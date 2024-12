Zeman: Lhář Fiala urazil inteligenci občanů, čeká ho porážka

Úvodní téma patřilo tragédiím, mimo jiné střelbě na Filozofické fakultě UK, jejíž smutné výročí jsme si včera připomínali, a ničivým povodním. „Myslím si, že tyto události semknou národ. A víte proč? Protože za ně může příroda, nebo nějaký šílenec, a nikdo, koho můžete obvinit, jmenovat a ukázat na něj prstem. A právě z toho důvodu to národ nerozděluje, ale semkne,“ míní Zeman. „Každý politik v případě povodní nebo střelby se chová tak, že vyvolává sympatie. To už by musel být naprostý neumětel. Ale když vezmu uplynulý rok, tak polarizace mezi vládními a opozičními politiky výrazně vzrostla. V předvolebním roce se vždy zbrojí. Jsou pronášeny některé výroky, které upřímně řečeno mají charakter předvolební lži. Lži, která je tak primitivní, že uráží inteligenci občanů,“ dodal Zeman.

Mínil tím slib premiéra Petra Fialy (ODS), že pokud mu voliči dají hlasy, budeme mít platy jako v Německu. „Je to poněkud podivná výzva, aby lidé volili neúspěšného politika,“ sdělil. „Andrej Babiš říkal o Fialovi, že je lhář. A mně se to nelíbilo. A pak mě Petr Fiala přesvědčil v přímém přenosu, že je lhář,“ poznamenal Zeman, že šlo tehdy o otázku platů ústavních činitelů, o níž Fiala hovořil v televizi.

„Ekologové mají princip, kterému se říká princip předběžné opatrnosti. Kdyby byl premiér skutečně psychicky nemocný, bylo by dobré si to zjistit. Těžko to mohou zjišťovat poslanci svým hlasováním, doporučil bych povolat soudního znalce v oboru psychiatrie," podotkl pak Zeman k otázce Babišových výzev, že by měla premiérův psychický stav posoudit dolní parlamentní komora.

„Premiér seká jednu chybu za druhou. Myslím si, že on sám to ví. A jeho nesmyslný výrok o německých mzdách ukazuje, že je z toho zoufalý, protože očekává svou volební porážku,“ zmínil. „Andrej Babiš sní o tom, že povede jednobarevnou vládu,“ dodal k nadcházejícím parlamentním volbám Zeman. Ten si dovede představit i to, že vládu bude sestavovat Andrej Babiš s ODS či s hnutím STAN.

„V roce 2021 u mě byli Petr Fiala s Pavlem Blažkem, a když jsem se jich ptal, zda by vstoupili do koalice s hnutím ANO, oba odpověděli souhlasně,“ řekl Zeman. „Ale podle mého názoru jsou to partneři z nouze. Daleko pohodlnější by pro Andreje Babiše bylo spojení s SPD, s Motoristy nebo se Stačilo!,“ řekl.

Filipa Turka pochválil za jeho úspěch na sociálních sítích. „Pokud se rozhodne postavit do čela Motoristů, má šanci až na desetiprocentní úspěch,“ míní Zeman. Personální bída je pak podle něj ve všech stranách.

Zeman se podle svých slov také často vídá s Kateřinou Konečnou (Stačilo!) a s Janou Maláčovou (SOCDEM). „Potřebujeme sjednocenou levici, mimochodem i sjednocenou pravici. Pokud se Maláčová a Konečná dohodnou na jednotné kandidátce, tak to bude pro levici jenom dobře,“ dodal.

