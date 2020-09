Zkreslená čísla! Covid: Okamura se naštval ve sněmovně

reklama

Okamura zdůraznil, že pro hnutí SPD jsou životy českých občanů na prvním místě. A hned se pustil do vlády.

„Problém ovšem je, že vláda netuší, zda to, co navrhuje za opatření, jestli je skutečně k něčemu potřeba. Kromě vyvolání paniky a další ekonomické a sociální frustrace lidí, kromě nějaké mediální předvolební kampaně, která má sdělit voličům před pátečními volbami - dívejte se, nasadíme všechny páky, jen abychom vám ukázali, že to řídíme i proti vaší vůli,“ začal předseda SPD zostra.

„Pro většinu je to rýma, čísla mrtvých jsou zkreslená, politici ho zneužívají,“ citoval Balíkova slova Okamura. „Toto tvrzení dnes potvrzují další odborníci,“ doplnil šéf SPD.

Čekal by prý proto, že vláda představí epidemiologický plán, v němž bude také řečeno, kolik lidí může zemřít, pokud se nepřijmou ta či ona opatření. Toto však vláda nepředstavila. Jen vyhlašuje nouzový stav a tím jen prohlubuje již tak tíživou ekonomickou situaci řady českých rodin.

SPD prý na rozdíl od vlády navrhla, aby se DPH vybírala jen z proplacených faktur, což by nechalo peníze ve firmách, ale vláda to odmítá. Vedle toho se prý dlouho bránila zavedení paušální daně pro živnostníky. „Prosazuju to tady sedm let a konečně si vláda teď v krizi tento můj návrh osvojila,“ rýpl si Okamura do kabinetu.

Vládu kritizoval i za zákon o kurzarbeitu, protože kabinet Andreje Babiše pode něj záměrně přehlíží občany pracující na smlouvu na dobu určitou. „To mě úplně šokovalo, ta asociální politika hnutí ANO a ČSSD,“ rozčílil se Okamura. Jedním dechem dodal, že SPD už připravila pozměňující návrh a bude především na vládních stranách, zda tento návrh projde.

Další ránu kabinetu zasadil za to, že nechce snižovat daňovou slevu na poplatníka, se kterou se nehýbalo již 17 let. Podle Okamury to ukazuje, jak vlády posledních 17 let myslely, či spíše nemyslely na poctivé pracující lidi.

