Změny v Ústavě ČR? Teď je čas. Přibáň a Kysela si u Moravce notovali

V druhé hodině Otázek moderátor Václav Moravec řídil debatu politologa Jacquese Rupnika, právního filozofa Jiřího Přibáně, ústavního právníka Jana Kysely a eurokomisařky Věry Jourové. Podle Přibáně se zvolením Pavla do funkce přišel čas debatovat o změnách Ústavy ČR. Rupnik upozornil, že zásadní rozhodnutí stojí před hnutím ANO. Teď podle Rupnika bude záležet na tom, kterým směrem se hnutí ANO a Andrej Babiš vydají. „Je to hnutí ANO, ale ano čemu? Je to ano jemu,“ poznamenal na konto Andreje Babiše Rupnik. O ANO promluvila také Jourová.

reklama

Rupnik konstatoval, že Česko zvolením Petra Pavla prezidentem ČR vyslalo signál. „Když se podíváme na poslední období, tak se V4 vyznačovala jistým odklonem od zásad právního státu. Česká republika se sněmovními volbami a teď i volbou prezidenta odklání od tohoto středoevropského modelu,“ upozornil Rupnik.

Zmínil, že francouzský prezident Emmanuel Macron nemá politicky mnoho společného s neúspěšným prezidentským kandidátem Andrejem Babišem z ANO, protože Macron je liberál, který ctí právní stát a zastává pozice velkého evropského federalisty. Naproti tomu Babiš je podle Rupnika populista a politik, který na domácí scéně Evropskou unii ostře kritizuje.

„V Evropě je vnímáno pozitivně, že se Česká republika nevydává směrem neliberální demokracie, a přiklání se spíše k tomu západnímu směřování demokracie,“ řekl Rupnik.

Přibáň poznamenal, že bude záležet na hnutí ANO, zda se vydá cestou Donalda Trumpa, „cestou využívání lží“, nebo zda půjde cestou jinou. „Já jsem dlouho tvrdil, že Andrej Babiš je takový český Berlusconi, tedy muž, který má své podnikatelské zájmy, ale nebude tu loď rozkývávat pryč z toho západního směřování, ale teď ty kampaně roku 2017 a 2021 a 2023 ukázaly, že hnutí ANO pracuje i se lží jako klasickým nástrojem kampaně. Berlusconi je spíš mluvka, ale Donald Trump, to je člověk, který právě pracuje se lží jako s nástrojem kampaně,“ přirovnal Přibáň Babiše ke Trumpovi a podotkl, že teď bude na hnutí ANO, jakým dalším směrem se vydá.

Fotogalerie: - Generálovo vítězství

„Já když jsem včera poslouchal společný projev Petra Pavla a Zuzany Čaputové, tak mě nejvíc zaujalo to, jak se změnil ten používaný politický jazyk. To je obrovský příslib,“ uspokojil se Přibáň.

Poté připomněla Jourová, že je stále řadovou členkou hnutí ANO, byť teď své členství považuje za „zamrzlé“. Za rok se z Bruselu vrací do Česka a prý bude sledovat, kudy se hnutí ANO vydá. Prezidentská kampaň se jí prý zdála výrazně polarizující.

Mgr. et Mgr. Věra Jourová ANO 2011



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V debatě promluvil i ústavní právník Jan Kysela, že z jeho pohledu se Pavel nepromění z aktivního prezidenta v prezidenta aktivistického, protože Pavel sám dává najevo, že aktivistický nebude. „Samozřejmě se mohu mýlit, ale mně se nezdá, že Petr Pavel má tendenci šlápnout na plyn a pokračovat v tom, co dělal Miloš Zeman, nebo to ještě zesilovat,“ pronesl Kysela.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 7% Pavel a jeho příznivci 91% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32642 lidí

Podle Kysely by bylo dobré otevřít debatu o možné změně kompetencí prezidenta republiky. „Teď je zřejmé, že Petr Pavel není prezidentem žádné politické strany v tom smyslu, že by ho nějaká politická strana mohla považovat za svého, v tomto smyslu je to outsider,“ vyjevil Kysela. „Pavel může být prezidentem, který nebude napínat hranice ústavy až do krajnosti, jenže už nevíme, kdo se stane prezidentem po Petru Pavlovi. Takže mi vlastně přijde jako škoda, abychom se o těchto (ústavních) změnách nebavili,“ pravil Kysela.

