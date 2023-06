Zničená přehrada: Nelze říct s jistotou, kdo za tím je, zaznělo z ANO

reklama

Poslanec Bžoch je podle svých slov přesvědčen, že valná většina hnutí ANO smlouvu mezi Českou republikou a Spojenými státy podpoří: „Těch důvodů je několik. My samozřejmě, i naše bývalé vlády, jsme měli vždy to směřování stejné, naše politika se v tom nezměnila. Jsme jasným členem Severoatlantické aliance, která je pro nás důležitá, takže jsem přesvědčen o tom, že tuto smlouvu podpoříme,“ řekl v pořadu Interview ČT24.

„A pokud Ministerstvo obrany nebo i pan premiér nedokáže na ty otázky odpovědět jasně, což bohužel ukázal pan premiér i v nedělní Partii, pak to dává prostor dezinformacím a zmatku v té veřejné diskusi, a to je samozřejmě problém,“ zdůraznil poslanec hnutí ANO.

Na dotaz, zda se Bžoch obává, že smlouva je napsaná tak, že by v tomto ohledu nebyly chráněny české zájmy a bylo riziko, že si na českém území dělali američtí vojáci, co se jim zlíbí, odpovídá jasné ne: „Ne. To není o tom, že bychom měli pochybnosti, to, co se šíří prostorem na nějaké dezinformační scéně,“ uvedl poslanec.

Konkrétní dotazy v rámci obranné spolupráce se Spojenými státy se podle Bžocha vážou na stavební činnost. „Pokud v éteru létají dezinformace o nějaké velké základně, kterou by tu mohly Spojené státy postavit... Pokud nám nikdo není schopný odpovědět na otázku, co to ta stavební činnost bude, jestli už vláda něco plánuje nebo o něčem ví dopředu a my to nevíme, tak se nám to pak těžko obhajuje,“ vysvětloval Bžoch.

„Stejně jako to vláda a její koaliční poslanci musejí obhájit u svých voličů, tak my také máme své voliče, kteří se nás na to ptají, a my jim potřebujeme říct: ‚Ano, my tu smlouvu chceme schválit, budeme pro ni s největší pravděpodobností hlasovat, protože je důležitá.‘ Ale pokud tam jsou nějaké menší nejasnosti, my to prostě potřebujeme vědět,“ dodal k přijetí smlouvy o obranné spolupráci Bžoch.

„My víme, co ta smlouva obsahuje, ale je potřeba ty nejasnosti rozkrýt a musí to říct Ministerstvo obrany, paní ministryně u těch otázek uhýbá, ona nebo pan premiér by měli vysvětlovat, co v té smlouvě vlastně je. Pevně věřím, že nám na naše otázky odpoví a budeme všichni spokojení,“ sdělil poslanec hnutí ANO, podle kterého ministerstvo v této věci nekomunikuje zrovna šťastně.

V rozhovoru nechyběla otázka, kdo stojí za zničením Kachovské přehrady, pro Bžocha je to otázka, na kterou stále nelze jistě odpovědět.

Americký institut pro studium války ve vztahu ke zničení Kachovské přehrady dnes sdělil, že veškeré indicie naznačují, že šlo o úmyslný čin Ruska. Bžoch upozornil, že kdo je viník, není stále stoprocentně jisté. „Já jsem toto vyjádření zaznamenal, na druhou stranu dnes pořád nemáme stoprocentní jistotu, kdo zatím stojí,“ upozornil.

„My si zcela jasně můžeme říct, že je to obrovská katastrofa, ohrožuje to tisíce lidí, životní prostředí a faktem, který je nezpochybnitelný, je, že by k tomu nedošlo, kdyby Rusko nevtrhlo na Ukrajinu a nevedlo svou agresivní válku. Nicméně už od včerejška jsem zaznamenal už několik variant možných příčin, od těch, že za to může Rusko a Ukrajina si to udělala sama, až po variantu, že hráz prostě nevydržela, protože byla tak poničená, že nevydržela nápor vody,“ uvedl Bžoch.

Jak by nyní mělo Česko, potažmo Evropská unie, na tuto skutečnost reagovat? „Měli bychom si počkat na to, zda přijde na pořad dne to, že to někdo vyšetří, že budeme znát jasného viníka. Nyní bychom měli pomoci Ukrajině, bude to humanitární katastrofa pro Ukrajinu, tam bychom měli směrovat nyní naší pomoc,“ míní opozičník.

Zároveň by byl nerad, aby Ukrajina dostávala falešnou naději, že její budoucí členství v Severoatlantické alianci bude mít rychlejší proces. „My si můžeme přát, aby Ukrajina byla v NATO nebo v EU, ale musejí pro to nastat ty podmínky. Já bych byl nerad, abychom v tom dávali Ukrajině falešnou naději, že to bude rychlý proces, protože to nebude. My dnes nevíme, jak ta válka skončí a v jakém stavu bude ta politická situace v zemi. To je důležitá otázka,“ podotkl, že vstup do NATO a do EU je pro Ukrajinu otevřený, ale bude to stát čas.

Hnutí ANO ve Sněmovně zvedlo ruku pro zákonná dvě procenta HDP na obranu, vládní předloha, která má zakotvení obranných výdajů, dnes podepsal i prezident Petr Pavel. V neděli předseda hnutí ANO Andrej Babiš označil rozpočet na rok 2024 za „úplnou katastrofu“, a to právě i s odkazem na tento český výdaj.

Bžoch postoje svého hnutí vysvětlil následovně: „Ta otázka je v tom, že pokud dnes ministr Stanjura přichází s tím, že bude škrtat ve všech ministerstvech, a na druhou stranu zde máme enormní nárůst financí do obrany, tak je to občas na pováženou. My souhlasíme s tím, že máme plnit své závazky, na druhou stranu nejsme jediná země, která to dnes neplní. Myslím, že alianční partneři v rámci NATO pochopí, v jaké situaci se dnes nachází náš rozpočet, a že nárůst na ta dvě procenta by nebyl tak rychlý,“ zdůraznil poslanec Jaroslav Bžoch, že je potřeba brát v úvahu, v jaké situaci se nacházíme.

