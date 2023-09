Zelenskyj zakládá mezinárodní alianci zbrojařů. Spřádal plány i s Čechy

Anketa Zvládl podle vašeho názoru moderátor ČT Jakub Železný páteční debatu s Miroslavem Ševčíkem v Událostech, komentářích? Zvládl 1% Nezvládl 98% Tak napůl 1% hlasovalo: 10056 lidí podle ukrajinského ministerstva zahraničí zúčastnilo 252 společností z více než 30 zemí včetně výrobci tanků, dělostřelectva, dronů a munice.



Hlavním heslem setkání producentů zbraní, vojenského vybavení a obranných systémů bylo dle ukrajinského ministerstva „společné budování arzenálu svobodného světa, protože svoboda potřebuje sílu k obraně proti tyranii“. Ukrajinský prezident Volodmyr Zelenskyj při zahájení fóra poukázal na to, že se právě v jeho zemi nyní určují priority obranného průmyslu a obranné standardy ve světě na další desetiletí.



Videopozdravy na akci přednesli také vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell, generální tajemník NATO Jens Stoltenberg a ministr obrany sousedního Slovenska Martin Sklenář.

„Ukrajinští představitelé ve svých projevech vyjádřili partnerům vděčnost za jejich podporu Ukrajiny a víru ve velké nové příležitosti, které fórum otevírá. Zejména k výrobě takového množství zbraní, které bude odpovídat všem bezpečnostním potřebám naší země a jejích partnerů,“ shrnulo pak ukrajinské ministerstvo zahraničí, podle jehož tvrzení má Ukrajina nyní „potřebný základ pro vybudování silného obranného průmyslu“.



Právě obranný průmysl má být „klíčovou součástí hospodářského rozvoje Ukrajiny“. Ukrajinské společnosti měli během fóra uzavřít až 20 kontraktů se zahraničními partnery. Jednalo se o dohody a memoranda o výrobě bezpilotních letounů, o opravách a výrobě obrněných vozidel a munice. „Formáty spolupráce zahrnují společnou výrobu, výměnu technologií a dodávky komponentů. Obranná spolupráce s Ukrajinou je rovnocenným partnerstvím, které posiluje všechny strany,“ tvrdí dále ukrajinské ministerstvo s tím, že společnosti mají v zemi možnost vyzkoušet své zbraně v reálných bojových podmínkách.



K oznámené alianci obranného průmyslu se mělo připojit 38 společností z 19 zemí a Zelenskyj následně prohlásil, že akce se účastnily zbrojařské firmy z Evropy, Severní Ameriky, Asie a Austrálie, a že na Ukrajině se má utvářet značný „obranný potenciál“ nejen pro Ukrajinu.

„Vytváříme takový obranný potenciál Ukrajiny – a tím i celého svobodného světa – který bude odrážet naši sílu,“ uvedl ukrajinský prezident.

