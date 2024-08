Zvrat. Nadávali mu za Ukrajince, Dostál vytáhl text Rakušanova ministerstva

Urážka padla při debatě na CNN Prima News, řešící maďarské zjednodušení podmínek vstupu pro občany z Ruska a z Běloruska. „Myslím si, že zde má být prostor pro lidi, kteří prchají před režimy v Rusku a v Bělorusku, ostatní by se sem však určitě dostávat neměli a už vůbec ne bez bezpečnostní prověrky, jak navrhuje Maďarsko,“ zmínila Gregorová s tím, že mělo dle ní rozhodnutím Maďarska dojít k narušení bezpečnosti schengenského prostoru. Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 2% Nezvrátí 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6114 lidí



„Paní Gregorová si to představuje jako Hurvínek válku. Je hloupost, aby ruský terorista přišel a jen tak se přihlásil o vízum. Pokud se sem měli dostat nějací neonacisté, banderovci, kriminálníci a podobní, tak už přišli v té první vlně, kdy se sem dostaly statisíce uprchlíků,“ opáčil na to Dostál a mínil, že snaha zabránit lidem vstoupit do Evropy jen proto, že se narodili jako Rusové, prý „zavání principem kolektivní viny“.

„Chtěla bych se jasně vymezit vůči tomu, co tu pan Dostál tak nenápadně naznačil, že Ukrajinci, kteří prchali před dvěma lety před válkou, byli neonacisté. Ukrajinci byli napadená země Ruskem, vy proruská špíno! Vůbec nechápu, co si dovolujete říkat ve vysílání,“ udeřila poté na Dostála pirátská europoslankyně.

Jenže Ondřej Dostál našel příslušné varování před příchodem i ukrajinské mafie do České republiky ve Zprávě MV o bezpečnosti pro rok 2023. Tam na straně 72 stojí popis, že s vlnou ukrajinských uprchlíků přišly do České republiky i kriminální živly. „Výraznější změny, které bylo v roce 2023 možno zaznamenat ve vztahu k organizované trestné činnosti a bezpečnostním rizikům spojeným s ruskojazyčnými minoritami pobývajícími na území ČR, souvisejí především s důsledky stávající válečné situace na Ukrajině a s bezprecedentní vlnou uprchlíků,“ uvádí Zpráva o bezpečnosti vydaná Ministerstve vnitra ČR.

Riziko příchodu kriminálních struktur z Ukrajiny Ministerstvo vitra ČR přinejmenším ve Zprávě o bezpečnosti nepodceňovalo. „Ve vztahu k organizované kriminalitě ruskojazyčných kriminálních struktur na území ČR bylo v roce 2023 jedním z klíčových faktorů především riziko etablování rodin příslušníků organizovaných kriminálních struktur původem z Ukrajiny a z dalších států bývalého SSSR,“ obávalo se ministerstvo uchycení ukrajinské mafie v České republice.

Válka na Ukrajině znemožňuje navracení problematických osob do země původu. „Vedle zneužívání statutu dočasné ochrany, kdy se kriminální autority či jejich rodiny, vězni propuštění ruskými okupačními orgány nebo závadové osoby jiného původu vydávají za státní příslušníky Ukrajiny (např. s původem na okupovaných územích Ukrajiny), je problémem i samotný válečný stav na Ukrajině, který znemožňuje i bezpečnostní prevenci ve formě vyhoštění závadových či nelegálně pobývajících osob, které uvádějí jako svoji domovskou zemi Ukrajinu,“ uvádí Zpráva o bezpečnosti pro rok 2023.

Omluvu Ondřej Dostál od Markéty Gregorové neočekává a ani nevyžaduje. Jen žádá, aby si příště před debatou prostudovala příslušné materiály. „Na CNN Prima News jsem upozornil na riziko, že se s uprchlickou vlnou z UA dostaly do ČR mafie. Markéta Gregorová (Piráti) mne za to sprostě napadla. Ale to samé riziko uvádí i zpráva Ministerstva vnitra. O omluvu od Gregorové nestojím, ale žádám laskavě, aby příště četla a přemýšlela, než půjde do TV,“ napsal Dostálna síti X.

Na @CNNPrima jsem upozornil na riziko, že se s uprchlickou vlnou z UA dostaly do ČR mafie. @MarketkaG (Piráti) mne za to sprostě napadla. Ale to samé riziko uvádí i zpráva @vnitro?? O omluvu od Gregorové nestojím, ale žádám laskavě, aby příště četla a přemýšlela, než půjde do TV.… pic.twitter.com/30YZ6MCj34 — Ondřej Dostál (@dostalondrej) August 3, 2024

