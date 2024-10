Zlo jménem Jourová. Ševčík připomíná, jak ho kvůli ní odvolávali

Elon Musk minulý týden prohlásil, že Jourová je „ztělesněním banálního byrokratického zla“. S tím více než souhlasí Miroslav Ševčík, který v komentáři pro ParlamentníListy.cz uvádí řadu dalších kritiků Jourové a jejích totalitních snah o zavedení cenzury.

„Musk má bezpochyby pravdu. Je zajímavé, že evropská komisařka pro tzv. evropské hodnoty a transparentnost a dodržování právního státu na tyto věci ve své činnosti vlastně moc nehleděla. Opakovaně si na její činnost stěžovala celá řada významných osobností. Třeba i senátor Zdeněk Hraba (ODS), který označil za nepřijatelné návrhy související s definicí dezinformací, jak to Jourová připravovala,“ uvedl Ševčík.

Problém vidí lidé zejména s přijetím Digital Services Akt (DSA). „Tam jsem už od počátku upozorňoval na hloupé jednání Věry Jourové, která byla naivní, a za tyto své názory mimo jiné jsem byl ostatně odvolán rektorem Dvořákem z pozice děkana naší fakulty. To jsem jen slušnou řečí uvedl, že dělá hloupá opatření,“ prohlásil Ševčík.

„Kdyby se Dvořák trochu zamyslel a kdyby trochu četl a sledoval hospodářskou politiku, tak by mu ty informace mohly postačovat k tomu, aby uznal, že jsem byl prozíravý. A tak, jak by akademici měli stát v čele boje za svobodu a měli by poukazovat na chyby politiků a jejich činy, které jsou proti svobodě, tak by se mě měl Dvořák spíše zastat a poděkovat mi,“ má jasno Ševčík, že jen pojmenoval pravdu.

Ševčík připomíná, že Jourová měla na starost DSA, který se podle mnohých stal nástrojem moderní cenzury. „Dneska je běžné, že se ze strachu o ztrátu politické moci bojuje proti tzv. dezinformacím, přitom definice dezinformace chybí a leckdy to, co cenzoři označí za dezinformaci, tak se za pár dní ukáže, že je to pravda, a to dokonce potvrzená pravda. Cenzoři jsou dnes nástrojem mocných, dokonce až nemocných mocí,“ řekl Ševčík a pochválil se za povedený příměr.

Proti zaujatosti Věry Jourové zdaleka nevystoupil jen Elon Musk, ale například bývalý europoslanec Jan Zahradil (ODS), který konstatoval, že Jourová je nejhorší z eurokomisařů. „Také europoslanec Alexandr Vondra (ODS) připomněl, že se Jourová chovala velmi nevhodně v souvislosti s vymáháním tzv. právního státu v případě Polska a Maďarska. Vondra sám říkal, ať se někdo zeptá na jméno Jourová v Polsku a neuslyší tam o ní nic pozitivního. Její přístup zejména k Polsku byl totiž velmi nespravedlivý, podobně jako u Maďarska nebo nyní Slovenska. Ty záležitosti právního státu se totiž používaly velmi selektivně, protože když třeba silové zákonodárství zpřísňovala Francie, nikdo neřekl ani popel,“ vysvětlil Ševčík.

„Ještě znovu vzpomenu na senátora Hrabu, který říkal, že Jourové funkce očividně stoupla do hlavy, protože třeba chtěla ze své pozice zakazovat sociální sítě, hlavně tehdejší Twitter, který se nechtěl podřídit tomu tzv. potírání dezinformací,“ uvedl Ševčík.

Ze zahraničí Ševčík zmiňuje význačného amerického novináře Michaela Shellenbergera, který Jourovou a její údajný boj proti tzv. dezinformacím shrnul do jednoho slova, a to je cenzura. „Podle něj EU prostřednictvím Jourové zavádí poměrně rozsáhlý totalitní systém cenzury, i když to vydávají za něco jiného. A stojí za tím podle něj i tajné služby, protože řada politiků je označena za dezinformátory jen z toho důvodu, že kritizují například Green Deal nebo zastávají konzervativní postoje ve vztahu k rodině nebo pohlaví,“ upozornil Ševčík na slova amerického novináře.

„Tajné služby podle něj manipulují s lidmi tím, že konstatují nějaké porušení zákonů, a pak se ukáže, že nikdo nebyl vzat do vazby a nebyl nikdo ani odsouzen. Ale ty tajné služby to takhle vypouštějí, aby něco ovlivnily, jako jsme byli svědky před evropskými volbami v případě AfD,“ citoval Ševčík Shellenbergera.

Shellenberger na řeči těla Jourové také dokázal vypozorovat, jak lže a manipuluje. „On sdílel video, kde se podle něj stačí podívat na řeč jejího těla, sledovat, jak se dívá dolů poté, co lhala o svých plánech cenzury. Ví, že je vinna, stydí se za to, snaží se vytvořit ještě totalitnější systém, než jaký existoval za komunismu,“ měl uvést Shellenberger.

Na závěr Ševčík lituje, že byl odvolán za názory, které se nyní ukazují jako pravdivé. „Je smutné, že když jsem na tyto věci poukázal já a řekl jsem, že Jourová dělá hloupá rozhodnutí, a označil jsem ji za ‚joudovou‘, přičemž jouda je naivní člověk, tak mě za to odvolal z funkce děkana. No je dobře, že rektor Dvořák nemůže Elona Muska odvolat z žádné funkce,“ dodal humorně na závěr.