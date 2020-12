Zemřel bývalý europoslanec Kohlíček. Toto nám před pár týdny řekl o vývoji civilizace

reklama

Kohlíček působil jako poslanec mezi lety 1998 až 2004. Následně jako europoslanec v roce 2004 až 2014. Následně později působil opět v Evropském parlamentu jako náhradník za zesnulého Miloslava Ransdorfa. V roce 2019 svůj mandát neobhájil. Kohlíček také od roku 1998 působil nepřetržitě i jako teplický zastupitel. Naposledy uspěl i v říjnových krajských volbách v Ústeckém kraji. Pro komunistickou stranu získal jeden ze čtyř mandátů. Díky preferenčním hlasům se dostal dokonce z osmého místa kandidátky na třetí pozici.

V nedávném a posledním rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Kohlíček o své nemoci otevřeně promluvil: „Není to nic tajného. Původně jsem si myslel, že na mě loňského července dolehla těžká chřipka. Dýchalo se mi stále hůře, začal jsem špatně chodit. Nakonec se zjistilo, že mám jednu ze tří nejčastějších nemocí v Česku, tedy rakovinu. Byl jsem vždy fyzicky naprosto zdráv, takže mě to dost překvapilo. Už dvanáct měsíců se s ní peru.“

Politik Kohlíček do poslední chvíle věřil v socialismus. Podle něj bude nesporně ideologií 21. století. „Sociální aspekty musejí být vždy brány jako celospolečenské. A to se u nás za posledních třicet let vyvíjí špatným směrem. Vždyť jde o conditio sine qua non, tedy nutnou podmínku pro přežití naší civilizace. Když se naše civilizace v dohledné době nepohne tímto směrem, tak se rozpadne. A já chci být nápomocen tomu pohybu správným směrem. Viva el comunismo y la libertad!“ prohlásil v rozhovoru.

S úctou mluvil i o nejvyšších představitelích předlistopadové komunistické strany. „Pro mě byl zvláštní osobností. Obklopil se lidmi, kteří nebyli moc loajální, a díky tomu vznikl legendární záznam jeho projevu v Červeném Hrádku. Ten byl evidentně sestříhán v jeho neprospěch. V posledních letech na mě působil velmi civilně. Kdyby všichni staří funkcionáři, kterým sloužilo zdraví jako jemu, pro naši stranu civilizovaně pracovali, tak jsme úplně jinde,“ prohlásil například o Milouši Jakešovi a dodal: „Proti němu jsem byl cucákem ze severu, ale ptal se normálně a logicky. Byl vždy více v obraze než někteří naši prominentní funkcionáři.“

Psali jsme: Exkurze do nitra komunistické strany. Těžce nemocný Kohlíček promluvil: Husák, Bil'ak, Štrougal, Jakeš, Ransdorf...

Jedničkou ve vedení KSČ pro něj byl prý jednoznačně Gustáv Husák. „A pokud se týče Štrougala, jde o velice vzdělaného ekonoma. Byl dobře znalý věci a velice dobře si uvědomoval limity, přes které nemůže jít. Ty si lidé v roce 1968 neuvědomovali, a proto šli naprosto bezhlavě proti zdi. Prostě Štrougal znal svůj strop a věděl, kde by narazil. Byl celkem dobrým ministerským předsedou a ČSSR i díky němu nebyla zadlužená, což se o ostatních zemích socialistického bloku říci nedalo,“ hodnotil Kohlíček.

Politik byl rovněž kritický k americké vojenské přítomnosti v Evropě. V roce 2019 se dokonce účastnil protestů obyvatel bavorského města Ansbachu, poblíž kterého mají Američané vojenskou základnu. „Američané v posledním roce výrazně rozšířili zdejší základnu. Část z ní, kde bylo původně dělostřelectvo, přestavují na mobilní prostředky vybavené raketami. To jsou přesně ty, o kterých říkají, že Rusové porušují mezinárodní smlouvu, kterou spolu kdysi podepsali. A tady na místě vidíme, že Američané ještě předtím, než vypověděli smlouvu, tak ji vlastně systematicky porušovali. Výsledek tlaku z místa, který se projevil nejdříve snížením počtu vrtulníků před asi třemi lety, tak byl zvrácen. Je tu dvojnásobek vrtulníků a navíc se rozšiřuje část, kde mají být mobilní zařízení na rakety,“ uvedl tehdy Jaromír Kohlíček pro ParlamentníListy.cz

„Co je šokující, je nechuť Američanů zpracovat plán, jakým způsobem vyčistí plochy, na kterých chtějí mít dále základnu. To je věc, kterou by si v civilizované zemi neměl nikdo dovolit. Pochopitelně látky, které v zemi jsou, polychlorované uhlovodíky, zbytky z maziv a kerosinu, pronikají do spodních vod a zdá se alespoň podle toho, co nám říkali naši hostitelé, že se již vyskytují v pitné vodě, což je velice varující. Základna je na kopci, pod ním je vodoteč a zasahuje širší oblast. Zátěž hlukem se také nikterak nesnížila. Je tedy vidět, že je tu reakce, ale přesně opačná, než by člověk v civilizované zemi čekal. My tady jsme v Evropě, jsme rozvinuté země, ovšem Spojené státy jsou podle mezinárodních pravidel rozvojovou zemí. Tam tedy nemůžeme očekávat, že budou reagovat jako rozvinutá země, ale přesto by bylo dobré, když už se pohybují ve středu Evropy, tak aby alespoň trochu respektovaly, jaké tu máme zákony,“ kritizoval europoslanec nesmiřitelně.

