Zelenskyj narazil. Je neklidný. Ukrajinci se mohou třást

Ukrajina na tom nikdy nebyla hůř než teď. Prezident Volodymyr Zelenskyj to Němcům řekl jasně. Jeho vojákům prý dochází munice a scházejí i střely do protileteckých obranných systémů. Ukrajinským parlamentem prochází zákon, podle něhož muži přijdou o řidičák, budou-li se vyhýbat vojenské službě. Pokud Putin uspěje, nechá prý prolít potoky ukrajinské krve. A v této situaci se podle Zelenského německý kancléř Olaf Scholz bojí. Bojí se Ruska.

reklama

Reportéři nejčtenějšího listu Bild navštívili po boku prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského Charkov a na vlastní oči viděli přípravu na očekávaný ruský vpád do druhého největšího města na Ukrajině.

„Putin samozřejmě chtěl Charkov dobýt, protože je to pro něj velký symbol,“ řekl Zelenskyj. „Charkov je jedním z hlavních měst Ukrajiny, takže má velký symbolický význam,“ pokračoval. Ukrajina je však prý připravena překazit plány Ruska na dobytí města. „Děláme vše, co je v našich silách, abychom tomu zabránili,“ zdůraznil Zelenskyj.

Poté otevřeně přiznal, že Ukrajina už nemá dost sil, aby čelila ruským útokům na svou energetickou síť. Agresoři jsou tak v této oblasti úspěšnější a obyvatelům Ukrajiny z toho podle Zelenského vyvstávají velké problémy. „Systémy protivzdušné obrany, které máme, nestačí,“ prohlásil Zelenskyj hořce. Putin podle něj cítí aktuální problémy Ukrajiny a pokusí se ji spolknout celou. Taková je prý přirozená povaha i touha ruského diktátora.

Zelenskyj po dvou letech války připouští, že Ukrajinci mohou ruskému agresorovi podlehnout. A Putin pak nechá téct potoky krve z poraženého národa.

„Zničí všechno. Zabije spoustu lidí. Většina lidí neuteče, takže jich zabije hodně. Jak to bude vypadat? Bude tam hodně krve. Bude mnoho obětí, mnoho ztrát. Mluvíme o stovkách tisíc,“ popsal Zelenskyj Putinovu vůli, která se podle něj projeví, pokud ruští agresoři zvítězí.

Aby se tento chmurný Putinův plán nenaplnil, Ukrajinci prý potřebují především prostředky protivzdušné obrany. O jejich dodávky v dostatečném počtu ostatně Zelenskyj žádá po celou dobu od ruského vpádu do jeho země. Zelenskyj v této souvislosti ocenil, že se Ukrajincům daří vyrábět dobré drony a s nimi dotírat na ruské tyrany, ale drony samy o sobě nezajistí, že se Ukrajina útočníkům ubrání. Na to by prý potřebovala rakety dlouhého doletu, granáty do děl, munici do systému protivzdušné obrany.

„Naši partneři mají určité zbraně, které dnes potřebujeme k přežití. Ukrajina je potřebuje, aby přežila, a já prostě nechápu, proč tyto zbraně nemáme,“ řekl ukrajinský prezident. Měl na mysli např. německé rakety Taurus, ale také americké rakety ATACMS a stíhačky F-16.

Zelenskyj si jedním dechem posteskl, že rakety Taurus na Ukrajinu hned tak nedorazí.

„Pokud tomu dobře rozumím, kancléř říká, že Německo není jaderná velmoc a že je to nejsilnější zbraňový systém v Německu,“ podotkl Zelenskyj s tím, že vláda v Berlíně si chce svou nejmocnější zbraň nechat pro vlastní obranu. Jenže pokud by se Putin rozhodl provést jaderný útok, raketový systém Taurus by Německo stejně neochránil.

Zelenskyj také varoval svět před iluzorní představou, že by se vše vyřešilo, pokud by byl válečný konflikt zastaven. Výhodné by to podle něj bylo jen pro ruskou armádu, která by se nadechla, nabrala sil a poté znovu napadla Ukrajinu.

Přitom Ukrajinci podle Zelenského mohou válku stále vyhrát.

„Ano, Rusko má více lidí, více zbraní. Ale sjednocený Západ má moderní zbraňové systémy. … A pokud budeme pokračovat ve zvyšování výroby, pokud získáme licence od našich partnerů, tak to není o počtu lidí. Jde o kvalitu zbraní,“ uvedl prezident Ukrajiny.

Prezident si je ale vědom toho, že bez americké pomoci a především bez souhlasu prezidentského kandidáta Donalda Trumpa se Ukrajinci ke svému konečnému cíli nepřiblíží. Proto znovu pozval Trumpa na Ukrajinu. A ten už prý přislíbil, že přijede. Jen si není jist, kdy to stihne. „Možná někdy,“ slyšel prý Zelenskyj od Trumpa.

Zelenskyj je přesvědčen, že jeho jedenáctiletý syn uvidí den, v němž Ukrajina nad ruským agresorem zvítězí. Jen je prý teď nesnadné říct, kdy přesně takový den přijde.

Jednou z možností, jak Ukrajině jako státu prodloužit život a umožnit jí odolat ruským útokům, je nový zákon o mobilizaci, který podle serveru Ukrajinská pravda prošel do druhého čtení. A údajně doznal nemalých změn.

„Místo služby na dobu určitou se plánuje zavedení základní vojenské služby. Pro občany ve věku 18 až 25 let. Budou si moci samostatně zvolit dobu služby před dovršením 24 let. Povinná mobilizace žen se neplánuje,“ napsal server s dovětkem, že dobrovolnice budou mít dveře do armády otevřené.

Ale pro ty, kteří se budou vyhýbat mobilizaci, je stanoven trest v podobě dočasného omezení řízení vozidel – rozhodnutím soudu.

Ukrajinskou cestu k vítězství nekomplikují jen „orkové“, jak ukrajinští vojáci nazývají agresory znásilňující jejich zemi, ale občas také sami Ukrajinci.

Kupříkladu šéf kybernetické bezpečnosti tajné služby (SBU) Illia Vitiuk se po nástupu do úřadu údajně postaral o to, aby jeho žena zázračně zbohatla. Ale ukrajinští novináři na to přišli, dali se do práce a kauzu už řeší ukrajinská prokuratura. Illia Vitiuk je prý prozatím dočasně odstaven od svého úřadu a podle serveru Kyiv Independent, který se odvolává i na další zdroje, už šéf kybernetické bezpečnosti bojuje přímo na frontě. SBU tím chce prý ukázat, jak moc si váží všech, kteří za svou vlast nasazují život.

„SBU chce vyjádřit respekt médiím a novinářům za jejich společnou práci na informační frontě proti ruské agresi,“ stojí v prohlášení.

Generální prokuratura 8. dubna oznámila, že po incidentu zahájila trestní stíhání pro možné zneužití pravomoci a maření novinářské profesní činnosti ze strany zaměstnanců SBU a příslušníků vojenské služby.

SBU uvedla, že věc prošetřuje také ve spolupráci s ministerstvem obrany a generálním štábem ukrajinských ozbrojených sil.

Psali jsme: Zbrojaři mají problémy, tak se o ně Černochová postará. Senátorka kroutí hlavou „Tak pěstujte marihuanu.“ Ukrajinci si otevřeli ústa na Polsko Britský voják nevstoupí na území Ukrajiny. Řečeno jasně Zlé. Bitva o Časiv Jar: Co Ukrajinci nechtějí slyšet

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.