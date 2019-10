Zeman a zdraví? Doktor Hnízdil se směje. A dál to lítá: Klaus ml., Hitler, spodina, póvl

„Mocnář Miloš Zeman se nechal z důvodů naprostého zdraví na pár dní hospitalizovat ve vojenské nemocnici. Teď je ještě zdravější než zdravý. Žádný nemocnář. Budiž mu přáno. Nic ale netrvá věčně. I sám pan prezident už se začíná ohlížet po důstojném nástupci,“ napsal Hnízdil hned na úvod na blogu serveru Aktuálně.cz.

V nadsázce se Hnízdil nabídl, že by mohl sám kandidovat. Jako první prý musí založit nějaké politické hnutí. Nesmí to být politická strana, protože ty lidem pijí krev. Dál prý potřebuje chytlavý název, jako Trikolóra, aby se mohl tvářit jako vlastenec. A nesmí zapomenout vyrazit mezi své spoluobčany. Třeba na kole. Anketa Je dobře, že Zeman vyznamená exprezidenta Václava Klause? Ano 36% Ne 64% hlasovalo: 2869 lidí

„Aby lidi viděli, že jsem jedním z nich, že mluvím jejich jazykem. Musím si dát pozor na filozofování a cizí slova, to by mohlo debily znejistit. Řeknu jim, že budu hájit jejich zájmy, že mi mohou věřit. Vůbec přitom nevadí, že obyčejné lidi nemůžu ani cítit. Je to spodina, póvl, hnůj. Bez nich se ale k moci nedostanu. Hodně mne v tom inspiroval Adolf Hitler. Kdyby hned začal s pogromy a koncentráky, lidi by vyděsil a nikdy by nedokázal to, co dokázal. Na lidi se musí pomalu, opatrně,“ vysvětlil Hnízdil.

Mohl by prý lidem třeba říkat, že jim vrátí jejich zemi. Prý není jak, ale to nevadí. Hnízdil tady narážel na heslo Trikolóry Václava Klause mladšího, která lidi vyzývá, že si mají vzít svou zemi zpět. Lidé podle lékaře rádi slyší, že jim někdo něco vrátí, i když jim vlastně neřekne, jak to udělá.

Kromě toho prý lidem slíbí, že postaví dálnice, dálnice a dálnice nebo postaví kanál Jizera–Volha–Nil, že zemi spraví a že ostatní kradou. Tady by prý využil myšlenku Hitlerova mága propagandy Josepha Goebbelse, který říkával, že je nejlepší obvinit protivníky z toho, čeho jste se dopustili sami.

A až se prezidentem opravdu stane, vykašle se na ně.

„Vymyl jsem vám mozky (pokud jste vůbec nějaké měli). Teď už se mnou nehnete. Zvolili jste mne dobrovolně, demokraticky, v přímé volbě. Mám silný mandát. Stojím nad zákonem. Stát je teď moje firma. Stát jsem já. Nikdy neodstoupím! Nikdy! Váš budoucí prezident,“ uzavřel svůj komentář.

