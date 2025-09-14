Zklamaný Petr Kramný bojuje dál. Řekl nám o své další naději

Odsouzený Petr Kramný se nedočkal zastání u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kde si stěžoval na porušení svého práva na spravedlivý proces. Toho se měl dle jeho názoru dopustit český stát tím, jakým způsobem české soudy zamítly jeho žádost na obnovu řízení. Původně byl v roce 2016 odsouzen k 27 letům odnětí svobody, do kterých se mu započítala i doba strávená ve vazbě.
Na zamítnutí Kramného stížnosti již kriticky reagoval Spolek Šalamoun, který na nesrovnalosti v jeho případu dlouhodobě upozorňuje.
Ve vězení sedí Kramný za to, že dle soudu v létě roku 2013 v průběhu dovolené v Egyptě zavraždil elektrickým proudem svou manželku Moniku a dceru Kláru.
ParlamentníListy.cz v posledních měsících Petra Kramného dvakrát navštívily ve věznici v Karviné. Mimochodem, v Karviné žijí i jeho rodiče, kteří za ním do věznice docházejí.
Redakce PL se za Kramným podruhé vypravila koncem srpna, kdy ještě mohl doufat, že „Štrasburk“ vyjde. Nyní už může doufat v jedinou možnost, jak vyjít z vězení dříve: Podmínečné propuštění po dvou třetinách trestu, v tomto případě v roce 2032. A ParlamentnímListům.cz před dvěma týdny potvrdil, že ji zvažuje.
„Využiji tyto možnosti. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Chovám se ve vězení slušně, nemám žádný problém. Kdyby všechno ostatní selhalo, tak tady tato možnost bude,“ tvrdí Kramný.
„Nic nepřiznám. Budu žádat o propuštění, dokud mě nepustí“
Dokonce si ani nemyslí, že by v rámci podmínečného propuštění musel přiznat vinu za dvojnásobnou vraždu.
„Na tuto věc je ústavní nález, že není potřeba přiznávat vinu. Navíc jsem se setkal s vězni, kteří celou dobu bojovali o svou spravedlnost, nepodařilo se jim to, a když přišla možnost podmínečného propuštění, tak si řekli, že vinu přiznají, aby se dostali ven. A soud to vyhodnotil jako účelové, protože celou předchozí dobu svou vinu popírali, a stejně je nepustil. Takže já nic přiznávat nebudu, protože jsem nic neudělal a pokud mě nepustí, tak to zkusím za půl roku znova. Takhle to budu zkoušet do té doby, než mě pustí,“ plánoval odsouzený koncem srpna to, co po zamítnutí „štrasburské“ stížnosti začíná být aktuální.
Plánuje veřejnou činnost
V případě, že by podmínečné propuštění vyšlo, Kramný, který na sobě i po letech za mřížemi cítí křivdu a nespravedlnost ze strany českých „orgánů“, by se rád věnoval veřejné činnosti, která by – dle jeho názoru – na nespravedlnost v České republice poukázala.
„Asi bych se věnoval něčemu veřejnému, abych zasvětil lidi do toho, co jsem prožil. Asi bych si už nedovedl představit to, že bych šel pracovat zpátky do fabriky,“ představuje si. Zasmál se nad informací, že amnestovaný vězeň Jiří Kajínek si nyní založil videokanál, na němž ochutnává jídlo. „Tohleto ne, ale třeba se vydám nějakou podobnou cestou, jakou se on vydal na začátku, když byl omilostněný. Také měl potřebu sdělit lidem, jaké to tady bylo. Dnes je doba těch sítí a internetu, tak bych se vydal touto cestou. Když už je moje jméno tak profláklé, tak proč to ještě dál nerozvést,“ doplnil.
