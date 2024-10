Změnil se Azov? Ano. Získal vliv, dostal zbraně z USA, přestal vadit. Ale jinak ne, varuje profesorka

„Azov se změnil – mantra velké části liberální a progresivní veřejnosti na Západě, která po 24. únoru 2022 projevuje sympatie k hnutí Azov, očišťuje jeho minulost, ospravedlňuje jeho přítomnost a neprojevuje žádné obavy o jeho budoucnost. Moje odpověď: Ano. Změnilo se to,“ napsala Marta Havryšková. Havryšková má doktorát z historie na Národní univerzitě Ivana Franka ve Lvově. V současné době je výzkumnou pracovnicí na katedře soudobých dějin Ústavu ukrajinských studií I. Krypjakeviče Národní akademie věd Ukrajiny. Její výzkumné zájmy jsou primárně zaměřeny na sexuální násilí během druhé světové války a holocaustu, historii žen, feminismu a nacionalismu.

Havryšková popsala, že Azov proniká do ozbrojených sil Ukrajiny. „Místo jednoho azovského pluku jsou nyní dvě brigády: 12. brigáda v Národní gardě a 3. brigáda v ozbrojených silách Ukrajiny. Další jednotka Azov, Kraken, působí pod přímým dohledem ukrajinské vojenské rozvědky řízené Budanovem,“ píše na síti X Havryšková.

Pluk Azov je nyní vyzbrojený nejmodernějšími zbraněmi. A to díky lobbingu v USA, které zrušily zákaz zbraní pro pluk s neonacistickými tendencemi. „Díky lobbingu a politické výhodnosti USA zrušily zákaz zbraní pro Azov. Nyní má všechny druhy těžkých zbraní ze Západu a trénuje své členy, aby je používali, kdykoli jsou potřeba proti ,vnějším a vnitřním nepřátelům‘,“ uvedla doktorka historie.

Ukázala, že členové Azovu, kteří byli uvězněni za své kriminální činy, se po zahájení invaze Ruska na Ukrajinu dočkali nejen propuštění, ale i oslav jako bojovníci za svobodu. „Někteří členové Azova se zabývali kriminální činností a byli před rokem 2022 uvězněni za gangsterství, ale po zahájení totální ruské invaze na Ukrajinu byli propuštěni. Nyní jsou oslavováni a vyznamenáni jako ,bojovníci za svobodu‘,“ ukazuje změnu nálad na Ukrajině Havryšková.

Podle historičky se pluku Azov dostává široké mediální podpory jak u ukrajinských médií, tak u těch západních. Přičemž média Azov adorují, neukazují na jeho ideologii. „Azov se těší obrovské mediální pozornosti. Mnoho ukrajinských a zahraničních médií padá do jeho pasti, která mluví o ,elitní brigádě‘, ,skutečných vlastencích‘ a ,spravedlivých nacionalistech‘. Nezpochybňují ideologii Azova a nejsou ochotni přímo konfrontovat členy Azova s tvrdými otázkami o jeho ideologii a politických plánech,“ varuje historička.

I v odborných kruzích se ideologie Azovu bagatelizuje a upozorňování na ni je označované za kremelskou propagandu. „Někteří učenci a analytici vědomě bagatelizují roli radikalismu a extremismu v Azovu a tvrdí, že je ,odpolitizovaný‘ a tvrzení o jeho hrozbách pro demokracii jsou přehnaná a jsou produktem kremelské propagandy,“ ukazuje Havryšková na nedostatek kritického hlasu ve společnosti.

A popisuje, jaký vliv má pluk Azov a jeho ideologie na mládež. Azov proniká podle Havryškové do škol a učí mládež nenávisti. „Centuria, polovojenské hnutí mládeže Azov, rozšířila své aktivity po celé Ukrajině. Proniká do škol. Připravuje mládež na pouliční násilí. Už se používá k politickému násilí proti LGBTQI+, feministickým a levicovým aktivistkám,“ poukazuje na zhoubný vliv Azovu.

Podle ní pluk Azov pracuje se strachem a militarizuje tak společnost. „Azov šíří strach z Ruska na Ukrajině i mimo ni. Běžná hesla: ,Zabijí všechny muže a znásilní všechny ženy‘, ,Zorganizují další hladomor‘, ,Mobilizují všechny muže do války proti NATO‘ atd.,“ ukazuje historička na práci pluku Azov.

Změnil se tedy pluk Azov? Podle Marty Havryškové ano, ale změnil se hlavně pohled liberální veřejnosti na pluk Azov. „Ano, Azov se po únoru 2022 drasticky změnil, ale co je nejdůležitější, změnil se postoj mnoha liberálů k Azovu, nikoli jeho samotné podstatě,“ napsala varovně Havryšková.

“Azov changed” – the mantra of many liberal and progressive public in the West, who, after 24 Feb. 2022, demonstrate sympathy toward the Azov movement, whitewashing its past, justifying its present, and showing no concerns about its future. My answer: Yes. It changed. Here are… pic.twitter.com/SHRYq5lJUP