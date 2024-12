Ohledně tranzitu ruského plynu na Slovensko přes ukrajinské území se měla strhnout hádka mezi Zelenským a Ficem na summitu EU v Bruselu ve čtvrtek.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí kritizoval slovenského premiéra Roberta Fica za jeho neochotu ukončit závislost své země na ruském plynu, označil ji za „velký bezpečnostní problém“ pro Evropu a řekl, že Fico odmítl kompenzaci.

Slova o tom, že Fico svým upřednostňováním spolupráce s Ruskem představuje bezpečnostní riziko pro Slovensko i celou Evropu, následují po Ficově návštěvě Moskvy, kde se setkal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedla agentura Reuters.

Naopak Fico obvinil Zelenského, že je proti jakémukoli tranzitu plynu přes Ukrajinu na Slovensko, které je závislé na dodávkách plynu přes sousední zemi. Slovensko, které má dlouhodobý kontrakt s ruským Gazpromem, se snaží udržet dodávky plynu přes Ukrajinu, protože nákup z jiných zdrojů by znamenal zvýšení nákladů o 220 milionů eur ročně.

Zelenskyj řekl, že Ficovým klíčovým cílem bylo „jednat s Ruskem“, protože to pro něj bylo výhodné.

„Je to skutečně velká bezpečnostní otázka – jak pro Slovensko, tak pro celou Evropu. Proč je tento vůdce tak závislý na Moskvě?“ řekl.

„Moskva poskytuje Ficovi výrazné slevy, ale Slovensko za ně platí. Takové slevy nejsou zadarmo,“ napsal Zelenskyj síti X.

It is worth noting that after their meeting in Moscow, Fico and Putin did not issue joint statements or respond to media questions. They simply cannot say publicly anything about what they discussed in the meeting. They are afraid of the public's reaction.



Volodymyr Zelenskyj dále zdůraznil, že za tyto slevy platí prostřednictvím „nejasných schémat“. Neuvedl však žádné podrobnosti ani důkazy.

Zelenskyj zdůraznil, že by „tato záležitost měla být předmětem zájmu slovenských orgánů činných v trestním řízení a speciálních služeb“.

Ukrajinská hlava státu sklízí kritiku, že zasahuje do vnitřních záležitostí jiného státu. „Zelenskyj vyzval slovenské zvláštní služby, aby vyšetřily vazby slovenského premiéra na Kreml. Pokud je názor soukromé osoby, Elona Muska, vměšováním do vnitřních záležitostí jiného státu… Zelenskij už zasahoval do vnitřních záležitostí USA, Británie, Německa, Francie, Maďarska, Japonska a Slovenska. To nedopadne dobře,“ uvedla na síti X ukrajinská novinářka Diana Panchenko, známá svými proruskými postoji.

Zelensky called on Slovakia's special services to investigate the Slovak Prime minister's ties to the Kremlin.



If opinion of a private person, Elon Musk, is interference in the internal affairs of another state…



Ukrajina opakovaně prohlásila, že neprodlouží tranzitní dohodu pro přepravu ruského plynu do Evropy, která vyprší 1. ledna. Platby za plyn pomohly Rusku vést téměř tříletou válku na Ukrajině, tvrdí Kyjev. Tato situace ovlivňuje zejména země jako Slovensko, Itálii, Rakousko a Českou republiku, které jsou na těchto dodávkách závislé.

Slovenský premiér Fico se podle svého vyjádření na facebooku s Putinem sešel v reakci na odpověď ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že je proti jakémukoliv tranzitu plynu na území Slovenska. A kromě toho chce Zelenskyj uvalit sankce na ruský jaderný program. „Takovýmito postoji poškozuje Slovensko a ohrožuje výrobu elektřiny v atomových elektrárnách na Slovensku, což je nepřijatelné,“ uvedl Fico.

Putin dle Ficových slov potvrdil svou ochotu dodávat plyn na Slovensko i na západ, ale to je kvůli postojům ukrajinského prezidenta po 1. lednu 2025 v podstatě nemožné.

„V dlouhém rozhovoru s V. Putinem jsme si vyměnili názory na vojenskou situaci na Ukrajině, možnosti brzkého mírového ukončení války a vzájemné vztahy mezi Slovenskou republikou a Ruskou federací, které hodlám standardizovat. K tomu přispějí i aktivity spojené s 80. výročím konce druhé světové války a vítězství nad fašismem, v němž Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a další národy bývalého SSSR sehráli rozhodující roli,“ uvedl ještě Fico.

Již předtím po jednání Evropské rady Fico uvedl, že Zelenskyj má právo být nervózní, vzhledem k jeho situaci. Ale prohlásil, že Slovensko není ve válce, ani s Ruskem, ani s Ukrajinou. A odmítl, aby zemi někdo do války vtahoval. „A taky to neznamená, že nás někdo bude mít za služebníky, kteří splní cokoliv, co si bude pan prezident Zelenskyj přát,“ doplnil. Také řekl, že Ukrajina prohrává válku na celé čáře, ale Zelenskyj odmítá jakékoliv příměří. „Má nějakou představu, že nejdřív musí dostat všechno na světě a teprve pak se bude bavit o nějakém příměří,“ zhodnotil Fico.

Zmínil postoj Zelenského, který prý odmítá, aby se přes Ukrajinu dopravoval jakýkoliv plyn. Ukrajinský prezident prý dával absurdní návrhy, například že by plyn sice proudil, ale neplatilo by se za něj. „Který hlupák nám dá plyn zadarmo?“ tázal se Fico. Ale Zelenskyj se prý Fica zeptal i zda by hlasoval pro členství Ukrajiny v NATO, kdyby mu dal 500 milionů eur z ruských aktiv. Na což odpověděl, že nikoliv. „Je zvláštní, že položil takovou otázku, protože dobře ví, že pozvánka Ukrajiny do NATO je nereálná,“ komentoval Zelenského návrh. A dodal, že když Slovensko pomáhá Ukrajině, tak bude Ukrajina pomáhat jim.

Fico vyzval, aby mu někdo řekl, jak má vysvětlit slovenské veřejnosti, že na Ukrajinu stále dodávají elektřinu i humanitární pomoc, ačkoliv ho Zelenskyj „poslal do řiti“. Zmínil, že s takovým přístupem bude muset začít uvažovat o odvetných opatřeních.