Výhrady k státnímu rozpočtu

Dalším tématem byl státní rozpočet, jehož podpis nechtěl učinit prezident Petr Pavel, nakonec jej však podepsal. „Rozpočet je, jak bych to řekl slušným způsobem, zločin. Ekonomický zločin. Projev naprosté ekonomické neznalosti,“ řekl Zeman. „Předpokládat, že se ztrojnásobí tempo růstu HDP, když klesá nebo stagnuje i německá ekonomika, na níž jsme závislí, tak v takovém případě je to nejenom nerealistické. Nedivím se prezidentovi, že to podepsal, není to ekonom. Ekonomické vzdělání nemá ani ministr Stanjura. Ale divím se, že rozpočet prošel u těch poslanců, kteří ekonomické vzdělání mají,“ dodal.

Řeč byla i o obstrukcích, jež leckdy využívají opoziční poslanci. „Dnešní vládní koalice, která byla v minulosti opozicí, obstruovala neuvěřitelným počtem dní ve věci EET. Takže ona nemá co vyčítat dnešní opozici, když dělá totéž. Obstrukce jsou legitimní nástroj každé opozice. A jediné, co vyčítám, je, když se během vystoupení čte bible nebo básnické sbírky, jinak je to v pořádku,“ dodal Zeman, jenž by například obstruoval v otázce televizních poplatků a jejich placení v případě, že média někdo sleduje na internetu. Jinak proti navýšení koncesionářských poplatků ale není.

Konspirativní teorie

Válka na Ukrajině začala v době prezidentování Zemana. Nemá bývalá hlava státu strach, že ta válka přeroste v celosvětový konflikt? „Celosvětový konflikt to byl od začátku. Severní Korea je minoritní problém. Ale to, co je na ukrajinské krizi důležité, je rozhodnutí Donalda Trumpa ukončit tuto válku. Neberu vážně jeho tvrzení, že ji ukončí do 24 hodin. Ale řeknu vám něco, co je konspirativní teorií. Myslím si, že není vyloučeno, že už existuje dohoda mezi Trumpem a Putinem, která se dá shrnout do jedné věty: Já vyklidím Sýrii a ty vyklidíš Ukrajinu. Jediný důkaz je, že Putin opravdu vyklidil Sýrii. Asadův režim padl neuvěřitelně rychle. Takže počkejme si, co se nyní stane na Ukrajině,“ dodal Zeman.

Na konci září se Zeman viděl se slovenským premiérem Robertem Ficem, který kritizuje EU za pomoc Ukrajině, vydá se v brzké době do Ruska na jednání o plynu, a také na oslavy Dne vítězství. „Je to Den vítězství. Nás částečně osvobodila americká armáda, Slovensko osvobodila sovětská armáda. Když se setká s Putinem, nechci mu radit, ale měl by říct Putinovi, že udělal geostrategickou chybu napadením Ukrajiny a že by z toho měl vycouvat,“ podotkl Zeman.

Na přetřes přišla i situace v Německu. „Ten útok v Magdeburku je na rozdíl od všech předchozích teroristických útoků poněkud záhadný. Neznám islamistu, který by byl antiislamistou,“ řekl nejprve k útoku v Magdeburku Zeman. „Neznám natolik dobře německou realitu, abych si dovolil predikovat výsledek voleb. Nicméně s jistou pravděpodobností bych očekával propad Strany zelených,“ hovořil Zeman o Green Dealu. „Je tady nesmyslná směrnice, že automobilky budou platit pokutu, že nemají dostatečný počet elektromobilů ve svém sortimentu,“ řekl.

Rok 2024 byl pro Zemana potěšující v otázce zdravotního stavu. „Bolí mě palec nohy a pravá ruka,“ podotkl Zeman, že to je vše. Čas tráví čtením knih a sledováním české politiky. „Je to trošku kafkiáda, absurdní drama Václava Havla, ale ta švejkovská absurdita české politiky mě baví a občas se do ní snažím vnést trošku racionálního uvažování,“ dodal Zeman. A že v roce 2025 se chce setkávat s těmi, kdo budou mít zájem se s ním setkat. „A půjdu k volbám, aby tady byla konečně profesionální vláda,“ sdělil Miloš Zeman.