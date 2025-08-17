Zelenskyj by měl v pondělí mít garde. Aby to nedopadlo jako posledně

17.08.2025 12:00 | Monitoring

Podle serveru Politico nechtějí evropští lídři nechat rozhodování o urovnání konfliktu na Ukrajině jen na USA a Rusku. Do Washingtonu proto v pondělí spolu s ukrajinským prezidentem Zelenským hodlají vyslat své zástupce, aby posílili svůj vliv.

Zelenskyj by měl v pondělí mít garde. Aby to nedopadlo jako posledně
Foto: YouTube/FOX5
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

V pátek Trumpovo vřelé gesto vůči ruskému prezidentu Putinovi vyvolalo u evropských lídrů obavy, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se nedočká stejně přátelského přijetí. Proto podnikají kroky, aby zvýšili šance Kyjeva, uvedl server Politico.

Podle dvou evropských diplomatů a zdroje obeznámeného se situací se připravuje plán, aby při Zelenského pondělní cestě do Washingtonu doprovázel finský prezident Alexander Stubb – jeden z Trumpových oblíbených partnerů pro rozhovory. Zámysl je, že Stubb může pomoci zabránit jakýmkoli sporům mezi Trumpem a Zelenským a přesvědčit prezidenta USA, aby do dalších rozhovorů zahrnul i Evropu.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 3056 lidí
Páteční jednání Donalda Trumpa s Vladimirem Putinem na Aljašce nepřineslo žádný průlom a další vývoj zůstává nejistý. Trump oznámil, že se v pondělí ve Washingtonu sejde s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a následně se pokusí přivést oba lídry – ukrajinského i ruského – k jednání o mírové dohodě.

Evropa a Ukrajina považují nadcházející pondělní schůzku za klíčovou, protože má zajistit, aby Donald Trump nepodlehl požadavkům Vladimira Putina, které považují za nepřijatelné – například aby nebyla Rusku postoupena ukrajinská území, nad nimiž má Moskva jen částečnou kontrolu.

Evropští spojenci Ukrajiny se zároveň snaží předejít tomu, že by se Zelenskyj opět ocitl v nepříjemné situaci, jež by mohla v této citlivé době poškodit vztahy. Už únorové setkání v Bílém domě mezi Trumpem a Zelenským skončilo fiaskem a ochladilo vzájemné vztahy na několik měsíců.

Podle osoby obeznámené s touto záležitostí by do Washingtonu mohl vycestovat také generální tajemník NATO Mark Rutte, který si s Trumpem vybudoval blízké vztahy.

Trump uvedl, že se nejprve setká se Zelenským v pondělí a poté že se pokusí přivést Putina a ukrajinského lídra k trojstrannému jednání. Putin dosud setkání se Zelenským odmítl a v pátek nijak nenaznačil, že by svůj postoj změnil.

Trumpův postoj k válce se v posledních týdnech neustále měnil. Před aljašským summitem byl kritičtější vůči Putinovi a Rusku. Dokonce varoval, že pokud Putin nepřistoupí na ukončení války, bude čelit „závažným důsledkům“.

Po několika hodinách rozhovorů na Aljašce však Trump ustoupil od požadavku na okamžité příměří. Znovu prohlásil, že ukončení bojů záleží na Ukrajině, a vyzval Kyjev, aby „přijal dohodu“ – aniž by konkretizoval, co Putin navrhl. Po summitu Trump přiznal, že s Putinem diskutoval o možných výměnách území, ale odmítl sdělit podrobnosti.

Zdroje:

https://www.politico.eu/article/europe-is-sending-heavy-hitters-to-us-with-zelenskyy-to-bolster-kyiv/

autor: Natálie Brožovská

