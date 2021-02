Zeman maximálně udeřil: Odmítat očkování proti covidu je lehce dementní. Třeba Csáková? Vojáci, buďte přísní na odmítače!

reklama

Podle prezidenta už se blížíme ke konci velkých problémů.

„Jsme v situaci, kdy, i když někteří lamentují, tak se tato katastrofa postupně blíží svému konci. A víte proč? Podobně jako jsem kdysi vyzval k nošení roušek, tak jsem později vyzval k očkování. Já věřím, že v září by mohla být proočkována většina populace. Ti lidé, kteří to odmítají, ti jsou lehce dementní, ale já doufám, že změní názor. Jedna zpěvačka dokonce říká, že nás takto chce označit Bill Gates a uznejte, že to je lehce dementní názor,“ rýpl si do Ilony Csákové, byť ji přímo nejmenoval.

Nediví se podnikatelům, kteří jsou naštvaní, protože mají zavřené provozy, ale podle prezidenta bude za 6 měsíců očkováním problém vyřešen. „Teď jde o to přežít těch 6 měsíců,“ sděloval prezident podnikatelům, kteří už mají zavřeno téměř rok.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zavřené mají být podle prezidenta, a to i oněch 6 měsíců, bude-li to třeba, protože mezi žáky se může šířit koronavirus. Miloš Zeman uznal, že se virus může podobně šířit i v průmyslových podnicích, ale ty by prezident přesto nezavíral.

„Uvědomte si, že průmysl představuje 42 procent národního důchodu, takže tam ten lockdown přináší určité riziko,“ argumentoval Zeman. „Samozřejmě, že v nejhorším případě můžeme sáhnout i k tomu lockdownu, ale snažme se především aplikovat opatření jiná a když to nepomůže, tak sáhněme k lockdownu,“ uvedl prezident.

Poté znovu zmínil očkování, které podle něj Česku pomůže.

„Já říkám, že v září epidemie skončí,“ oznámil prezident s tím, že by se lidé měli držet restriktivních opatření. „Lidé to budou dělat ve svém vlastním zájmu,“ zdůraznil. A pokud někdo nebude nařízení dodržovat, musí za to podle Zemana tvrdě zaplatit. Pokuty musí podle prezidenta vybírat policisté i vojáci. „Já bych chtěl vojáky vyzvat, ať jsou velice přísní,“ konstatoval vrchní velitel ozbrojených sil.

Psali jsme: Zeman má od Putina pro Česko slíbenou vakcínu Sputnik Hrad: Prezident republiky podepsal dva zákony Poradci za půl milionu měsíčně a pak tohle... Petr Žantovský je ohromen nepovedeným útokem Hřiba na Hrad. I ČT kvůli tomu „zalezla“ Souboj starců. S Rychetským z Brna si ještě můžeme užít spoustu legrace, obává se komentátor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.