Zemřel herec Županič, bylo mu 80 let

„Herecká asociace Vás bohužel musí informovat o smutné zprávě, která nás velmi zasáhla. Podle informací rodiny dnes náhle zemřel kolega, skvělý herec, dabér, před časem i ředitel Hudebního divadla Karlín, nositel Ceny Thálie, pan Ladislav Županič. České herectví tak opustila velká osobnost,“ oznámila Herecká asociace dnes na svých facebookových stránkách.

Županič byl držitelem ceny Thálie, kterou obdržel v roce 2016 za celoživotní herecko-pěvecké mistrovství v kategorii muzikál-opereta.

Pro ParlamentníListy.cz komentoval dění na české politické scéně, kdy se řadil mezi kritiky Miloše Zemana. Nelíbila se mu jeho zahraniční politika ani slovník. „Měl by si uvědomit, že je místy velmi směšný se svými výlety do Ruska a do Číny. Navíc jeho slovník je tedy opravdu slovník šesté cenové skupiny. Protože pan Zeman by strašně rád měnil ústavu. Chová se, jako kdybychom měli prezidentský systém. A ten naštěstí nemáme,“ řekl v březnu 2019. Zemana chválil pro přátelské vztahy s Izraelem.

V prezidentských volbách v roce 2013 volil Zemanova protikandidáta Karla Schwarzenberga. Zemana označil tehdy za Václava Klause s flaškou. „Jediný rozdíl mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem je to, že jeden z nich je abstinent,“ řekl ParlamentnímListům.cz s tím, že na Hradě chce vidět Karla Schwarzenberga, případně Jana Fischera, protože sebestředných ješitů má plné zuby.

Županič také vyzdvihoval naše členství v Severoatlantické alianci. „Je to vynikající,“ připomněl zřízení Protektorátu Čechy a Morava a dodal: „Když teď jsme v NATO, tak máme alespoň nějakou jistotu, že se toto nemůže opakovat.“

Jako o velkém problému pro Evropu se vyjadřoval o multikulturalismu. „Multikulturalismus je naprostý nesmysl. Ukazuje se, že to není možné. Místo aby se přistěhovalci, když sem přijdou, přizpůsobili těm křesťanským zemím, no tak jak je vidět, chtějí, aby se ty křesťanské země přizpůsobovaly jim. A co je ještě horší, že je tam mladá generace, děti těch, kteří sem přišli už dříve, a to jsou často ti radikálové. Jak je vidět, tak tohle opravdu asi nejde,“ nechal se slyšet téměř před čtyřmi lety Županič.