„Ukázat lidem skutečnost. Jak to funguje: Od samého zatčení, policie, vyšetřování, soudy. Všichni si myslí, že když někdo stojí před soudem, tak je vinen – takhle to nefunguje, v některých případech,“ zdůvodnil odsouzený, který si nyní krátí čas četbou časopisů o autech a udržuje si přehled o nových vymoženostech na tomto poli. Pracoval by rád, ale práce je ve věznici Karviná málo, tudíž čeká, až se nějaké místo uvolní.
Mimochodem, ještě nedávno pobýval nikoli v Karviné, ale ve „vyhlášené“ věznici Mírov. „Teď tady v Karviné jsme na cele ve dvou, ale na Mírově nás bylo patnáct. Je to velká změna, protože těch patnáct lidí už je taková – doslova a do písmene – ‚noclehárna‘,“ popsal redakci rozdíl.
„S Monikou jsme plánovali druhé dítě a koupi domu“
Již během prvního setkání s ParlamentnímiListy.cz, které proběhlo v červnu, Kramný kritizoval například práci soudních znalců obžaloby, stejně jako údajnou bezmeznou důvěru soudu k nim, a naopak nedůvěru ke znaleckým posudkům předloženým obhajobou. Odmítl zejména revizní znalecký posudek lékařů vedených docentem Františkem Vorlem.
„Ano, tak to je výtvor. Opravdu. Když probíhala soudní líčení a seděl jsem tam, tak docent Vorel – který tam napochodoval ještě s kolegou a s kolegyní, která jim pravděpodobně zvedala ego, protože byla mnohem mladší než oni dva – spustil ty lži o nějakém elektrickém proudu, tak jsem si říkal, že to snad není možné, že tomu buď nerozumějí, nebo si to absolutně vymysleli. Poslouchat něco, co se prostě nestalo, to je šílený. Úplně neskutečný,“ rozhorlil se odsouzený.
Kramný zároveň už při červnovém rozhovoru s ParlamentnímiListy.cz odmítl domněnky, že by v době osudné dovolené v Egyptě měl být jeho vztah se zesnulou manželkou Monikou v troskách. Kamarádky Moniky Kramné tvrdí, že zesnulá chtěla od manžela odejít a měla mít i mimomanželský vztah.
„Nevím, kde se tato informace vzala. Nemám ponětí, proč by měl být náš vztah před nějakým rozpadem. Abych to uvedl na pravou míru: jednak jsme plánovali další dítě, což bychom před rozpadem vztahu asi neplánovali,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Kramný.
„Další věcí je, že minimálně dva roky před tou dovolenou jsme už chodili po realitních kancelářích na prohlídky rodinných domů, protože jsme měli v plánu koupit rodinný dům. Já jsem měl v bance předschválenou hypotéku na určitou částku s tím, že prodáme byt a garáž a koupíme dům, ale byli jsme nějakým způsobem limitovaní rozpočtem, takže jsme chodili, chodili a vybírali, což trvalo zhruba dva roky, až, dá se říct, do té dovolené. Před tou dovolenou jsme dokonce byli na prohlídce rodinného domu. Takže vůbec nechápu, kde se vzala ta informace, že by se měl náš vztah rozpadnout. Ještě před dovolenou jsme si koupili nové kufry, nový fotoaparát, nové auto jsme kupovali,“ odmítl dále tvrzení, která zazněla například v dokumentu TV Nova Kauza Kramný.
„Dokonce jsme v roce 2012 byli na dovolené na Slovensku a vzali jsme i mého tchána, tedy otce Moniky. Ten tam byl celý týden s námi. A myslím, že kdyby náš vztah byl před rozpadem, tak by si toho minimálně on všiml, když byl u nás, dá se říci, dennodenně. Takže fakt netuším, kde se ta informace vzala,“ řekl.
Že s jeho zesnulou ženou mělo být vše jinak, se dle svého tvrzení dozvěděl až po „tragické události v Egyptě“.
Celý první rozhovor s Petrem Kramným si můžete přečíst ZDE.
S Kramným bude redakce PL i nadále v kontaktu.
Aktuální vyjádření Anety Rahlové, zmocněnkyně Petra Kramného. 13. 9. 2025:
