Zkušený politický výzkumník velmi nepotěší ČSSD. Zaspala prý minimálně patnáct let

Lze říci, že Andrej Babiš okradl tradiční levicové strany ČSSD a KSČM o voliče?

Myslím si, že by to bylo poměrně velké zjednodušení. Hnutí ANO je široce rozkročený středový subjekt a krátkodobé přesuny nemusejí moc znamenat. Důležitá pozice je to, co správně říká Andrej Babiš, tedy že ANO je alespoň potenciáně stranou pro všechny. V minulosti nabíral hlasy od levice i od pravice a v té marketingové strategii si ANO tento potenciál strany otevřené pro všechny uchovává. Je koneckonců známým faktem ze sociologických výzkumů, že zatímco levice i pravice mají tak 25 % hlasů, tak polovina hlasů je u středu. A když se u nás hovoří o tom, že politika je nesmiřitelným střetem levice a pravice, tak to vůbec neodpovídá realitě. Anketa Může být Andrej Babiš spokojen s výsledkem komunálních voleb? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 2373 lidí

Jakým způsobem by mohly tyto dvě strany zvrátit pokračující pokles preferenci?

U komunistů je to samozřejmě věc obtížná, protože oni celé to dvacetileté období využívali toho, že byli hlavní adresou protestních hlasů. Dnes je tu v podstatě několik možností, část těch protestních hlasů sebralo ANO, je tu SPD, jsou další možnosti. Tento monopol na protestní hlasy, který měli komunisté po pádu Sládkových Republikánů, končí. Jejich rétorika je už poněkud omšelá, stále stejná a dost kontrastuje s tím, že oni provádějí politiku takových dílčích zisků a ústupků, protože hodlají tak trochu oportunisticky dělat politiku tak, aby se udrželi v tom hlavním proudu. Nepřinášejí nic nového.

Zaznívají hlasy, že budoucnost bude ve znamení souboje ANO vs. ODS, kdy ANO zabere pozici tradičního levicového hegemona, kterým dříve byla ČSSD. Je takový předpoklad reálný?

Myslím si, že to je zcela falešný konstrukt a Petr Fiala z ODS říkal, že jeho strana hodlá být mocenskou protiváhou ANO. To je detail, který mnoha komentátorům unikl. O levici a pravici v tom obsahovém významu slova nelze hovořit. Otázka je, jakou pravicovou politiku dělá ODS, jakou levicovou politiku dělá hnutí ANO, zda je to jenom důsledek sociálního cítění, o kterém hovoří Andrej Babiš. Faktem ale je, že vytvoříte-li takto jednoduchý polarizovaný symbol rozložení politických sil, tak velmi zjednodušíte tu situaci. Pokud to veřejnost bude akceptovat, zaznamenáte takové to symbolické vítězství, nový narativ. Pokud se tento narativ bude opakovat, máte ono sebenaplňující se proroctví.

Kolik voličů mohl sebrat Andrej Babiš Tomiu Okamurovi? Okamurovci v krajských městech spadli, zjednodušeně řečeno, na polovinu toho, co získali v parlamentních volbách před rokem.

Především si musíme uvědomit, že komunální a senátorské volby mají v odhadu rozložení celostátních sil jen takovou velmi přibližnou, a řekl bych dokonce symbolickou váhu. Ukazuje to, že SPD je protestním, ideologickým, věcně trochu prázdným symbolem a na komunální úrovni jde o řadu praktických otázek k řešení – infrastruktura, komunikace, kanalizace, sítě, komunitní soužití a tak dále. K tomu potřebujete dost silné osobnosti. Ten problém, který pociťuje mimo jiné i hnutí ANO, KSČM nebo ČSSD, tedy nedostatek silných osobností, postihuje výrazně i SPD, která nemá vybudované dostatečné zázemí.

Jde říci, že mimo Prahu může Andrej Babiš ještě ve větší míře ubírat hlasy menším stranám, tedy ČSSD, SPD nebo KSČM?

