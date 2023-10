Zeman odešel, Miroslava Němcová se vrací na Hrad

reklama

Zeman řekl CNN Prima NEWS, že se na státní svátek zúčastní dvou jiných akcí, které podle něj souvisejí s 28. říjnem. „Zúčastním se dvou jiných akcí, které jsou spojeny s 28. říjnem. Jednu dělá Český svaz bojovníků za svobodu v TOP hotelu a druhou v Obecním domě pořádá Česko-izraelská obchodní komora,“ řekl Zeman.

Šídlo si proto do někdejší hlavy státu veřejně rýpl na sociální síti X. „Zeman v sobotu nedorazí na Hrad. Kdyby to slavnostně neohlásil a prostě jen nepřišel, nikdo by si toho ani nevšiml,“ poznamenal.

Na jeho slova navázala členka horní komory Němcová s tím, že to je pro ni dobrá zpráva. „Deset let jsem tam nechodila, abych ho nemusela slyšet. Letos půjdu,“ uvedla, že předávání státních vyznamenání z rukou někoho jiného než Miloše Zemana si nenechá ujít.

„Přeju příjemný večer. Vzpomínám, jak jsme to společně komentovali v SZ v roce 2017, kdy metály dostali Best a Petr Žantovský. (Michael by si ho ale tedy zasloužil),“ dodal komentátor Šídlo. Němcová jeho slova kvitovala: „Také vzpomínám, s Michaelem naprostý souhlas,“ podotkla senátorka.

Při ceremoniálu předávání státních vyznamenání se očekává účast 700 hostů ve Vladislavském sále, zhruba 2 000 lidí se poté zúčastní recepce ve Španělském sále.

Pavel, který se po Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi stal letos v březnu čtvrtým českým prezidentem, bude letos vyznamenání udělovat poprvé. Dostal stovky návrhů na vyznamenání mnoha osobností. Kolik oceněných bude a jaké osobnosti se rozhodl prezident vyznamenat, Hrad předem nebude zveřejňovat.

