Zvrat v Německu? Migranti to mají už vážně nahnuté

Kandidát CDU na kancléře Friedrich Merz má problém. Do ulic německých měst vyšly tisíce lidí poté, co Merz ukázal, že je v otázkách imigrační politiky ochoten spolupracovat s Alternativou pro Německo. S touto stranou chtěl zpřísnit imigrační politiku.

Spolupráci s AfD odmítlo několik poslanců CDU tím, že pro tento návrh nehlasovali a Merz místo úspěchu, kterým by mohl oslovit voliče těsně před volbami, získal z ostudy kabát.

Magazín Die Zeit s odvoláním na agentur DPA upozornil, že jen v Berlíně se sešlo na 160 tisíc demonstrantů, kteří hlasitě odmítli spolupráci CDU s AfD. Podle pořadatelů akce to bylo spíš 250 tisíc demonstrantů. Mottem demonstrace je „Revolta slušných lidí - My jsme firewall!“

CDU dnes bude jednat o tom, co dál.

Podle serveru nejčtenějšího německého deníku Bild Merz v neděli vyzval své spolustraníky, aby spolu s ním drželi tvrdou linii v oblasti imigrační politiky. Argumentoval přitom tím, že „vnímání berlínské bubliny neodpovídá náladám ve zbytku země“.

Svým spolustraníkům sdělil, že musel udělat to, co udělal, že se musel pokusit jednat o zpřísnění imigrační politiky, protože kdyby to neudělal on, tak by po útoku žadatele o azyl, při kterém zemřel dvouletý chlapec, podobné zpřísnění navrhla AfD a CDU by stála před dilematem, zda iniciativu AfD podpořit a tím se odepsat v očích části voličů, a nebo nepodpořit, ale tím získat u druhé části voličů nálepku, že mezi CDU a např. sociálními demokraty zase není tak velký rozdíl, pročež bude lepší odevzdat svůj hlas AfD.

A zdá se, že tato taktika nakonec může Merzovi vyjít.

Bild v této souvislosti upozornil na průzkum agentury INSA, který naznačuje, že nemalá část voličů AfD začala uvažovat nad tím, že odevzdá hlas Merzovi a CDU.

„Podle INSA si po jednání v parlamentu každý pátý volič AfD (20 procent) dokáže představit, že by volil CDU/CSU,“ napsal Bild s tím, že každý třetí dotázaný volič AfD změnil na Merze názor. Už ho vnímá pozitivněji.

A Merz sází právě na to.

Současně Merz trvá na tom, že s AfD spolupracovat nebude.

„Osobně si za tím stojím. … S AfD spolupracovat nebudeme. Nikdy jsme s nimi nespolupracovali a spolupracovat nebudeme,“ zdůraznil.

CDU prý má patnáctibodový plán. 9 bodů se týká ekonomiky, 6 zpřísnění imigrační politiky. Jedním z těchto šesti bodů je i zavedení důkladných a v podstatě trvalých kontrol na německých hranicích, jejichž cílem má být zastavení nelegální migrace ještě před vstupem migrantů na německé území. Jde však také o krok, který je v rozporu se zásadami Schengenského prostoru.