Řekl bych, že ta situace je v tuto chvíli stabilizovaná. V těch volbách nešlo ani o to, aby hnutí ANO sebralo nové hlasy, to by bylo v takovýchto volbách poměrně obtížné. Kladu si jako hlavní otazník před těmito volbami, zda se hnutí ANO podaří potvrdit svou silnou pozici; a to si myslím, že se podařilo. Je tedy jasné, že hnutí ANO nebyl krátkodobý přelud, nýbrž že odpovídal potřebám a otázkám, které si kladla širší veřejnost. Koneckonců se potvrdilo také, že zavedené strany jako ČSSD nebo KSČM na tom nejsou dobře.

Opakovaně zaznívá názor, že když byla ODS a ČSSD na mocenském vrcholu, tak v krajských městech tyto strany získavaly více než tam dnes získává Andrej Babiš, je to kritérium? Na druhou stranu proti Babišovi byla vedena kampaň ve stylu „všichni na jednoho“, kdežto v době souboje ODS a ČSSD byly terče dva.

Vy jste si částečně odpověděl. Myslím si, že hnutí ANO potvrdilo svou sílu, a když se podíváme na situaci ODS a ČSSD v minulosti, tak ta rozhodovací situace byla poněkud jiná. Když si dnes vezmete úspěch některých nových hnutí, tak je to otázka takového mezidobí, kdy se buď hnutí ANO ustaví jako zakotvené, kádrově silné politické hnutí, nebo budou takové ty krátkodobé a trochu chaotické přesuny na naší politické scéně pokračovat.

Do jaké míry je pro Andreje Babiše problém, že proti němu jdou všichni jeho političtí konkurenti a on se zároveň nemá proti komu vymezovat?

Já si nejsem jist, že to je problém, protože ta kritika Andreje Babiše je často k osobnosti politického lídra a daleko méně k tomu věcnému obsahu politiky. Koneckonců, naše politika je čím dál více věcně vyprázdněná. Politické kampaně sledují spíše imidžové charakteristiky. Tak bezradná a hloupě pokleslá kampaň, jako byla v těchto volbách, tu už dlouho nebyla. To, že je Andrej Babiš objektem soustředěné kritiky, mu paradoxně může pomáhat, pokud ty útoky bude brát s odstupem, s úsměvěm, s nadhledem. Jakmile bude ztrácet nervy, bude ztrácet i svoji sílu.

Andrej Babiš má dlouhotrvající konflikt s Miroslavem Kalouskem, který ale už není tím silným a významným politikem z dřívějška. Může tento spor v očích voličů Babišovi uškodit?

Myslím si, že ne. Právě takový ten urputný souboj s Miroslavem Kalouskem vyhrál Andrej Babiš na celé čáře. Pokud budeme vidět politiku jako bezobsažný mocenský zápas, a tak to mnohdy vypadá, když čtu komentáře o výsledku současných voleb, tak z toho děláme takové přetlačování, kolik to komu vynese bodů, a přitom se neptáme, k čemu ta moc bude využita. Myslím si, že je potom velmi snadné pro politiky takovéto pasivní veřejnosti vnucovat politiku, která je pro ně snadná a pohodlná.

Anketa Kdo se vám nejvíce líbil v předvolební superdebatě lídrů? Andrej Babiš 39% Ivan Bartoš 4% Pavel Bělobrádek 5% Petr Fiala 2% Vojtěch Filip 3% Petr Gazdík 0% Jan Hamáček 1% Tomio Okamura 45% Jiří Pospíšil 1% hlasovalo: 9505 lidí

Andrej Babiš zavedl ono poměrně diskutované zlevněné jízdné pro seniory. Svůj krok posléze hájil s tím, že mu babičky volají a děkují, že mohou jezdit za rodinou. Zároveň také prohlašoval, že má sociální cítění. Může takovýto vzkaz na voliče fungovat?

Na určitý typ voličů ano. Vidím to jako politickou úlitbu, nicméně to pomáhá tomu širokému rozkročení v politickém středu. Andrej Babiš jako miliardář byl v sociologických výzkumech STEMu vždy ztotožňován s pravým středem. Toto byly podle mě taktické tahy, které jsou viditelné a svým způsobem i smysluplné, nepředstavují nějakou národohospodářskou ztrátu. Proč si jimi tedy nenaklonit část veřejnosti?

