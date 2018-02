Země, kterou řídí váleční zločinci a mafiáni. Obchod s drogami i lidskými orgány. Deset let od vyhlášení samostatného Kosova se na Václavském náměstí protestovalo

REPORTÁŽ Je to právě deset let, kdy byla vyhlášena samozvaná republika Kosovo. Od onoho roku se na Václavském náměstí v Praze každoročně pořádá demonstrace, protestující proti tomuto spornému aktu mezinárodního práva. Demonstrace se koná vždy ve dnech kolem výročí vyhlášení, letošní termín připadl na páteční odpoledne.

Fotogalerie: - Kosovo je Srbsko

„Zítra tomu bude deset let, co kosovští Albánci vyhlásili svůj nezávislý stát. V podstatě Srbsku ukradli provincii Kosovo,“ sdělil úvodem na demonstraci režisér Václav Dvořák, tvůrce dokumentu Uloupené Kosovo. A vzpomněl také na česko-srbského lékaře Rajko Dolečka, jenž bojoval za kosovské Srby. „Bohužel již mezi námi není,“ dodal.

„V Kosovu, v samostatném kosovském státu, je poslední dobou velká panika. Má být zřízen mezinárodní tribunál pro potrestání válečných zločinů, kterých se dopouštěli lidé na území jižního Srbska. Mezi hlavními představiteli dnešní republiky Kosovo jsou váleční zločinci,“ podotkl také Dvořák.

„Je zajímavé, že u haagské inkvizice pro bývalou Jugoslávii jsou většinou trestáni srbští občané, ale z té mafie, která na Kosovu začala krveprolití, nebyl potrestán v podstatě nikdo. Přitom tam běžel obchod s lidskými orgány, velký obchod s drogami, v podstatě je to stát, který vede mafie,“ řekl Dvořák – se slovy, že každý stát Evropské unie vlastně vede mafie. „Pro Srby je Kosovo jako pro nás Bílá hora, Sudety a Mnichov dohromady,“ dodal.

„Kosovo není žádné starověké albánské území. Není to pravda. Albánci se tam přistěhovali. Bombardovací kampaň nebyla legitimní. Byl to mezinárodní zločin,“ řekl jasně Dvořák. „Srbským plánem nebylo deportovat milion etnických Albánců z Kosova. To je pomluva. Nebylo k tomu žádné svědectví. Kosovská nezávislost není legitimní. Byla vyhlášena proti všem mezinárodním platným úmluvám,“ míní Dvořák.

A takto kosovskou kauzu kdysi prezentovala Česká televize:

Jeho slova pak následoval poslanec za sociální demokracii Jaroslav Foldyna. „Scházíme se tady u pomníku svatého Václava. My, Češi, vím, že tu jsou Slováci, vy Srbové. Scházíme se tu proto, že se nechceme ztotožnit s porušováním mezinárodního práva. Vyhlášení Kosova bylo porušením mezinárodního práva,“ burácel Foldyna a připomněl, že jsme si něco podobného také zažili, když nám bylo zabráno naše pohraničí v době Adolfa Hitlera.

„Jaká země to vznikla? Nemá vlastní ekonomiku, je tam vysoká nezaměstnanost. Prostřednictvím Kosova sem proudí uprchlíci,“ volal Foldyna s tím, že je nutné hledět na bezpečnost. „Srbové jsou přirozenými přáteli našeho národa,“ důrazně hovořil Foldyna. „Máme jim co vracet. My, Češi a Slováci, nejsme takoví zaprodanci jako Karel Schwarzenberg a tehdejší vláda. Nejsme ovce,“ podotkl Foldyna velmi rázně. „Kosovo je Srbsko! Budeme sem chodit znovu, dokud to mezinárodní společenství neuzná,“ zakončil s poděkováním přítomným.

Na Václavském náměstí také zazněla výzva vládě České republiky. „My, níže podepsaní, žádáme vládu České republiky, aby vzala zpět, odvolala uznání takzvané republiky Kosovo. Uznání samozvaného státu kosovských Albánců, ke kterému došlo v květnu 2008, bylo ze strany tehdejší české vlády hrubým porušením mezinárodního práva. Tímto jednáním tehdejší vláda České republiky ignorovala doporučení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a bezprecedentně porušila platné mezinárodní dohody a své mezinárodní závazky, jako jsou Charta OSN, závěrečná ujednání z Helsinek v roce 1975 a rezoluci Rady bezpečnosti OSN číslo 1244. Z mezinárodních úmluv je zřejmé, že jihosrbská provincie Kosovo a Metochia, na jejichž území vyhlásili předáci kosovsko-albánské menšiny samozvaný stát, je stále nedílnou součástí republiky Srbsko. Proto žádáme, aby dnešní česká vláda napravila hanebnost tehdejší Topolánkovy vlády, která nás zařadila mezi země nastolující ve vztazích států zákony džungle. Což je pro nás, české občany, naprosto neakceptovatelné,“ přečetl jeden z organizátorů demonstrace.

Záznam celé akce:

autor: vef