohla Ukrajina připravovat ofenzívu kolem Bachmutu. Odkázala přitom na to, že velitel ukrajinských pozemních sil Oleksandr Syrskyj ve čtvrtek na svém telegramu uveřejnil, že Rusům u Bachmutu „dochází energie“ a během několikaměsíční snahy o zmocnění se města „ztrácejí značné síly“.

Fotogalerie: - Rusko ven z OSN

„Velmi brzy využijeme této příležitosti, stejně jako jsme to udělali v minulosti u Kyjeva, Charkova, Balaklije a Kupjanska,“ uvedl Syrskyj, což by dle CNN mohlo znamenat, že by se Ukrajina zaměřila při své ofenzívě právě na tuto oblast.



CNN rovněž připomíná, že několik dní předtím dorazil na frontovou linii v Doněcké oblasti také Zelenskyj, čímž se dle serveru snažil dokázat, že je rozhodnutí Kyjevu na udržení Bachmutu i za cenu značných ztrát promyšlené.



Syrskyj také podle BBC v uplynulém týdnu řekl, že by k ukrajinské protiofenzívě mohlo dojít „velmi brzy“.



Část analytiků podle BBC tvrdí, že ukrajinská armáda hovoří o myšlence protiofenzívy, aby znechutila své ruské protějšky. Chtějí, aby ruští velitelé rozprostřeli své síly podél frontové linie a byli připraveni na jakýkoli útok, místo aby je soustředili na určitých místech, jako je například východní město Bachmut.

Fotogalerie: - Ruský šrot na Letné

Jiní se naopak domnívají, že protiofenzíva je už „na spadnutí“. Americký think-tank Institut pro studium války minulý týden naznačil, že ruská ofenzíva potenciálně ztrácí dynamiku, a dospěl k závěru: „Ukrajina má proto dobré předpoklady k tomu, aby znovu získala iniciativu a zahájila protiofenzívu v kritických sektorech současné frontové linie.“



Think-tank podle listu The Guardian však zároveň krotí očekávání s tím, že ani úspěšná série ukrajinských protiakcí nemusí stačit k tomu, aby přiměla ruského prezidenta Vladimira Putina k jednání o ukončení konfliktu. Putin dle něj bude i tak odhodlán usilovat o „úplné vítězství na Ukrajině“ a chtít pokračovat v konfliktu, který Rusko v plném rozsahu rozpoutalo už více než před rokem.



Putin dle Institutu pro studium války bude konflikt nadále prodlužovat, aby docílil vleklého konfliktu, v němž chce zvítězit buď vnucením své vůle Ukrajině silou, nebo zlomením vůle Ukrajiny poté, co by ji kvůli délce konfliktu mohla opustit západní podpora.



„Několikanásobné úspěšné ukrajinské protiútoky jsou téměř jistě nezbytné, ale nikoliv dostačující,“ aby Putina přesvědčily k zahájení jednání o ukončení války, míní think-tank a odmítá názory, že by Rusko bylo ochotné ustoupit ze svých požadavků. Místo toho je dle něj spíše pravděpodobné, že Moskva bude konflikt nadále eskalovat a přikloní se k pokračování mobilizací.

The Guardian doplňuje, že podle nejnovějších údajů generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil provedly ruské síly dva raketové údery, 23 leteckých úderů a 38 útoků ze salvových systémů proti ukrajinským jednotkám a infrastruktuře, a to i v obydlených oblastech.

Ruské síly prý nyní zaměřují své hlavní úsilí na vedení útočných akcí ve směrech na Kupjansk, Avdijivku či na Marjinku, přičemž ukrajinští vojáci tvrdí, že odrazili více než 60 nepřátelských útoků.



Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj pak dle Al-Džazíry uvedl, že ukrajinským silám se již daří „stabilizovat“ složitou situaci v okolí částečně obklíčeného Bachmutu.



Zalužnyj po telefonátu s britským náčelníkem generálního štábu Tony Radakinem zmínil, že právě v tomto směru je z pohledu Ukrajiny situace na frontě nejtěžší.

Psali jsme: V bojích na Ukrajině se podle sociálních sítí pohřešuje český dobrovolník Že Rusko nepatří do Evropy? „Výkřiky.“ Generál Šedivý nastínil, co přijde Rusové na olympiádě? „Nebudou. O to se postaráme,“ je si jistý Dominik Hašek Pokud chtějí blokovat vládní budovy, budeme jednat. Šéf policie vyslal od Moravce vzkaz

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.