Co stojí za propadem ČSSD? Proč už straně lidé nevěří?

U ČSSD nejde o nějaký krátkodobý propad. Jsme svědky toho, že ČSSD teprve nyní s plnou vahou dohnala bezradnost a neakceschopnost z minulosti. Ze sociologických výzkumů STEMu víme, že ČSSD dlouhodobě bojovala na té linii styku s KSČM o takové ty kované levicové voliče. Tam bylo pár procent hlasů, zhruba osm, k přerozdělení. Oni používali takovou zavedenou a trochu omšelou rétoriku s tím, že ji měli za osvědčenou, a byla to taková legitimizace té tradiční kmenové levicové příslušnosti. Z hlediska voličů je samozřejmě obtížné nakupovat u kovaříčka, myslím tím ČSSD, než u kováře, kterým je KSČM. Směrem do politického středu bylo ovšem k dispozici takových dvacet procent voličů, kteří hledali. Pro tyto voliče ale ČSSD nebyla schopna nic nabídnout. Ona si měla už dobrých patnáct let „ohmatávat“ cestu dopředu. To ale není problém české sociální demokracie, to je problém sociální demokracie v celé Evropě.

Prospěla Andreji Babišovi v komunálních volbách neústupnost v otázce syrských sirotků?

Myslím si, že mu to nejspíše neublížilo, ale ani neprospělo. Kdybyste se zeptal na můj osobní názor, tak si myslím, že to bylo zcela zbytečné, protože chyba politiků, nejenom Andreje Babiše, je, že podceňují veřejnost a tu laťku staví níž, než by bylo zapotřebí.

Existuje možnost, že by Andrej Babiš ještě pár dalších procentních bodů voličských preferencí získal, poté ale vyvstává otázka, s kým by mohl jít do koalice. Budou ostatní strany odmítat koalice s Babišem a naopak jeho hnutí cíleně obcházet?

Možné to je, navíc ta diverzita, ke které dospěly tyto volby, může mít z druhé strany ten důsledek, že může vytvořit tlak na to, aby se různé politické subjekty dohodly. Nepřátelství, kterého jsme na naší politické scéně svědky, to není jen politické soupeření. Jde o dualitu těžko se smiřujících subjektů, je to ale dlouhodobě neudržitelné. Pokud se potřebujete dohodnout na něčem, co je strategicky důležité pro budoucnost naší země, modelově třeba penzijní reforma, tak musíte mít konsenzus ne na jedno či dvě volební období, vy musíte dosáhnout souladu třeba na třicet nebo padesát let. Je nutná větší vůle ke spolupráci na dlouhodobých tématech, která jsou pro naši republiku nejzávažnější. Jinak bude politika pouhým vytloukáním klínu klínem u ad hoc momentálních a velmi podružných záležitostí. Budoucnost směřování naší země pak bude velkým otazníkem.

I kdyby nyní Andrej Babiš chtěl sebrat ČSSD, KSČM nebo SPD maximum voličů, je u těchto stran jakési tvrdé jádro, které k Babišovi za žádných okolností nepůjde?

Ano, otázka je, jestli to tvrdé jádro je větší než těch důležitých pět procent. To se teprve uvidí, u komunistů je dobrá polovina jejich podpory protestní hlas. To není nějaká víra v dějinnou roli proletariátu a nesmiřitelnost třídního boje. U ČSSD to mnohdy byla i zvyková, někdy dokonce přesgenerační volba. Pro sociální demokracii to bude těžší, protože bude muset revitalizovat své programové poselství. Nebude to mít vůbec jednoduché.

Je prostor pro přežití obou tradičních levicových stran, nebo třeba existuje eventualita, že by se v budoucnu spojily?

Nemyslím si, že spojení těchto dvou stran je nasnadě. U ČSSD i u komunistů je dosti pravděpodobným scénářem postupné oslabování. ČSSD nyní získává čas, bude to trochu hra na zdržovanou. Vláda ANO a ČSSD může fungovat celkem stabilně a dobře, dá to ČSSD prostor se sebou něco udělat, ovšem udržet sociální demokracii v její někdejší síle vůbec nebude snadné.