Ocenil, že Petr Pavel hned ve svém prvním projevu po zvolení zdůrazňoval, že v prezidentské volbě zvítězili všichni občané, a že on (Pavel) bude naslouchat jak těm, kteří volili jeho, tak těm, kteří volili Andreje Babiše.

Přibáň nabádal, že je třeba vyvolat diskusi o systémových problémech, které v Ústavě ČR jsou, „protože Miloš Zeman ukázal, když jmenoval svou prezidentskou vládu Jiřího Rusnoka, že bylo možné dotlačit český politický systém ke změně na systém z parlamentního na poloprezidentský. Poslanci to zarazili na poslední chvíli, když jeho vládě nevyjádřili důvěru,“ řekl Přibáň.

Fotogalerie: - Nedůvěra vládě

Když se znovu dostal ke slovu Rupnik, ocenil Andreje Babiše za to, že vyzval své příznivce, aby se smířili s výsledky prezidentských voleb. Teď podle Rupnika bude záležet na tom, kterým směrem se hnutí ANO a Andrej Babiš vydají. „Je to hnutí ANO, ale ano čemu? Je to ano jemu,“ poznamenal na konto Andreje Babiše Rupnik.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Hosté se shodli, že je třeba řešit i problémy sociálně slabých občanů, protože pokud to nebudou řešit politici ze standardních politických stran, chopí se jich extremisté a mohou posílit.

Došlo i na debatu o válce.

Podle Přibáně Babiš ve své kampani podcenil „faktor roků 1938 a 1968“. Přibáň připomněl, že česká společnost události oněch let cítí jako trauma a svým způsobem oceňují to, že se teď Ukrajinci hrdinně brání ruské invazi. „Toto je v té české společnosti zakódováno. A to, že se tady integrovalo na půl milionu ukrajinských uprchlíků, to není úspěch vlády, ale celé české společnosti. A toto Andrej Babiš nepochopil. On nabízel chamberlainovský mír, ale nepochopil, že se tím dotkl osudu Československa,“ pravil Přibáň.

Anketa Ohrožuje Babiš bezpečnost ČR? Ano 9% Ne 89% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13578 lidí

Rupnik vyjádřil názor, že „s Petrem Pavlem může přijít nová fáze prezidentství. S prezidentem, který je nadstranický, nevstupuje do těch politických bojů, je schopen spojovat a může být schopen odpovídat na otázky, kdo jsme, kam jdeme a s kým.“

Přibáň promluvil v podobném duchu. „Tady končí éra silných prezidentů, kteří byli předtím premiéři. Já jsem si říkal, jestli Babiš dokáže využít tu dobu, kdy byl premiérem. A on to vůbec nevyužil, on byl konfrontační. Takže teď tady nastupuje nějaká nová doba, doba prezidenta společenské smlouvy, ve které nás něco spojuje, nějaké hodnoty a nějaká každodenní zkušenost této země,“ uzavřel celou debatu Přibáň.

Psali jsme: „Ne všechno dělá nejlépe.“ Pavel se chystá chodit na vládu Fialovi. Premiér dostal vyčiněno i od Jourové Překvapení? Ne. Čaputová „vyčkávala“ v Praze, zda Pavel vyhraje. Prozrazeno Emoce z kampaně odezní, ale ne ekonomická krize. Sociolog varuje: Velké demonstrace, pokud... Babiše pustili do Partie k Pavlovi: Jsem zlo, že jsem nekradl...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.