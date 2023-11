reklama

Karel Schwarzenberg byl poslední dva dny byl v kritickém stavu v umělém spánku v nemocnici. Pětaosmdesátiletého Schwarzenberga v pondělí náhle letecky převezli z Prahy do nemocnice ve Vídni. 28. října mu prezident Petr Pavel udělil Řád bílého lva, který ale kvůli nemoci nemohl převzít, uvádí server Exho24.

Karel Schwarzenberg pochází z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů, uvedla ČTK. Studoval práva ve Vídni a Štýrském Hradci a lesnictví v Mnichově, studia nedokončil. Do roku 1989 žil v zahraničí, po listopadové revoluci se stal kancléřem prezidenta Václava Havla. V letech 2004 až 2010 byl senátorem a v letech 2007 až 2009 se stal poprvé ministrem zahraničí. V červnu 2009 spolu s Miroslavem Kalouskem založil stranu TOP 09, téhož roku na podzim byl zvolen jejím předsedou. V čele strany vydržel do roku 2015, odkdy je emeritním předsedou TOP 09.

Karel Schwarzenberg TOP 09

Do voleb s úsměvem

V letech 2010 až 2013 byl ve vládě Petra Nečase (ODS) vicepremiérem a ministrem zahraničních věcí. V letech 2010 až 2013 a poté od podzimu 2013 do podzimu 2021 byl poslancem. Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 se jako 79letý stal nejstarším zvoleným poslancem v historii. V roce 2013 v první přímé volbě prezidenta postoupil do druhého kola, ve kterém prohrál s Milošem Zemanem.

Ještě v noci jako jeden z prvních kondoloval bývalý ministr financí a šéf TOP 09 Miroslav Kalousek.

Zemřel Karel Schwarzenberg….Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal. — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) November 12, 2023

