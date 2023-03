Změna směru: Rajchl před akcí vyzval občany. Policie bude koukat

„Věřte mi, že tato vláda už to dlouho neudrží. To je naprosto jasné v tuhle chvíli, vyrábí jeden skandál za druhým,“ i to padlo ve streamu šéfa PRO Jindřicha Rajchla. Ten si mimo jiné vzal na paškál ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Zároveň učinil i výzvu občanům vůči policistům na další demonstraci. „Byl bych rád, a tady z toho místa vás k tomu vyzývám, příště, pokud tam budou policisté, udělejme stejné gesto, jako jsme viděli v zahraničí. Neútočme na ně, dejme jim květiny. To je to nejlepší, co můžeme udělat,“ řekl.

„Když se díváte na diskusní pořady na Primě a České televizi, tam se pravdu nedozvíte. To už je panoptikum, to je divadlo. To je naprosto loutkové divadlo, kde moderátoři servírují jenom takové ty nahrávky, aby mohli pánové z pětikoalice pěkně odpalovat homeruny, tak se tam hází ty softballs. Žádná tvrdá otázka, žádná snaha někoho zahnat do kouta, nic takového. To se dělá jenom vůči nám, tam se může lhát, tam se může absolutně všechno, ale proti pětikoaličním politikům, hlavně, abychom se vás nedotkli vaše velkomožné panstvo, to bychom si nemohli dát přece za rámeček, že bychom něco řekli proti té úžasné pětikoalici, která nás v současné době tak fantasticky vede k tomu, že máme nejdražší elektřinu na světě, nejdražší plyn na světě, nejdražší potraviny na světě, třetí největší inflaci v Evropě a že to tady prostě jde zu grunt, jenom jak se na to podíváte. Hlavně prosím vás je nekritizovat, protože oni si to přece nezaslouží a za všechno může Babiš a Putin,“ poznamenal Rajchl úvodem svého streamu.

Následně také poděkoval poslancům ANO, kteří se zastali demonstrujících z 11. března. Zároveň však zkritizoval poslance Juchelku (ANO), který byl hostem nedělní Partie proti ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL). „Tohle je na pana Juchelku strašně málo. Jak se vůbec může nechat vmanipulovat do toho, jestli pan Najmon pracoval dobře, nebo nepracoval dobře. To přece není vůbec rozhodné. Vůbec. Proč to tam vůbec připustí. Tam paní Tománková řekne: Nejste už na pana ministra příliš přísný? Nezlobte se na mě, to jsme kde? To jsme na bále? Ples v opeře, nebo něco podobného? Takže ještě jednou: Buďto pan Najmon pracoval špatně, a pak je nemožné mu nabízet mimořádnou odměnu, pak je to podplácení. Pokud tedy pan Jurečka tvrdí, že pan Najmon pracoval špatně, že s ním byl dlouhodobě nespokojen, že s ním tu situaci mnohokrát řešil, že to bylo celé v rozkladu, tak jak mu mohl nabídnout peníze v rámci mimořádné odměny z našich společných prostředků. To je nemožné, to je neakceptovatelné a je to jasné podplácení. Je úplně jedno, jak pan Najmon pracuje. Nemůžete nikde, dokonce ani v soukromém sektoru, nemůžete přijít za svým zaměstnancem a říct mu: Buď půjdeš, nebo ti dám špatné hodnocení a budeš mít problém sehnat si práci, případně ještě to dám jako podnět policii,“ rozhorlil se Rajchl.

„Zase už se řeší, jak to že si pan Najmon udělal nahrávku. Já jsem fakt asi na špatné planetě, nebo nevím. Prosím vás pěkně, u pana Železného se řeší, jak to že se udělala nahrávka, jak to že policisté pustili nahrávku. Od naprosto papalášského, neuvěřitelně arogantního chování, kdy ten člověk zastaví na přechodu a ještě je drzý na strážníka. Samozřejmě že ji měli vypustit, je to naprosto správně, protože tady celebritka, která ještě ke všemu nám řekne, že zvažuje kandidaturu na post generálního ředitele ČT. Já si opravdu myslím, že jsme v nějakém dramatu. Člověk, který je chycen na přechodu chodce, který se chová jak největší lůzr, pak lže Blesku, do mikrofonu, kde říká, že si to nepamatuje, že vůbec neví, o čem je řeč, že vůbec neví, že se něco takového stalo, prostě lže jak malý kluk. A tenhle člověk řekne, že chce kandidovat na generálního ředitele České televize. To je absurdní drama! Ten člověk má okamžitě odejít z České televize a ani špetkou nemůže myslet na to, že by mohl být generálním ředitelem. To je zlý sen,“ odbočil ze svého hlavního tématu Rajchl, vrátil se však opět k Najmonovi.

