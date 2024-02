Zradilo Navalného zdraví? Ne, zabil ho Putin. Vlivní v ČR mají jasno. Zlé srovnání s Babišem

V pátek zemřel ve věku 47 let ruský opozičník Alexej Navalnyj. Jeho smrt v nelidských podmínkách v trestanecké kolonii na Sibiři hluboce zasáhla celý svět, nevyjímají české politiky. Prezident Petr Pavel uvedl, že Navalnyj ukazoval světu pravou tvář ruského režimu. Reagovala i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová nebo lídr hnutí ANO Andrej Babiš, podle nějž ukázal Navalnyj obrovskou odvahu, když se do Ruska vrátil.

Sociální sítě zaplavily desítky reakcí na smrt opozičního vůdce Alexeje Navalného, který v pátek zemřel v trestanecké kolonii na Sibiři. Podle vězeňské služby zemřel poté, co zkolaboval a ztratil vědomí kvůli krevní sraženině. Přivolaný lékař prý již Navalnému nemohl pomoci.

Prezident Petr Pavel uvedl, že Navalnyj „zaplatil za svoji odvahu ukazovat Rusům i světu pravou tvář ruského režimu tu nejvyšší cenu“. Pavel také připomněl, že v ruských věznicích zůstává mnoho dalších kritiků ruského režimu. „Jejich boj za svobodu a pravdu nám nesmí být lhostejný,“ prohlásil prezident.

O smrti Navalného informovala také předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová. „Alexej Navalnyj se rozhodl čelit Vladimiru Putinovi, ačkoli si byl vědom, co mu hrozí. Byl otráven, mučen v gulagu a dnes zemřel. Stalinistické praktiky ovládají současné Rusko. A přesto se (bohužel) u nás najdou lidé, kteří k Putinovu Rusku vzhlíží,“ uvedla šéfka TOP 09.

Přidal se také ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, který připomněl, že nejde o prvního kritika Vladimira Putina, který byl umlčen. „Zemřel lídr ruské opozice Alexej Navalnyj. Bylo mu 47 let. Poslední dva roky strávil na příkaz Putinova režimu ve vězení v nelidských podmínkách, což velmi podlomilo jeho zdraví. Není to poprvé, podruhé, ani potřetí, co vidíme, jak krutě Putinův režim účtuje se svými oponenty. Je to velká rána pro všechny svobodně smýšlející Rusy. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým,“ napsal šéf Pirátů.

Soustrast vyjádřil také ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). „Stále platí, že stejně jako se Rusko chová v zahraniční politice, chová se i ke svým občanům. Proměnilo se v násilnický stát, který zabíjí lidi snící o lepší budoucnosti, jako Němcov nebo nyní Navalnyj - uvězněn a umučen k smrti za to, že se postavil Putinovi. Čest jeho památce,“ kondoloval Lipavský.

Bývalý premiér Andrej Babiš připomněl, že Navalnyj mohl zůstat v exilu v Evropě, ale měl odvahu se vrátit do Ruska. „Chce to obrovskou odvahu postavit se Putinovu režimu čelem. Alexej Navalnyj se to rozhodl udělat i přesto, že mohl žít v exilu v Evropě. Teď za to zaplatil životem. Jeho smrt už navždy zůstane symbolem boje proti Putinovu režimu. Čest jeho památce a upřímnou soustrast rodině,“ uvedl šéf hnutí ANO.

„Úmrtí Alexeje Navalného je jednoznačně tragickou událostí. Navždy bude symbolem protestu a boje za demokracii v Rusku a zároveň zůstane i noční můrou Vladimíra Putina. Smrt Navalného je i důkazem nelidskosti tamního režimu,“ přidal se poslanec ANO Jaroslav Bžoch, jehož příspěvek sdílela také šéfka poslanců ANO Alena Schillerová.

Reagoval i europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09). „Další oběť Putinovského režimu. Jeden z největších kritiků Putina zaplatil za své přesvědčení a činy bohužel nejvyšší cenu - zemřel Alexej Navalnyj… RIP Alexej,“ napsal Pospíšil.

Senátor Pavel Fischer uvedl, že smrti Alexeje Navalného předcházely mimo jiné vykonstruované procesy, pokusy o otravu a věznění v otřesných podmínkách. „Tak zachází ruský fašistický režim s představiteli opozice. Alexej Navalnyj jako Putinův vyzyvatel čelil nekonečné přesile a zasluhuje naši úctu. R.I.P.“ uvedl Fischer.

Jako hrdinu svědomí označil Navalného europoslanec Alexandr Vondra (ODS). „R.I.P. Alexej Navalnyj. Vrátil se ze Západu do Ruska, které miloval, i když věděl, že bude Putinovým režimem perzekvován. Nakonec zaplatil nejvyšší cenu. Hrdina svědomí,“ reagoval Vondra.

Jako hrdinu vidí Navalného i poslankyně ODS Eva Decroix. „Ten, co se nebál postavit diktátorovi. I za cenu nejvyšší. Ztratil rodinu, práci, nakonec i život. Nikdy ale odvahu a vnitřní svobodu. Napišme o jeho odvaze všichni, ať Putin ví, kdo tady byl hrdina. Alexej Navalnyj,“ vyzývá Decroix.

Hudebník a textař Michal Horáček se pozastavuje nad tím, že i smrt Navalného podle zástupců Putinova režimu škodí Rusku. „Mironov, předseda strany Spravedlivé Rusko (sic!) a současně jeden z nejtvrdších putinovců si stěžuje, že Navalného smrt poslouží nepřátelům Ruska. Z jeho pohledu Navalnyj škodil, jak jen mohl, a vlastní smrtí to zákeřně korunoval. Twl, Rusko,“ nechápe Horáček.

Novinář Jindřich Šídlo v souvislosti se smrtí opozičního předáka připomíná, jak je v Česku opozicí v poslední době zneužíváno slovo totalita. „Jen taková připomínka pro ty, kterým se to furt plete. V totalitní zemi je opoziční lídr zamordován ve vězení. V demokratické zemi je opoziční lídr podruhé osvobozen soudem. Už si to pamatujte, jo?“ vzkázal lidem Šídlo.

