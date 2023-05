Zeptal se, kolik stojí Moravcova díla. Narazil. Soudy, úřady. Ale chce to hnát výš

reklama

informace je obchodním tajemstvím. Zase jsem podal žalobu k soudu, soud toto rozhodnutí zrušil, protože došlo ke změně zákonné úpravy, a o tom, když odmítne Česká televize sdělit nějakou informaci, tak už nerozhoduje v rámci odvolání generální ředitel, ale rozhoduje Úřad pro ochranu osobních údajů. Tak do rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde nařídil České televizi, aby o mé žádosti rozhodla, s tím, že Česká televize tím zase porušila zákonné lhůty po vydání toho rozhodnutí, ale to už čert vem, ale Česká televize zase rozhodla tak, že mi to nesdělí. Proti tomu jsem podal odvolání k tomu Úřadu pro ochranu osobních údajů znovu a on znovu v květnu tohoto roku – už se to tedy táhne šest let – rozhodl, že Česká televize jednala nezákonně a že má o mé žádosti znovu rozhodnout," poznamenal Koudelka ke svému sporu s Českou televizí.

„A vytkl i České televizi, že nevede řádně spis a že tu požadovanou informaci měla minimálně dát do spisu, aby se i ten odvolací orgán mohl zabývat tou podstatou, jestli to je skutečně obchodní tajemství, nebo není. Výslovně zákon o svobodném přístupu k informacím stanoví, že když jsou vydávány peníze z veřejných prostředků, rozsah toho výdaje a jejich příjemce, tak to nesmí být předmětem – a není to předmětem obchodního tajemství, takže zákon toto vylučuje, ale Česká televize, tam ji zákon nezajímá, a dále jsem se i ptal, jestli má být něco obchodním tajemstvím, tak předpokládám, že s tím Česká televize nějak obchoduje, protože obchodní tajemství je o trhu. Tak jsem se zeptal, kolikrát nabízela ten pořad k prodeji někomu jinému a kolikrát jej prodala a kolikrát jej na tom trhu realizovala, to mi trošku bezelstně odpověděli, že ho nikdy nenabízeli a nikomu jinému jej neprodali, takže je zřejmé, že tento pořad není určen pro televizní trh. Kdo by si ho taky koupil? Takže vůbec to nemůže být předmětem obchodního tajemství. Když to není určeno na trh, nemůžeme hovořit o obchodním tajemství,“ podotkl.

A proč vůbec onu cenu chtěl vědět? „Česká televize často využívá zákon o svobodném přístupu k informacím a ptá se jiných orgánů. A je to dobře. Když ty jiné orgány něco skrývají, tak to kritizuje, a já jsem se vlastně chtěl zeptat, jestli to, co chce Česká televize po jiných, tak jestli je schopna realizovat i vůči sama sobě. A zjistil jsem, že není. A veřejnost těch prostředků, to je vlastně hlavní nástroj kontroly, jestli nejenom ty televizní prostředky, ale i prostředky z jiných veřejných institucí jsou vydávány správně. A vlastně občané tím, že se dozvědí informaci, mohou sami posoudit, jestli je něco drahé, nebo není drahé, prostě se s tím dá nějak pracovat. Takže z tohoto důvodu jsem se hlavně ptal,“ dodal Koudelka.

„Druhý důvod spočíval v tom, že jsem se chtěl vlastně zeptat, kolik stojí pořad, který výrazně vstupuje do politiky. To není dokumentární film o něčem, co bylo za druhé světové války nebo někde ve středověku, nebo to není umělecký film, to je něco, čím Česká televize ovlivňuje politiku. Jednak výběrem hostů, jednak i tím obsahem. Protože z toho pořadu je jasně patrné, jaké jsou vlastně sympatie Václava Moravce k jednotlivým aktérům politické scény, takže vstupuje do politiky. A to, když stát, nebo jiný veřejný subjekt ovlivňuje to politické hřiště, tak by to o to víc vše mělo být veřejné. Takže to, že to ovlivňuje politiku, je o to závažnější,“ dodal.

„Nedovedu si představit, že by Česká televize rozhodla nějak jinak, než zatím rozhodovala, prostě to bude dále tajit. A zvláště když se blíží volba generálního ředitele a hovoří se o zvýšení případně koncesionářských poplatků, tak podle mě je to důležitá informace. Jednak pro Radu České televize, kteří generálního ředitele budou vybírat, ale je to i důležitá informace i pro poslance a senátory, kteří si můžou říct: tady po nás někdo chce, abychom zvedli televizní poplatek, ale pro instituci, která opakovaně byla jak soudem, tak příslušným správním úřadem, tak bylo opakovaně zjištěno, že porušuje zákon. A porušuje zákon v oblasti, která je citlivá, to znamená v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky. Přitom vznikají filmy, na kterých se Česká televize někdy podílí jako koproducent – a je úplně normální, že když vzniká nějaký film, jeho rozpočet je zveřejňován třeba i v nějakých odhadech,“ poznamenává dále Koudelka.

Do budoucna je připraven podat případně žalobu na nečinnost. „A budu chtít, aby také nadřízený orgán vytvořil nějaké usnesení o sankcích, kdyby Česká televize buď nerozhodla, nebo zase rozhodla nezákonně,“ řekl. „Neznám jiné řízení podle zákona o svobodném přístupu k informacím, které by trvalo šest let,“ dodal.

Daná informace je podle něj historická. „Co dneska po velké inflaci nám řekne, kolik stálo něco v roce 2017. O to je podle mě trapnější od generálního ředitele Dvořáka, že šest nebo sedm let starou informaci tají. Vždyť je to už spíš archiválie než informace,“ řekl a dodal, že se neptal na honorář Václava Moravce, ale na celkové náklady pořadu.