„Jak by jinak zdokumentoval ten trestný čin, který tam pan Jurečka spáchal? Jak by ho jinak zdokumentoval? Samozřejmě že je dobře a že to pustil,“ míní Rajchl. „Pan Jurečka nám do očí tvrdí, že tu nahrávku ani neslyšel. Nezlobte se, tomu fakt někdo věříte, že si ji neposlechl? Že jde do debaty, kde se ho na ni budou ptát a neposlechne si ji, co na ní je? Tak buďto je to lhář, nebo je to špatný politik. Nebo obojí. Což je nejpravděpodobnější varianta. Ale každopádně to je lež jako věž. Samozřejmě že ji slyšel. Nevěřím mu ani vteřinu, že ji neslyšel. I kdyby byl pan Najmon nejhorší pracovník na světě, nemůžete k němu přistupovat tímhle způsobem. Už tím, že mu nabídnete mimořádnou odměnu za to, že špatně pracuje, aby odešel, nebo že mu vyhrožujete, že mu napíšete špatný posudek a že bude mít problém se dál uplatnit, tak už tím jste trestný čin dokonali. Už je úplně jedno, jestli ten člověk pracoval, jestli to byl pracovník roku, nebo jestli to byl nejhorší člověk, který kdy ten úřad řídil. To je úplně jedno. Nemůžete se tímhle způsobem chovat, protože ten trestný čin už byl spáchán, zcela jednoznačně a jasně,“ míní Rajchl. Podle jeho slov nemá Jurečka dál co pohledávat na postu ministra práce a sociálních věcí.

„Bude se tady měnit režim. Věřte mi, že tato vláda už to dlouho neudrží. To je naprosto jasné v tuhle chvíli, vyrábí jeden skandál za druhým,“ míní také Rajchl. „16. 4. se uvidíme na Václavském náměstí. Nenechte si to ujít. Nenechme se žádným způsobem rozložit. Já to vnímám, že jsou tady neustále nějaké – pojďte se spojit. Velmi často to zaznívá od těch, kterým nejde o nic jiného, než aby byli na tom pódiu. Jsou lidé, kteří jsou dole a kteří to jdou podpořit, aniž by cokoliv chtěli. Pokud to chcete podpořit, pokud chcete to sjednotit, máte jedinečnou šanci. Ukažte, že vám jde o věc a ne o to, abyste se zviditelňovali,“ sdělil Rajchl.

Vrátil se také k prohlášení policejního prezidenta Martina Vondráška, který podle Rajchla uvedl, že dne 11. března bylo na demonstraci zatčeno 20 lidí, z toho sedm je trestně stíhaných, a že žádný příslušník policie nespáchal nic protiprávního. „Pan Vondrášek potvrdil, že je Rakušanovým mopslíkem, který plní všechno to, co má, nikoliv reálným a sebevědomým policejním prezidentem, protože živé video je živé video. A jestliže dva těžkooděnci začali mlátit Karla Kočího pěstmi do obličeje, pak ho nezajistí a vrátí se zpátky. A to není nic? To si z nás, pane Vondrášku, děláte legraci? Nezlobte se na mě, tady se ukazuje, jak si pan Rakušan vyčistil tu pozici, když odešel pan Švejdar, bývalý policejní prezident. Pan Švejdar se zastával policistů, měl u nich velmi dobré renomé. Dokonce v rámci covidu se velmi přičinil o to, že nebyli vyhazováni ze své práce,“ poznamenal Rajchl. Vondrášek se podle něj zachoval podle a zbaběle.

„Měl jste zcela jednoznačně a jasně říct: Měříme stejným metrem. Tohle spáchali ti demonstranti, tohle spáchali ti policisté. Vy jste to neudělal a ukázal jste, že nejste člověkem na svém místě, zcela jednoznačně. A já si myslím, že je nezbytné, abyste za to jednou nesl odpovědnost. Protože takhle se policejní prezident prostě nechová. Tím snižujete důvěru v Policii České republiky. Byl bych rád, a tady z toho místa vás k tomu vyzývám, příště, pokud tam budou policisté, udělejme stejné gesto, jako jsme viděli v zahraničí. Neútočme na ně, dejme jim květiny. To je to nejlepší, co můžeme udělat. Jsou to povětšinou lidé, kteří mají stejné problémy. Zásahovka, tam je to složitější, ale i tam jsou velmi slušní lidé,“ poznamenal dále Rajchl. „Ať jim ukážeme, že jsme s nimi, že bojujeme i za ně. Že bojujeme i za to, aby jejich děti vyrůstaly ve svobodné zemi, která prostě není jenom nějakým pátým kolem u vozu bruselského superstátu, že nechceme prostě, aby museli třeba do války a podobné věci, protože tady může nastat opravdu eskalace,“ dodal Rajchl.

