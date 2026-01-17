Židovský národ neexistuje. Okupace jako apartheid. „Nenávidí sami sebe,“ říká spisovatel Tenenbom

„Židovství je náboženství, a ne rasa či národ. Z mého výzkumu je to jasné. Izrael je národ. Ale židé národem nejsou. Francouzi, Poláci, Češi národy jsou, protože většinou mluví jedním jazykem, žijí dohromady a mají sekulární kulturu. To není případ židů,“ sdělil ParlamentnímListům.cz v roce 2015 izraelský historik Šlomo Sand. Židů, kteří jsou kritičtí sami k sobě, je poměrně hodně a jsou dobře slyšet. Říká se jim třeba i „chucpe Židé“. Některé z nich jsme během let vyzpovídali a nyní jsme si o nich pohovořili se spisovatelem Tuviou Tenenbomem, který je v Česku celkem populární.
Historici v opozici
Sandovi v Česku vyšla kniha Jak byl vynalezen židovský národ. V ní se snaží doložit, že nic takového jako židovský národ v etnickém smyslu neexistuje a že celý dějinný příběh Židů tak, jak ho všichni známe, je ve skutečnosti konstruktem, který se zrodil v hlavách sionistů v druhé polovině 19. století.
ParlamentnímListům.cz při své návštěvě Prahy také třeba řekl: „Rozdílné přístupy máme v tom, že osobně věřím, že řešením problému Izraele nemůže být jeden stát, jak si myslí Pappé. Ne proto, že bych byl proti. Mohu s Palestinci žít bez problémů ve vzájemném sekulárním státě. Nicméně si nemyslím, že po tak dlouhém konfliktu by oni mohli a chtěli žít v jednom státě. Nejsem ani přesvědčen, že by to chtěla současná židovsko-izraelská společnost.“ Celý rozhovor zde.
Zmíněný izraelský historik Ilan Pappé je profesorem na Vysoké škole sociálních a mezinárodních studií na Exeterské univerzitě ve Velké Británii. Podporuje ekonomické, politické i akademické bojkoty Izraele a izraelskou okupaci přirovnává k jihoafrickému apartheidu.
„Je velmi důležité, aby si konečně lidé, a to nejen v Česku, uvědomili, co se stalo v roce 1948, když byl Izrael založen. Existují dvě stránky příběhu, ale primárně je slyšet jen jedna. Ta zní, že Židé po dvou tisících let exilu přišli zpět do domoviny a vybudovali nový stát. A pomoc od Čechoslováků byla v tomto ohledu myšlena pozitivně. Druhá verze příběhu je, že stát Židů byl postaven na vyčištění území od Palestinců. Když tedy Češi pomohli s vybudováním Izraele, pomohli tomu, co ve své knize nazývám etnickým čištěním Palestiny. A nebyl bych dvakrát hrdý na to, že jsem někomu pomohl, aby lidi vykopal ze svých domovů,“ sdělil Pappé při návštěvě „stověžaté“ v roce 2013 ParlamentnímListům.cz. Více zde.
Zajímavé rodokmeny
„Jsem Hitlerova noční můra,“ vtipkovala v roce 2018 při setkání s ParlamentnímiListy.cz bojovnice za práva Palestinců a labouristka Jackie Walkerová. Myslela tím kořeny vlastní rodiny. Její otec Jack Cohen byl Rus, aškenázský Žid, který emigroval do USA z Moskvy jako dítě v letech 1914 až 1918. Byl komunistou podporujícím myšlenku světové revoluce a osvobození všech lidí. Její matka Dorothy byla z Jamajky a měla velmi rozmanitý rodinný původ. Její předci pocházeli ze západní Afriky a do Ameriky byli přivezeni jako otroci. (Pro ortodoxní je Židem pouze osoba, která má židovskou matku nebo konvertovala k judaismu. Pozn. red.)
Při tehdejší debatě v Česku také řekla: „V současnosti podporují Izrael už jen autoritářské režimy a rasistické osobnosti. Na demonstrace krajně pravicového a rasistického politického hnutí Britain First, tedy Británie na prvním místě, chodí lidé s izraelskými vlajkami. Tak daleko se to vše dostalo.“ Reportáž je zde.
