Znalec americké politiky: Šílenství ve Washingtonu dosáhlo zcela nových výšin. Jde o nový ruský sankční seznam

Americký ekonom Paul Craig Roberts vyložil čtenářům svůj názor na to, co se momentálně odehrává v USA. Nový sankční seznam namířený proti Rusku podle Robertse dokazuje, že hladina šílenství ve Washingtonu dosahuje nových výšin.

„V záchvatu nepříčetné eskalace protiruských provokací vyprodukoval Washington seznam 210 ruských vládních a hospodářských činitelů, kteří prý jsou „gangstery“, „členy Putinova gangu“ a „lidmi, zasluhujícími, aby byli sankcionování“. Tento absurdní seznam nese jména ruského premiéra, ruského ministra zahraničí, ruského ministra obrany, jakož i jména vedoucích hospodářských pracovníků Rosneftu, banky Rossia a Gazpromu,“ stojí hned v úvodu textu, v němž je také řečeno, že nový sankční seznam má vlastně splňovat hned možná i čtyři cíle.

Za prvé má Rusko znovu vykreslovat jako nepřítele, kterého je třeba se bát. Tato má být podpořena právě tím, že někteří političtí představitelé Ruské federace či ekonomiky budou vykresleni jako zloduši, gangsteři. A čím víc se budou lidé dívat na Rusko, tím méně budou řešit to, zda FBI jednostranně vyšetřovala údajné vazby týmu prezidenta Trumpa na Rusko. To, že Trumpův tým údajně spolupracoval se v USA řeší již déle než rok a bitva o údajný ruský vliv ve Spojených státech stále nekončí.

Celý článek naleznete zde.

Podle Robertse existuje možná i čtvrtý důvod. Své želízko v ohni sankčního seznamu má údajně i Izrael, jehož cílem má být oslabení Ruska a větší angažovanost Spojených států v Sýrii. Tento zásah by oslabil samotný syrský režim Bašara Asada, tak i íránskou vládu, která Asada podporuje. A přesně to podle Robertse hraje do karet Izraeli.

„Ruská vláda a ruští občané by měli vědět, že Washington považuje Rusko za hrozbu pro jediný jeho přečin: že se totiž nenalézá pod washingtonským palcem. Americkou zahraniční politiku řídí sionističtí neokonzervativci, jejichž ideologií je světová hegemonie. Diplomacii neuznávají, spoléhají na desinformace, hrozby a násilí. Proto žádná americká diplomacie, s níž by Rusko mohlo jednat, neexistuje. Putin jako zodpovědný politický vůdce velmoci neodpovídá na provokace provokacemi, ignoruje urážky a stále čeká, kdy Západ přijde k rozumu. Ale co, když čeká marně?“ položil si otázku ekonom.

Roberts nabízí jistou cestu v tom, že bude zrušeno NATO a evropští spojenci nebudou jen slepě následovat údajně agresivní politiku neokonzervativců ve Spojených státech, kterým se podle názoru ekonoma nelíbí, že neovládají celý svět. Jednou by Rusko mohlo dojít k závěru, že tito neokonzervativci hodlají proti Rusku použít nukleární zbraně. V tu chvíli možná z Kremlu zazní pokyn provést preventivní úder jako první.

autor: mp