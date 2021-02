Zeman rozjel kanonádu: Lehce dementní odmítači očkování. Novinářští blbečci. Blatný na odpočinek. Pokud nás Koudelkové budou varovat před ruskou a čínskou vakcínou...

V nedělní Partii na CNN Prima News prezident Miloš Zeman vyjádřil naději, že ti „lehce dementní“ lidé, kteří odmítají očkování, ještě změní svůj názor. Rýpl si do zpěvačky Ilony Csákové. Podnikatelům, žákům i studentům sdělil, že musí ještě šest měsíců vydržet zavření doma. Průmyslové podniky by však nezavíral, aby česká ekonomika přežila. Udeřil na opozici a konstatoval, že by se v Česku měla využít ruská i čínská vakcína. „Já říkám, že v září epidemie skončí,“ oznámil ve vysílání prezident.

Exkluzivním hostem nedělní Partie televize CNN Prima NEws v 11 hodin byl prezident republiky Miloš Zeman. Zhodnotil covidový rok v Česku.

Podle prezidenta už se blížíme ke konci velkých problémů.

„Jsme v situaci, kdy, i když někteří lamentují, tak se tato katastrofa postupně blíží svému konci. A víte proč? Podobně jako jsem kdysi vyzval k nošení roušek, tak jsem později vyzval k očkování. Já věřím, že v září by mohla být proočkována většina populace. Ti lidé, kteří to odmítají, ti jsou lehce dementní, ale já doufám, že změní názor. Jedna zpěvačka dokonce říká, že nás takto chce očipovat Bill Gates, a uznejte, že to je lehce dementní názor,“ rýpl si do Ilony Csákové, byť ji přímo nejmenoval.

Nediví se podnikatelům, kteří jsou naštvaní, protože mají zavřené provozy, ale podle prezidenta bude za 6 měsíců očkováním problém vyřešen. „Teď jde o to, přežít těch 6 měsíců,“ sdělil prezident podnikatelům, kteří už mají zavřeno téměř rok.

Zavřené mají být podle prezidenta i školy, a to i oněch 6 měsíců, bude-li to třeba, protože mezi žáky se může šířit koronavirus. Miloš Zeman uznal, že se virus může podobně šířit i v průmyslových podnicích, ale ty by prezident přesto nezavíral.

„Uvědomte si, že průmysl představuje 42 procent národního důchodu, takže tam ten lockdown přináší určité riziko,“ argumentoval Zeman. „Samozřejmě, že v nejhorším případě můžeme sáhnout i k tomu lockdownu, ale snažme se především aplikovat opatření jiná a když to nepomůže, tak sáhněme k lockdownu,“ prohlásil prezident.



Prezident Miloš Zeman. (FOTO: Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News)

Poté znovu zmínil očkování, které podle něj Česku pomůže.

Miloš Zeman dal také ve vysílání najevo, že v Česku nemáme dost vakcín. Proto se obrátil v dopise na ruského prezidenta Vladimira Putina a dostal od něj příslib, že do Česka doputuje vakcína Sputnik V. Umí si prý představit, že v Česku se bude využívat i čínská vakcína. „Jak víte, já mám dobré vztahy s ruským i s čínským prezidentem,“ připomněl prezident Zeman.

Poté si rýpl do šéfa BIS Michala Koudelky. „Budou-li nás různí Koudelkové varovat před ruskou nebo čínskou vakcínou, tak je nutné jim říci, že vakcína nemá žádnou ideologii,“ zdůraznil Zeman.

Za důležité považuje, aby byla vakcína schválena příslušnými orgány. Zemanovi by stačily české kontrolní orgány a nečekal by na Evropskou lékovou agenturu.

„Mně by stačilo stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv. SÚKL by neměl být líný a měl by to udělat tak, jak to udělali v Maďarsku. A když mi zase nějaký blbeček bude říkat, že jsem ruský nebo čínský agent, tak já říkám, že to dělám pro svou zemi,“ řekl Zeman.

Poté udeřil na opozici. Viní ji z toho, že v loňském roce volala po rozvolňování opatření, což pak podle něj vedlo k nárůstu případů. Kdyby bylo na Zemanovi, držel by se prý těch nejpřísnějších restrikcí.

„Třeba od naší opozice je poněkud trapné, téměř jako kdyby si vláda ten covid vymyslela,“ kroutil hlavou Zeman.

Kritický byl i k vládě. „Udělala spoustu chyb,“ pravil Zeman. Směšný byl podle jeho názoru zákaz popíjení kafe v kelímku na veřejnosti, vážnější byly zmatky kolem nákupních hodin pro seniory. To byly jen dvě z chyb, které Babišova vláda udělala.

Ve vysílání také prozradil, že na rozdíl od své dcery Kateřiny a své manželky už nerozváží zdravotnické pomůcky. „Mám bolavé nohy. Pomalu přesedám na vozíček,“ prozradil Zeman.

Dal také najevo, že by epidemiologa Romana Prymulu rád viděl mezi svými poradci, protože na boj s epidemií je to odborník, jen mu podle prezidenta poněkud chybí sociální inteligence a dělá chyby. Pokud se Prymula stane Zemanovým poradcem, prý bude poradcem neplaceným.

Poté konstatoval, že kdyby mělo dojít k rošádě ve vládě, kdy by se novým ministrem zdravotnictví stal Jiří Běhounek, lékař a někdejší hejtman Vysočiny, Zeman by nebyl proti. „Bude-li mi panem premiérem předložen návrh tohoto typu, tak rád vyhovím,“ uvedl.

Stávajícího ministra Blatného prý už lituje. „Mně je ho líto. Já už jsem mu při jeho jmenování říkal, že přechází z parku do džungle, a ta džungle ho sežrala,“ prohlásil Zeman s tím, že smát se Blatnému či ho tvrdě kritizovat není namístě. „Vidět k smrti vyčerpaného člověka je smutné a možná, že kdyby si odpočinul, že by to bylo dobré,“ prohlásil prezident.

Pokud jde o premiéra Babiše, ten podle Zemana udělal chybu, že v létě věřil špatným odborníkům, ale jinak si prý zaslouží zastání. Zato novináře, kteří Babiše kritizují, Zeman nešetřil.

„Ty novinářské blbečky, kteří nikdy premiéry nebyli a doufám, že ani nebudou... ti ho nemohou hodnotit,“ zdůraznil Zeman s tím, že on premiérem byl, takže ví, jak to má Babiš těžké.