ParlamentníListy.cz se ještě setkaly například s Miko Peledem. Jeho životopis je také hodně zajímavý. Narodil se v roce 1961 v Jeruzalémě do vlivné izraelské rodiny. Jeho otec, generál Matti Peled, byl jedním z izraelských velitelů v takzvané šestidenní válce roku 1967. Jeho děd Avraham Katznelson patřil mezi signatáře Deklarace nezávislosti Státu Izrael v roce 1948. Roku 1997 byla při bombovém útoku v Jeruzalémě zabita Peledova neteř Smadar, což jej vedlo k přehodnocení dosavadních postojů a uvědomění si neudržitelnosti dlouhodobého konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Svou zkušenost zhodnotil ve své literární prvotině The General’s Son: Journey of an Israeli in Palestine (Generálův syn: Cesta Izraelce v Palestině). Nyní žije v USA, ale díky Iniciativě za spravedlivý mír na Blízkém východě pořádá přednášky po celém světě.
„Víte, hodně Židů kritizuje a zavrhuje Izrael. Když sionisté tvrdí, že reprezentují Židy, tak to není pravda. Oni mají vlastní ideologii, vlastní organizace a kolonizovali Palestinu. Tak to je,“ řekl nám v roce 2014 a celý rozhovor najdete zde.
Tenenbom: „No future!“
„Vždy lze najít stupidní Židy. To vyplývá i z vyjádření, která jsem pronesl v našich předchozích rozhovorech (najdete zde), že hodně lidí je hloupých, takže samozřejmě i Židů. Znám profesora Sanda, dělal jsem s ním rozhovor. On říká, že opravdoví Židé jsou Palestinci. Já říkám: ‚Ok, děkuji moc! Stačilo!‘ V Izraeli vládne demokracie, takže si může každý říkat, co chce. A navíc tohle hanění Židů sype. Jeho knihy se velmi dobře prodávají po celém světě, protože jsou antiizraelské a napsané Židem. Je mnoho Židů, kteří jsou těžcí antisemité,“ řekl ParlamentnímListům.cz nedávno spisovatel Tuvia Tenenbom a zmínil třeba amerického filosofa a lingvistu Noama Chomského či právě Ilana Pappé.
V jedné z turisticky vyhlášených pražských kaváren bylo vidět, že ho tohle téma neskutečně rozčiluje, ale paradoxně i dost zajímá. Prostě přišlo slovo na „exoty“. Takže dodal: „To jsou lidé, kteří nenávidí sami sebe. Sand nenávidí Žida v sobě. To všechno je židovský svět a vlastně nejen ten. Vždyť existují i černoši, kteří nesnášejí Afriku. Američané, co nenávidí USA.“
Blonďatý „váleček“ Tuvia Tenenbom má za sebou úctyhodnou řadu reportážních knížek. Namátkou třeba Chyťte Žida!, Všechny jejich lži, Čau uprchlíci, Krysy Jejího Veličenstva, Spím v Hitlerově pokoji, Po čem rabíni touží. V posledních letech mu vychází v Česku ve světové premiéře péčí Nakladatelství Zeď, jakož i úplná novinka Bože, čí je tahle země? Jeho styl provokujícího herce v roli reportéra nese své ovoce a v české kotlině se stal hodně oblíbeným. V angličtině však jeho knihy vydává kupodivu izraelské nakladatelství. „Nejsem správně nastavený. Když chcete s takovými knížkami najít britského či amerického nakladatele, musíte psát, že všichni Židé jsou zvířata, opice, kreatury, které chtějí z lidí vysát peníze. Musíte prezentovat Izrael jako partu nacistů. Chomsky, Pappé, Sand něco podobného dělají a v anglofonním světě si je nakladatelé hýčkají,“ vysvětluje.
Každé místo v Izraeli je prý úzce spjato s historií Židů a s Biblí, a jak říká: „Jsou to kořeny naší kultury.“ Nakonec však spisovatel Tenenbom, jehož knížky jsou v českých poměrech bestsellery, vynáší dost nepříznivou, zmínil ji už zde, vizi budoucnosti: „V Izraeli to bude pořád stejně na ho*no, jako to bylo doposud. No future! Žádná lepší budoucnost. Jediná možnost, jak ten problém vyřešit, je vybít všechny Židy anebo Palestince.“
