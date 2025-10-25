Zneužité tváře. 890 Kč za „doplněk stravy“. Podvody s léky se rozjely

Je pro vás Petr Macinka přijatelný jako ministr životního prostředí?
Na českou veřejnost cílí podvodníci prodávající drahé preparáty, vydávající se za léčiva, skrze reklamy směřující na weby, kde se lidé mohou dočíst tvrzení o údajné „spolehlivé ochraně“ proti mnoha onemocněním. „Spolehlivá ochrana proti infarktu a mrtvici.“ Rychle a jemně normalizuje
krevní tlak a srdeční rytmus. Čistí cévy od cholesterolu, obnovuje jejich tónus a elasticídu. Bezpečné v jakémkoli věku, účinné ve všech fázích hypertenze,“ dočtou lidé například u jednoho z neschválených přípravků, který se snaží prezentovat jako „revoluční léčivo“.
Následují řádky o údajném vývoji preparátu italskými vědci a tvrzení, že byl tento produkt „nazván ‚Objev roku‘ a nominován na mezinárodní lékařskou cenu“, po kterých bývá vyobrazen expert vychvalující produkt, a vedle smyšlených řádků podvodníci na své weby umisťují ukradené fotografie světových lékařů či tuzemských odborníků. Výjimkou pak není odvolávání se na výsledky neexistujících výzkumů, dle nichž mělo být vyléčeno po několika měsících 99 % pacientů a smyšlené recenze „spokojených uživatelů“.
Foto: Lékošmejdi se snaží manipulovat skrze slevy i dostupnost
Na rozdíl od běžných internetových obchodů však objednání daných preparátů nekončí zadáním adresy a zasláním objednávky, podvodníci se snaží od zájemců získat telefonní číslo a jméno a objednání následně probíhá skrze hovor, prostřednictvím kterého se podvodník snaží nemocného zmanipulovat k utracení vyšších částek a přesvědčit jej například, že si musí pro řešení svých obtíží nakoupit více balení.
A cena? Nejméně několik stovek, ale častokrát jde i o tisíce – jak totiž podvodníci doufají, zoufalí lidé, řešící zdravotní problémy své či svých blízkých budou pro možnost léčby ochotni zaplatit i nemalé peníze.
Nebezpečnost podvodů přitom už dávno necílí na starší lidi, kteří méně používají moderní technologie a je tak pro ně těžší si informace z reklam ověřit. V posledních měsících podvodníci používají stále precizněji zdokonalené reklamy, které bez bližšího kontextu dokáží vypadat věrohodně i pro mladou internetovou generaci. Zatímco na statických reklamách a webech jde rychle rozpoznat, že tvář známého lékaře, doporučující dané preparáty, byla zneužita, u videí, na nichž se objevuje například profesor Jan Pirk a jeho podobizna realisticky hovoří a vyzývá k nákupu přípravků, už není odhalení, že se nejedná o realitu nic jednoduchého.
Foto: Podvodníci důvěru u nemocných budí také odkazy na smyšlené výzkumy
S rozvojem možnosti vytvářet videa skrze generování obsahu umělou inteligencí se stále běžněji stává, že zneužité podobizny známých odborníků na propagačních videích promlouvají k lidem a zdůrazňují údajné výborné léčebné účinky falešných léčiv. Skrze uměle vytvořená falešná videa jsou totiž podvodníci schopni rychle zkopírovat hlas i podobu známých českých lékařských kapacit a do úst jim vložit cokoliv si usmyslí – rozeznat realitu pak na první pohled bývá téměř nemožné.
Právě profesor Jan Pirk, jehož podoba se v podvodných videích častokrát objevuje, začal na jednání podvodníků upozorňovat skrze iniciativu Lékošmejdi a upozornil skrze ni například na neschválený doplněk stravy Tonerin, k jehož propagaci byla zneužita jeho tvář
„Tonerin slibuje, že vám „vyčistí cévy“. Po několikaměsíčním užívání vám mělo zmizet 500 gramů vápníku z vašich cév – půl kila! Už tenhle údaj je úplný nesmysl. Tak kde by se tam vzalo půl kila vápna? A my víme, že pokud se tam objeví vápník, a to samozřejmě v těch plátech může být, tak se už z nich nikdy nedostane. Ta céva se musí vyčistit jen chirurgickou cestou. Na to prostě žádný lék neexistuje,“ podotkl Pirk pro ParlamentníListy.cz k přípravku a doplnil, že podvodem je i to, že po objednání tohoto přípravku podvodníci lidem zasílají jen jakési „testovací balení“, aby je donutili si za nemalé peníze objednat další krabičku.
