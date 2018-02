Zeman u Soukupa drsně účtoval: Ti nespokojení s volbami už by měli zmlknout. Shut up! Nejpitomější novinář Pehe. Blbeček Fero Fenič...

„Můj přítel Jirka Ovčáček dokonce napsal, že někdo rozesílá e-maily redakcím, že ležím v nemocnici na přístrojích. Někdy mám mrtvici, někdy mám mozkovou příhodu. Tyhle hlouposti by mohly skončit. Prezidentské volby už jsou pryč. Ať lidé, kteří jsou nespokojeni s výsledkem, zmlknou. Shut up!“ poznamenal prezident v červeném svetříku. „Nejsem v nemocnici, nemám mozkovou mrtvici a ten, kdo to rozesílá, je idiot,“ sdělil Zeman.

„Kdybych měl uvádět příklady stupidity českých médií, tak jsme tady celý tento pořad a neděláme nic jiného,“ podotkl Zeman a následně nazval Jiřího Peheho nejhloupějším českým novinářem. Vadil mu text, v němž Pehe uvedl, že během pěti let zemřou Zemanovi voliči a výsledek bude jiný.

V uplynulém týdnu si Zeman podle svých slov připravoval inaugurační řeč, ale zároveň také „sladce nicnedělal“. „Skládání slibu oba dva určitě přežijeme,“ poznamenal pak Zeman k tomu, že inaugurační slib bude skládat do rukou předsedy Senátu Milana Štěcha (ČSSD), jenž ve druhém kole podpořil Jiřího Drahoše a jejich vzájemný vztah ochladl.

Zeman se následně nechtěl vyjádřit k ostatním protikandidátům v prezidentské volbě. „Respektuji voliče. To pořadí je celkem logické. Zajímavý byl Mirek Topolánek, těch pět procent, to bylo překvapivě málo. Některé odhady mluvily až o patnácti procentech. Ale nestojí to za to, abych přemýšlel o tom, jak to bylo. Game is over,“ sdělil Zeman.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jiřího Drahoše si vzal ale na paškál. „Celý problém je v tom, že nedošlo k žádným střetům. Panu Drahošovi se ale v žádném případě nechci vysmívat. Vím, jak je těžké, když sedíte před rozbouřenou arénou, jako tomu bylo v Karlíně,“ poznamenal Zeman. „Jediné, co jsem od něj slyšel, je to, že nechce Andreje Babiše premiérem,“ sdělil Zeman.



Miloš Zeman v pořadu Týden s prezidentem s Jaromírem Soukupem. (Screen: TV Barrandov)

„Ti, kdo v médiích neustále popisovali, jak téměř umírám, najednou viděli normálního zdravého člověka s bolavýma nohama. Mimochodem, byl jeden blbeček, který navrhoval, abychom stáli,“ rýpl si do režiséra Fero Feniče Zeman. „To je sadismus,“ podotkl Zeman k diskusím, jichž se s Drahošem i bez něj zúčastnil. K moderátorce Světlaně Witowské jen uvedl, že lidé jsou zřejmě unaveni z moderátora Václava Moravce. „Ocenil jsem paní Witowskou, to byla situace, kdy mě chytila na švestkách a nemusela, tak když se mě zeptala, zda jsem byl někdy ve Skandinávii, tak jsem pokorně říkal, že jako prezident jsem tam nebyl,“ řekl Zeman.

Následně se pak Zeman vyjádřil k Andreji Babišovi (ANO) a k tomu, že podnikatelé nevstupují do politiky. „Podívejte se na podnikatele Tomáše Baťu, který byl starostou Zlína, podívejte se na Berlusconiho i Donalda Trumpa,“ řekl Zeman. Své pak řekl k tomu, že jej hnutí ANO podpořilo v prezidentské volbě. „Jsem samozřejmě rád, ale to je vše. Některé názory se mohou lišit a teď je čas pracovat. Některé názory se vyjasní, jinde se shodneme a je také možné, že leckdy budeme mít opačné mínění,“ dodal Zeman.

Babiše však chce nadále podporovat, neboť podle svých slov nevidí jiného možného premiéra. „Házet klacky pod nohy mu nebudu,“ řekl Zeman. „Představa, že vláda bez důvěry nemůže posunout zemi dopředu, je založena na tom, že vláda se musí opírat o zákony. Osmdesát procent exekutivy vlády jsou vládní nařízení a další normy,“ poznamenal Zeman s tím, že si však samozřejmě přeje, aby vláda nakonec důvěru získala. „Jsem rád, že se objevují subjekty, které uvažují o tom, že by tolerovaly menšinovou vládu odborníků. Ale i vláda v demisi je svým způsobem plnohodnotná a záleží jen na její obratnosti, zda si vyjedná v Poslanecké sněmovně ad hoc nějakou podporu,“ řekl prezident. Ve své řeči pak opět odmítl, že by vyhlásil předčasné volby.

Odmítl i to, že by se snažil moderovat diskusi ke složení vlády. „Myslím si, že Andrej Babiš si vede dobře. Já se sám nabízet k moderování nebudu. Jmenoval jsem premiéra, jmenoval jsem vládu a vytvořil jsem časový prostor pro jednání,“ poznamenal dále Zeman, jenž nyní nehodlá zvát na Hrad představitele politických stran. „Nevidím důvod k dalším konzultacím, a pokud, tak jedině s těmi, kteří jsou připraveni nebo ochotni k toleranci menšinové vlády,“ dodal.

„Lidé, kteří se scházejí v kavárnách, se utvrzují v té své nadřazenosti,“ poznamenal následně Zeman k tomu, jak se lišily výsledky prezidentských voleb mezi městy a vesnicemi. S despektem v té souvislosti pohovořil o béčkových umělcích či bývalých ministrech. „Pseudoelita takzvaně metastázuje,“ sdělil a pohovořil také o rozdělené společnosti. „Chci být méně arogantní a pokornější,“ zopakoval pak svá slova Zeman a zdůraznil, že se nevysmívá poraženému protikandidátovi.

Závěrem se pak Zeman vyjádřil ke sjezdu ČSSD. „Děkuji Milanu Chovancovi za pozvání. Rád tam přijedu po dlouhé době a řeknu svůj názor, který nebudu nikomu vnucovat. Bylo by asi dobré, aby ten názor slyšeli delegáti, ale můžeme si potom o mých dojmech po tom sjezdu popovídat. Ta strana je nejenom na dně, ale ta strana je vnitřně rozpolcená. A já bych to dokumentoval jedním příkladem. Všem kandidátům na předsedu poděkuji za to, že mě podpořili v prezidentských volbách. Zároveň ale jsou tu někteří hejtmani, kteří podpořili Jiřího Drahoše, stejně jako předseda Senátu Milan Štěch či bývalý premiér Bohuslav Sobotka,“ sdělil Zeman, ale odmítl, že by tyto politiky nazýval zrádci.

Psali jsme: Schůzka Zemana s Babišem v Lánech se velmi protáhla. Premiér následně novinářům sdělil tyto novinky Zlín: Na připojení k nové kanalizaci mohou lidé z Klečůvky čerpat dotaci od města Věra Jelínková: Milí umělci, vzpamatujte se. Právo svobodné volby, říká vám to něco? FOTO Premiér Babiš večeří s prezidentem Zemanem v Lánech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef