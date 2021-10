Zelený úděl: Elity nezajímáte. Zchudnete, je jim to jedno, přiblížil ekonom

reklama

Zelený úděl s sebou přináší konec uhelných elektráren, konec aut se spalovacími motory, různá ekologická cla a daně, což bude mít v důsledku na svědomí zdražení všeho, co běžná rodina potřebuje ke svému životu. Logicky budou citlivější na zdražování chudší lidé, to je zcela dle selského rozumu.

„Pro člověka, který žije na venkově nebo v malém městě a má třeba podprůměrnou mzdu, je zdražení potravin, energií a bydlení už opravdu dramatickým snížením kvality jeho života. Střední třída se z těchto koncepcí založených na centrálním řízení společnosti, ztrácí. Je tím bita nejvíc, “ upozorňuje ekonom. Je třeba tomu předcházet třeba tím, že chudší lidé vyjdou do ulic.

V souvislosti s „energetickou chudobou“ připomněl, že řešena by měla být dotačně, což znamená, že bude řešena z daní bohatých a střední vrstvy. „Tyto dotace, a různé podpůrné programy, budou financovány také z daní střední vrstvy. Navýšení daní a zdražováním může mít fatální důsledek: opět střední třída zapláče nejvíce,“ dodává s tím, že podobné inovace by měly být vždy rozvíjeny zdola a spontánně.

Elektromobilita může být navíc za pár let slepá ulička.

Původní zdroj ZDE

Zelený úděl stojí na začátku ekonomického a sociálního kolapsu celé Evropy. „Jsou to silná slova, ale myslím, že to hrozí. Protože zátěž na střední vrstvu bude obrovská, jestliže to projde tak, jak je to navrženo. Je to něco jako střelba do vlastní nohy, to je v podstatě kolaps. Ale nemyslím si, že by to měl být konec světa,“ říká Kovanda.

Neupírá Evropě a evropskému lidu, že dali světu hodně moc, více než kdokoliv jiný, ale ta slavná Evropa, když se teď bude ekonomicky střílet do nohy, bude z globálního hlediska, a z hlediska běžného Číňana, skanzenem. „Jak nás vidí Číňané, to je pro mě velké varování, a že jsme nebyli schopni zachytit třetí průmyslovou revoluci, kterou zachytily Spojené státy, což je informační a výpočetní technologie, internet,“ pokračuje.

Proto si myslí, že je velmi důležité podpořit ekonomickou integraci Evropy. Ale bohužel, Zelený úděl je krok opačným směrem. K ekologickému chování by podle Kovandy měla vést vnitřní motivace, a ne vnější příkazy, které nevedou k cíli. „Byl bych rád, aby zelené pokroky a zelená opatření lidé brali spontánně za své. A že to, že chtěj být zelení, není nic, co by jim bylo dekretováno shora nebo bylo podporováno dotacemi,“ míní, že vnitřní motivace je mnohem silnější než motivace vnější. Když lidé sami uvěří, že planeta má být zelená, že mají jednat šetrně, tak budou třeba i ochotni nechat doma auto a jet vlakem.

Kloní se k tomu, že Zelený úděl je spíše nástroj k centrálnímu řízení celé evropské společnosti. Snaha o ochranu životního prostředí byla unesena různými aktivisty a environmentalisty. „ Bohužel byla unesena aktivisty a environmentalisty, tedy lidmi, kteří se podle mého soudu spíše snaží o to uchopit pod zelenou záminkou centrální řízení společnosti, než aby jim šlo o skutečné zelené blaho nebo o zezelenání naší společnost. Ekolog je skutečně vědcem, a v tomto ohledu je na úplně jiné úrovni než aktivista, který si mnohdy přečetl pár třeba i pavědeckých pamfletů, a vydává se za spasitele přírody,“ dodává.

Nejlepším způsobem, jak dosáhnout toho, abychom byli environmentálně šetrní k přírodě, je nechat lidi podnikat ve svobodné společnosti a nechat je spontánně působit zdola na to, aby byli inovativnější a aby tyto inovace vedly ke stále šetrnějším technologiím. „To je nejlepší způsob, jak nakonec opravdu dosáhnout i uhlíkové neutrality,“ říká Lukáš Kovanda.

