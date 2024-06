Zelenskyj v Paříži: V Kyjevě prý není co oslavovat

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 7519 lidí dle serveru Politico dostat ujištění od USA, že zůstanou v boji s Ukrajinou až do konce. „Ujišťuji vás, že Spojené státy budou při vás stát,“ řekl Biden v krátkém vystoupení před novináři na začátku setkání obou státníků.



Zelenskyj sice poděkoval Spojeným státům za podporu, ale zároveň poznamenal, že je ještě o čem jednat. Poznamenal též, že se nechce bavit o některých informacích týkajících se průběhu války před novináři a vyčkával s nimi až na 30 minut trvající soukromý rozhovor s Bidenem. „Na bojišti jsou některé podrobnosti, které od nás potřebujete slyšet,“ řekl pouze směrem k americkému prezidentovi, jenž v pátek oznámil, že podepíše nový balíček pomoci pro Ukrajinu v hodnotě 225 milionů dolarů.



Částka půjde nejen na zbraně, ale též na opravu ukrajinské elektrické sítě. Z vojenské části pak americký ministr zahraničí Antony Blinken jmenoval dělostřeleckou munici, rakety protivzdušné obrany a protitankové zbraně.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

Biden také předchozího dne v rámci připomenutí Dne D prohlásil, že pokud Rusko zvítězí, „bude ohrožena celá Evropa“. A stanice NBC News si všímá také omluvy amerického prezidenta za zpoždění amerických zbraní, které Rusku pomohlo v dosáhnutí nedávných územních zisků na bojišti.



Přesto Politico tvrdí, že Kyjev neslaví. Naopak. Někteří ukrajinští zákonodárci a lidé blízcí Zelenského úřadu si dle serveru totiž nejsou jisti, že pomoc přijde pro Ukrajinu dostatečně rychle. Jeden ze zdrojů informací ze Zelenského kanceláře popsal, že projevy ke Dni D, v nichž zněla od Bidena slova podpory Ukrajině, jsou jen „prázdné fráze“.



Kyjev je rozladěn, že tento týden Biden znovu potvrdil svůj nesouhlas s tím, že by Ukrajina vstoupila do NATO, a rozhodl se nezúčastnit nadcházejícího mírového summitu ve Švýcarsku, který bude rovněž bez zástupců Ruska a Číny. Místo sebe Biden vyslal viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Fotogalerie: - Konference o Ukrajině

Ani tvrzení, že Ukrajinci budou moci používat americké zbraně na cíle v Rusku, pak prý není až tak horké, jak tvrdila mnohá média. Mnozí členové Zelenského vlády tvrdí, že toto povolení je příliš omezené a omezuje se jen na jednu oblast.



Právě použití zbraní na území Ruska se mělo podle zdrojů serveru stát jedním z plánovaných bodů schůzky. A měl rovněž Zelenskyj během své cesty do Paříže v plánu tlačit na Bidena i na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, aby zabavili ruská finanční aktiva ve výši 300 miliard dolarů, která se nacházejí v jejich zemích, a aby tyto peníze byly použity na financování ukrajinského válečného úsilí. Francouzský prezident Macron přitom již ve čtvrtek oznámil, že Paříž pomůže vycvičit 4500 ukrajinských vojáků a pilotů a že poskytne Kyjevu několik stíhaček Mirage 2000.



Sám Zelenskyj pak v Paříži dle portálu Euractiv.com načrtl paralelu mezi vyloděním spojenců v Normandii v Den D a „ruskou válkou“ na Ukrajině. A Politico zaznamenalo rovněž Zelenského varování, že „se vrací nacismus“.

Fotogalerie: - Tramvaj v ukrajinských barvách

V pátečním projevu před francouzským Národním shromážděním Zelenskyj na svá slova navázal a přirovnal boj Ukrajiny proti ruské invazi k boji proti nacistickému Německu, přičemž dodal, že těžce vybojovaný mír, který vybojovala spojenecká vojska, je opět ohrožen.



„Žijeme v době, kdy Evropa už bohužel není mírovým kontinentem a kdy se vrací nacismus,“ řekl doslova Zelenskyj. „Opět se objevují ti, kteří se snaží Evropu rozdělit, kteří říkají, že takové či onaké národy si nezaslouží existovat – to vše je dnes namířeno proti Ukrajině, ale zítra může být namířeno proti jiným zemím,“ pokračoval. A že „v Evropě opět vznikají filtrační a deportační tábory a roste nenávist“, řekl Zelenskyj.



Současná podpora Ukrajině podle Zelenského ke „spravedlivému míru“ nestačí. „Jsem vděčný za to, co už děláte – a je toho hodně. Ale abychom dosáhli spravedlivého míru, potřebujeme víc, a to není výtka,“ řekl v Paříži ukrajinský prezident.