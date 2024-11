Zlé překvapení pro Trumpa. U Bidena chtějí na poslední chvíli přiklepnout miliardy. Musk bije na poplach

Anglosaskými sociálními sítěmi se šíří varování, že „washingtonská bažina“ chce do inaugurace 20. ledna zajistit sabotáž Trumpovo prezidentství. Autorem je přitom uznávaná veličina americké politiky, senátor za stát Utah Mike Lee.

Lee, který na Kapitolu slouží za republikány už třetí mandát, publikoval dopis s názvem „Nenechme bažinu, aby ukradla Vánoce“.

Výraz „the swamp“ je užíván Donaldem Trumpem a dalšími republikány pro washingtonský establishment usazený v úřadech, kde zvolený prezident slibuje razantní změny. Zároveň se ale čeká, že tyto skupiny využijí všech možností, aby si pozice udržely.

Zkušený senátor varuje, co všechno mohou podniknout. A podstatným faktorem jsou v tom právě ty „Vánoce“. Všichni si myslí, že po zdrcující porážce vyklízejí pozice, aby je v lednu přepustily suverénnímu vítězi voleb, ale mezitím se v „bažině“ stále pracuje.

A to, co je nyní zajímá nejvíc, je rozpočet na příští rok, ve kterém chtějí prodloužit co nejvíce z dotací a příspěvků pro své přátele a lobbisty. Současně se ale budou snažit co nejvíce seškrtat ty kapitoly, na které se chce zaměřit nastupující prezident.

Největší zájem je podle něj o zachování toků liberálním neziskovkám, dále pak financování ukrajinské války nebo zachování výzkumných subvencí chemickému a farmaceutickému průmyslu, na který si chce posvítit nový ministr zdravotnictví Robert Kennedy.

Z menších položek senátor Lee jmenuje třeba miliardový dotační program pro Afghánce, kteří přišli do USA po „úprku z Kábulu“ roku 2021, nebo pochybné granty na výzkum fungování AI.

Podporované instituce by byly připraveny minimálně příští rok, ale některé i delší čas, sabotovat Trumpovu politiku.

Schválení těchto rozpočtových výdajů hrozí ve zrychleném režimu nazývaném „omnibus“, který se využívá, pokud se na rozpočtu neshodnou obě kongresové komory.

Senátor z Utahu doporučuje řešení v podobě krátkého rozpočtového provizoria, po kterém by nová administrativa mohla navrhnout a prosadit svou verzi rozpočtu. Vzhledem k většině, kterou republikáni budou mít v obou komorách, bude schvalování moct být velmi rychlé.

„Tyhle Vánoce bažině prostě nesmíte dovolit,“ varuje Lee a vyzývá občany, ať svým zákonodárcům jasně řeknou, jaký postoj od nich očekávají.

Jeho dopis sdílel Elon Musk, který má pro prezidenta Trumpa připravovat radikální zeštíhlení státní správy. „Zastavte tu bažinu,“ burcoval na své sociální síti X.

