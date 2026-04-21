Zeman varuje: Vidím jedno velké nebezpečí pro Evropu

Zeman v úvodu rozhovoru prozradil, že chystá novou edici knihy Jak jsem se mýlil v politice. Uvedl to poté, co moderátor Michal Půr naznačil, že ne všichni, které zajímá příběh Miloše Zemana, měli možnost se ke knize dostat. „Víte, každý autor je ješitný a já jsem ješitný dvojnásob. Takže když mi řeknete, že někdo tu knihu nečetl, tak vám odpovím, že to byl bestseller roku,“ prohlásil Zeman s úsměvem. „Ale ano, dnes odpoledne mám poradu s jedním redaktorem ohledně reedice této knihy,“ dodal, že si ji budou moci přečíst další čtenáři.
Zeman následně vzpomínal na dobu svého studia na střední ekonomické škole v Kolíně, kde měl problémy se systémem kvůli svému referátu o Karlu Čapkovi a nedostal se kvůli tomu málem k maturitě. „No tak zaprvé těch problémů bylo víc. Jeden z problémů spočíval v tom, že jsem byl jediný kluk ve třídě, kde byly jinak samé holky. Ale to asi teď rozebírat nebudeme,“ vyprávěl Zeman.
„Co se týče referátu o Karlu Čapkovi, který byl režimem tolerovaný autor, tak jsem nejprve zmínil knihu Hovory s TGM. Učitelka mě celkem logicky dala za úkol napsat práci o této knize a o Masarykovi obecně. No a napsal jsem po přečtení tehdy většiny Masarykových knih, což byla těžká práce, obdivný referát o Masarykovi a pak mi sdělili, že díky tomu mně nedají doporučení na vysokou školu a že mohu být rád, že budu připuštěn k maturitě. Taková, pane Půre, byla tehdy doba,“ vzpomněl prezident.
Po maturitě musel Zeman nastoupit do Tatry Kolín do práce, protože na vysokou školu nastoupit nemohl. Pro Zemana to prý byla velká ztráta času a k ostatním lidem se podle svých slov choval přezíravě. „Já jsem se za to v té knize omluvil, protože naprosto chápu, že přezírání není zrovna ten nejlepší postoj, ale nezapomeňte, že tehdy jsem byl ještě mládě a svoje postoje jsem si postupně cizeloval,“ uvedl Zeman.
„Třeba v účtárně, která doháněla termíny a někdy to bylo nahuštěné tak, aby co nejvíce úkonů bylo vykonáno těsně před termínem za účelem získání prémií za práci přes čas. No a mně se někdy zdálo, že se ta práce dá rovnoměrněji rozložit do delšího časového intervalu,“ vyprávěl Zeman s tím, že možná i kvůli svému neustálému šťouráni raději dostal doporučení na vysokou školu. „Aby se mě zbavili,“ uvedl se smíchem.
Následně studoval na Národohospodářské fakultě VŠE, která kvůli působení současného poslance Miroslava Ševčíka byla v posledních letech mediálně velmi sledovaná. To podle Zemana značí, že je to dobrá škola, když se o ní na veřejnosti hojně mluví. „Pokud ta škola vyvolává kontroverze, tak je to jenom dobře, protože škola, která je nudná, žádné kontroverze nepřináší. No a někdy, ne vždy, jsou ty kontroverze vyvolávány prostou lidskou závistí neúspěšných vůči úspěšným. No tak když někdo promuje s červeným diplomem a druhý je z té školy vyhozen, tak může na toho s červeným diplomem napsat nějaký udavačský pamflet, aby si ulevil,“ prohlásil Zeman.
„Takoví lidé jsou nejenom na této škole, ale protože to byla škola úspěšná a řada jejích absolventů se dobře uplatnila, tak ti, kdo se neuplatnili, tak záviděli a udělali něco, aby si vylili zlost,“ dodal.
Na konci studia mladý Miloš Zeman založil futurologickou společnost, která podle něj nebyla o předvídání budoucnosti, jak si mnozí mylně myslí, ale měla za cíl lidem předestřít řadu variant budoucího vývoje v mnoha společenských tématech. „Futurologie nemá určit, co se stane. Úkolem prognostiky, jak se teď futurologie módně nazývá, je rozestřít před čtenářem nebo posluchačem vějíř možných budoucností, alternativ. Čili ten komunistický zvyk, že budoucnost je jasná a překrásná a jednoznačná, nemůže být vědecká. Věda musí zkoumat různé možnosti a samozřejmě u těch alternativ i pravděpodobnost jejich naplnění,“ vysvětloval prezident.
Jako prognostik by dnes Zeman ve světle světových událostí údajně nejvíce varoval před nebezpečím islamizace Evropy. Možná, že jsem konzervativní, ale já stále vidím nebezpečí islamizace Evropy a koneckonců i aktuální konflikt na Blízkém východě k té islamizaci může svým způsobem přispět, minimálně tím, že vyvolá další migrační vlnu. No a v té vlně budou především, i když ne výlučně, muslimové. Takže se stále obávám tohoto nebezpečí,“ varoval Zeman zejména před náboženským fanatismem, jaký je k vidění například v Íránu.
„Obávám se náboženského fanatismu, který ve své době postihl i křesťanství, ale to se z něho dostalo. Írán se zatím - viz například jeho chování k ženám - z té fáze fanatismu nedostal,“ řekl Zeman, podle nějž by museli ve zmíněných zemích přijít noví vůdci a obrátit směřování společnosti. A pomoci by k tomu mohla i prohraná válka, jako se to stalo Německu po 2. světové válce.
„Museli by přijít osvícení vůdci, které koneckonců mělo i to křesťanství, a museli by umět přesvědčit své občany o tom, že se musí vzdát určitých zvyků. A tito noví vůdci by mohli být úspěšní pouze za předpokladu hluboké krize, ať už ekonomické nebo vojenské nebo jakékoli jiné. Jako v Německu, kde proběhla denacifikace až po prohrané válce a islamisté budou muset také prohrát své války, aby pochopili, že tudy cesta nevede,“ predikuje Zeman.