Foto: U podvodných produktů bývají desítky falešných pozitivních recenzí
Popsal též, že se na něj obrací kvůli podvodnému preparátu i jeho pacienti. Stává se totiž, že se lidé lékařů na podvodné produkty ptají a mnozí odborníci dokonce bojují s následky toho, že byla zneužita jejich tvář k doporučování přípravků. „Dobrý den, pane profesore, moc se mi líbí, že propagujete zdravý životní styl. Na internetu jsem zachytila inzerát, kde je vaše fotografie, opravdu ho doporučujete?“ zní kupříkladu jedna ze zpráv, která známému kardiochirurgovi přišla.
Jiná z žen se Pirka tázala právě na neschválený doplněk stravy Tonerin, k jehož propagaci podvodníci zneužili fotografii Pirka. „Četla jsem článek a vaším jménem se tam píše, že je to výborný lék na tlak. Manžel byl u vás v IKEMu se srdcem, tak jsem se chtěla zeptat, co to je za lék a jak užívat,“ napsala.
Zatímco někteří po varování Pirka, že jde o podvod a on ve skutečnosti žádné podobné preparáty děkují za ušetřené peníze, část lidí píše až příliš pozdě. „Vážený pane profesore, včera jsem si na základě vašeho doporučení objednal přípravek Cardiotensive. Bohužel mne nenapadlo se při objednávce zeptat, zda mám souběžně s tímto brát i lék proti hypertensi jako doposud nebo je mám vysadit. Paní nebo slečna, která mi včera volala, už mi na SMS nereagovala, mám z toho pocit: ‚Zaplatíš, pak už neotravuj‘,“ dočetl se kardiochirurg v jedné ze zpráv od muže, jenž si objednal podvodný přípravek. A kvůli podobným případům se Pirk rozhodl bránit zneužití svého jméno podvodníky i na policii.
Problémem však v daném případě má být, že se podvodníci usídlili v zahraničí a weby, cílící na nemocné, sídlí častokrát v Rusku, přičemž vymysleli, jak se vyhnout kontrolám skrze to, že dodávají potravinové doplňky, které zasílají přímo z území Evropské unie. „Že to má původ v Rusku, totiž neznamená, že to i z Ruska přijde. Ono to třeba přijde přes Rumunsko. A jakmile to jde z Evropské unie, tak to nepodléhá vůbec žádné kontrole, žádnému schválení. To si dají inzerát a může se to prodávat, protože to není lék, ale patří to pod potravinové doplňky, které kontrole nepodléhají. Takže jsme proti tomu bezmocní,“ popsal Pirk pro ParlamentníListy.cz systém podvodníků.
Jak odhalit podvod? Mnohé informace napoví
Jelikož stopy k podvodníkům vedou na Východ a úřady jsou tak v boji proti nim aktuálně bezmocné, apeluje Pirk společně s psychiatrem Radkinem Honzákem na lidi, aby dávali pozor na určitá znamení, která mohou naznačit, že se ve skutečnosti nesetkali s reklamou na skvělý lék, ale s podobným přípravkem.
Iniciativa upozorňuje, že podvodníci – lékošmejdi – se snaží manipulovat třeba skrze slevy či naléhání k nákupu varováním, že jde o „poslední kusy“. Nekalé jednání jde odhalit skrze to, že na stránkách, kde se podvodné přípravky prodávají, zcela chybí informace o provozovateli, sídlo firmy a nejasně jsou komunikovány i obchodní podmínky.
Z důvodu podvodů ze zahraničí se na webech, propagujících podvodné produkty, také mnohdy objevují pravopisné chyby či špatné skloňování, jež může na první pohled „uhodit do očí“ a napovědět, že něco není v pořádku.
„Doplňky stravy nejsou léky! Pokud produkt slibuje vyléčení vážné nemoci, jedná se o klamavou reklamu a porušení zákona. Takové lži však nejsou jen neetické – tím, že nemocné odvádí od skutečné léčby, mohou i ohrozit jejich život,“ zdůrazňuje inciativa skrze níž profesor Pirk varuje před okrádáním nemocných lékošmejdy.
A co samotné vystupování známých lékařů při doporučení produktů? Na to existuje také rada: „Ověřte si, zda daný lékař produkt opravdu doporučuje. V tom vám pomůže také nová legislativa, která podobnou manipulaci výrazně omezuje – reklamy už nesmí obsahovat lékařské autority, celebrity ani zavádějící sliby o účinnosti. Na výrazy jako ‚klinicky testováno‘ či ‚zaručený účinek‘ už byste tak v reklamách narazit neměli,“ radí iniciativa.
Jak mohou vypadat jednotlivé podvody a co může pomoci odhalit stále rafinovanější jednání lékošmejdů pak poradí také test na stránkách iniciativy, kde se veřejnost může se šmejdskými praktikami seznámit do detailu.
autor: Radek Kotas