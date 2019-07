Zneužijí Rusové naše fotky? Svět zůstává v klidu, ČT dramaticky volá do kybernetického úřadu

Aplikace FaceApp, pomocí které můžete na sociální síti postaršit nebo omladit své fotky nebo se podívat, jak byste vypadali v těle opačného pohlaví, prý skrývá také jednu past. Pokud si s aplikací pohráváte, dáváte společnosti souhlas s užitím nahraných fotografií a jmen pro jakékoliv účely, kdekoliv na světě, na neomezenou dobu. A to je prý o to nebezpečnější, že „veselá“ aplikace má pocházet z Ruska. Varování, které obletělo svět, uveřejnil i Český rozhlas. Časopis Forbes však tvrdí, že s celou aférou je to trochu jinak.

Někteří lidé by si přáli zůstat stále mladí, jak o tom zpívá i osmdesátiletý Karel Gott, jiné zajímá, jak budou vypadat na stará kolena. Komu se nechce čekat, až ho dožene čas, může využít ruskou aplikaci FaceApp, vložit do ní fotku ze sociální sítě a počkat, až vás aplikace postarší.

Na tom by ještě nebylo nic divného. Problém však tkví v tom, že využitím aplikace dáváte ruské firmě souhlas k prakticky neomezenému využití vašich fotek ze sociálních sítí. Tyto fotografie by bylo možné zneužít.

„Neví, co se všechno dá s tou fotkou udělat, jak se dají pomocí takových fotografií například zfalšovat doklady,“ vysvětlil rozhlasu specialista na kybernetickou bezpečnost Aleš Špidla.

Server české odnože časopisu Forbes však nabízí na celou kauzu trochu jiný pohled.

Na možné zneužití fotografií uživatelů sociálních sítí upozornil americký vývojář Joshua Nozzi. Jenže časopis Forbes upozornil, že se Nozzi po pár hodinách omluvil s tím, že pro své tvrzení nenašel dost důkazů.

Thomas Brewster, který o kyber bezpečnosti píše pro americký Forbes, se k tématu vyjádřil jasně. „Ne, FaceApp nebere vaše fotografie do Ruska, kde s nimi zamýšlí nějaký zločinný projekt. Současné důkazy to nepotvrzují.“

Ruská společnost se brání, že shromažďovaná data do 48 hodin z jejich uložišť zmizí, a pokud uživatelé pošlou žádost, může se tak stát i dřív. Již zmíněný Aleš Špidla však pro veřejnoprávní rozhlas poznamenal, že to může být pravda, ale také nemusí. Záleží podle něj na každém uživateli, komu dá svou důvěru a zda se spokojí s tímto ujištěním.

Nakonec se časopis Forbes zeptal, zda nás jednání ruské firmy musí tolik trápit, když i tak dnes a denně sami uveřejňujeme detaily ze svého soukromí a ke svým citlivým datům dobrovolně pouštíme obrovské množství obchodníků.

Pokud máme o své soukromí obavy v jednom případě, měli bychom je projevovat i v případech ostatních a rozhodně bychom měli uvažovat nad tím, koho necháme nahlédnout do svého soukromí.

V podobném duchu se pro Českou televizi vyjádřil také mluvčí Národního úřadu pro informační a kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) Radek Holý. Veřejnoprávní televize zařadila telefonát do svého ranního vysílání, ovšem mluvčí obavy moderátora nepotvrdil.

„Bezpečnostním rizikem, nějakým výjimečným, bych to určitě nenazýval. Díváme se na to jako na veškeré jiné aplikace, které si můžete stáhnout do telefonu. Vždycky je potřeba zvažovat, co ta aplikace dělá, jakým způsobem po vás požaduje data a jaké mají podmínky pro to, jak s vašimi daty budou nakládat. Je nutné vždy zvážit, zda to, co vám daná aplikace nabízí, lze vyvážit tím, co po vás požaduje,“ shrnul Holý s tím, že během zmíněných 48 hodin smí ruská společnost poskytnout vaše data třetím stranám a tady už uživatelé absolutně nemají kontrolu, jak s těmito daty naloží třetí strany.

Psali jsme: Sestřelili jsme provokující íránský dron, ohlásily USA. To těžko, nám žádný nechybí, ozvalo se z druhé strany Bezpečnostní rada státu jednala o obraně země a její bezpečnosti Ten humus, co se tam poflakuje! Ožralové. Lidé bojují s „Domem hrůzy“ na severu a vyprávějí nechutné věci Experti z Izraele nabízejí České republice pomoc s bezpečností. Abychom nedopadli jako země na západě Evropy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp