Zelenskyj by měl v pondělí mít garde. Aby to nedopadlo jako posledně

V pátek Trumpovo vřelé gesto vůči ruskému prezidentu Putinovi vyvolalo u evropských lídrů obavy, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se nedočká stejně přátelského přijetí. Proto podnikají kroky, aby zvýšili šance Kyjeva, uvedl server Politico.
Podle dvou evropských diplomatů a zdroje obeznámeného se situací se připravuje plán, aby při Zelenského pondělní cestě do Washingtonu doprovázel finský prezident Alexander Stubb – jeden z Trumpových oblíbených partnerů pro rozhovory. Zámysl je, že Stubb může pomoci zabránit jakýmkoli sporům mezi Trumpem a Zelenským a přesvědčit prezidenta USA, aby do dalších rozhovorů zahrnul i Evropu.
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Anketa
Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
Evropa a Ukrajina považují nadcházející pondělní schůzku za klíčovou, protože má zajistit, aby Donald Trump nepodlehl požadavkům Vladimira Putina, které považují za nepřijatelné – například aby nebyla Rusku postoupena ukrajinská území, nad nimiž má Moskva jen částečnou kontrolu.
Evropští spojenci Ukrajiny se zároveň snaží předejít tomu, že by se Zelenskyj opět ocitl v nepříjemné situaci, jež by mohla v této citlivé době poškodit vztahy. Už únorové setkání v Bílém domě mezi Trumpem a Zelenským skončilo fiaskem a ochladilo vzájemné vztahy na několik měsíců.
Podle osoby obeznámené s touto záležitostí by do Washingtonu mohl vycestovat také generální tajemník NATO Mark Rutte, který si s Trumpem vybudoval blízké vztahy.
Trump uvedl, že se nejprve setká se Zelenským v pondělí a poté že se pokusí přivést Putina a ukrajinského lídra k trojstrannému jednání. Putin dosud setkání se Zelenským odmítl a v pátek nijak nenaznačil, že by svůj postoj změnil.
Trumpův postoj k válce se v posledních týdnech neustále měnil. Před aljašským summitem byl kritičtější vůči Putinovi a Rusku. Dokonce varoval, že pokud Putin nepřistoupí na ukončení války, bude čelit „závažným důsledkům“.
Po několika hodinách rozhovorů na Aljašce však Trump ustoupil od požadavku na okamžité příměří. Znovu prohlásil, že ukončení bojů záleží na Ukrajině, a vyzval Kyjev, aby „přijal dohodu“ – aniž by konkretizoval, co Putin navrhl. Po summitu Trump přiznal, že s Putinem diskutoval o možných výměnách území, ale odmítl sdělit podrobnosti.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Natálie Brožovská