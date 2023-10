Zlegalizujme prodej domácího vánočního cukroví, burcují Svobodní

Vánoce klepou na dveře. Proto není divu, že se sociální sítě začínají pomalu plnit poutavými fotkami doma upečeného cukroví, které je nezřídka kdy také k objednání. Jenže radost všem mlsným jazýčkům i těm, kdo by si chtěl tímto způsobem přivydělat pár stovek navíc, kazí radost úředníci. Kdo totiž nemá živnostenský list a schválenou provozovnu pro výrobu potravin, neměl by na internetu vůbec svoje výrobky za účelem prodeje nabízet.

S tím, že by měl být i příležitostný prodej skutečně domácího cukroví nelegální, se však nechtějí smířit Svobodní, kteří volají po odstranění byrokratických překážek. „Je čas, abychom se zamysleli nad tím, jak mohou naše zákony podporovat malé potravinářské podnikatele a zároveň zajišťovaly bezpečnost potravin pro všechny. Je možné najít inspiraci ve způsobu, jakým to dělají jiné země, a vytvořit tak prostředí, které podporuje lokální mikrovýrobce a zároveň chrání spotřebitele,“ uvedl Libor Vondráček, předseda Svobodných, který jedním dechem připojil několik příkladů.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

Podle jeho slov existují např. v USA takzvané "zákony o potravinách z chalup" (Cottage Food Laws), které umožňují lidem legálně vyrábět a prodávat určité potraviny z pohodlí svých domácích kuchyní. „Tato regulace otevírá dveře mnoha místním nadšencům do pečení a vaření, aby se podíleli na místním trhu s potravinami, a to vše z domova. Můžete vyrábět a prodávat různé druhy sladkostí a pečiva, jako jsou sušenky, dorty, ovocné koláče, muffiny, tyčinky, kynutý chléb, ovocný chléb a bagety. Dále je možné vytvářet a prodávat sladkosti, jako jsou karamelky, čokoláda, nugát, čokoládou pokryté ovoce, bonbony, buckeyes (sladkost z arašídového másla obalená v čokoládě), a čokoládou pokryté ořechy. Co se týče ostatních potravin, můžete také prodávat ořechy, ovoce, zeleninu, med, melasu a javorový sirup,“ přináší možnou inspiraci pro české zákonodárce Vondráček s tím, že podobně to funguje také např. v Nizozemku či Itálii.

„V České republice je situace bohužel zcela odlišná. S blížícími se Vánoci je zde rozsáhlá poptávka po domácím cukroví, ale naše zákony a hygienická pravidla to pro amatérské pekaře komplikují. Podle našich hygieniků a potravinářských inspektorů amatérská výroba cukroví nese rizika, a tak je třeba mít živnostenské oprávnění pekař cukrář (výuční list, rekvalifikace, profesní zkoušky) a splňovat mnoho byrokratických překážek, což mnoho domácích pekařů odrazuje,“ zlobí se Vondráček.

