Zvýšení poplatků pro ČT se už sype u Pirátů i v ODS

Vládní návrh prosazuje zvýšení poplatků na dva a půl tisíce korun ročně za domácnost. Platit by se nemělo už jen za televizní či rozhlasový přijímač, ale také za jakékoliv elektronické zařízení, které dokáže vysílání ČT či Českého rozhlasu šířit prostřednictvím internetu. Zavedena má být i automatická valorizace. Rozšíření okruhu poplatníků však odmítají Piráti. Ozvali se dokonce i rebelové v ODS.

Babiš: Zrušíme, uhradíme z rozpočtu

Andrej Babiš, šéf hnutí ANO, chce koncesionářské poplatky zrušit úplně a argumentuje tím, že 17 zemí EU je nemá. Média veřejné služby hradí přímo ze státního rozpočtu.

„Pokud budeme ve vládě, koncesionářské poplatky zrušíme. Financování veřejnoprávních médií nastavíme z rozpočtu tak, jako je to ve Švédsku, Dánsku, Belgii a v dalších 14 zemích EU,“ slibuje Babiš na síti X.

Nedobrovolná plošná daň

Debata kolem koncesionářských poplatků se vyostřila na pondělním zasedání Poslanecké sněmovny. Šéf hnutí ANO hovořil na toto téma tři hodiny. Uvedl, že jen deset zemí evropské sedmadvacítky vybírá rozhlasové a televizní poplatky. A i v těchto státech podle jeho slov zvažují změnu financování veřejnoprávních médií.

Předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že koncesionářské poplatky představují nedobrovolnou plošnou daň, a vyjádřil pochyby nad hospodařením veřejnoprávní televize.

Letocha: Babiš lže dokonce i dětem

Postoj opozice ke koncesionářským poplatkům se nezamlouvá poslanci za hnutí STAN Petru Letochovi. Na síti X zveřejnil: „Babiš už ve sněmovně nestydatě lže dokonce i dětem, které se přišly podívat na jednání z galerie. Pronesl: ‚… milé děti, všichni, co máte mobil, kdybyste náhodou se koukali na Českou televizi, co zásadně nedoporučuju, tak budete cálovat!‘ To je ale naprostý nesmysl! Žádné děti nic platit nebudou. Poplatky za Českou televizi budou dál hradit jejich rodiče, a to jedním jediným poplatkem za domácnost.“

Piráti: Poplatky ano, ale bez rozšíření

Nesouhlas s návrhem vlády na rozšíření okruhu poplatníků o příjemce internetu a o firmy nad 25 zaměstnanců zveřejnili Piráti. Poplatkům by se podle nich nevyhnul prakticky nikdo, a to bez ohledu na to, zda na telefonu veřejnoprávní média sleduje, či nikoliv. Piráti proto podmiňují svoji podporu zvýšení koncesionářských poplatků zrušením „daně z internetu“ a nezávislou kontrolou hospodaření veřejnoprávních médií.

„Vláda místo plnění svých slibů přichází s absurdními opatřeními, jako je internetová daň ve výši 2500 korun ročně. Tento návrh by zasáhl i ty, kteří nemají televizi ani rádio, ale pouze chytrý telefon. To považujeme za nepřijatelné a budeme se snažit tento krok pozměňovacím návrhem vyškrtnout,“ uvedla pirátská poslankyně Klára Kocmanová.

Na síti X Kocmanová zveřejnila: „Důrazně nesouhlasím s další finanční zátěží, kterou si vláda na domácnosti vymyslela. Platit 2500 korun ročně za to, že vlastním smart phone? Internetovou daň nechceme. Na telefony by se mediální poplatky vztahovat neměly.“ Samotné zvýšení koncesionářských poplatků však podporuje.

Rebelové v ODS: Daň z internetu nechceme

Otázka zvyšování televizních poplatků rozdělila dokonce vládnoucí ODS. Své zamítavé stanovisko zveřejnila Oblastní rada ODS Praha-západ, která přijala usnesení, že nesouhlasí se zvyšováním televizních poplatků a jejich přeměnou na daň z internetu.

„Zvýšení poplatků na 2580 Kč ročně znamená poměrně zásadní zdanění domácností. Pro mnoho poplatníků jde o vyšší daňovou zátěž, než je daň z nemovitosti a pro nízkopříjmové rodiny dokonce i než je jejich daň z příjmů. S ohledem na zdanění zařízení schopných připojit se k internetu navíc dopadne na téměř celou populaci jen s minimem možností jí uniknout. A na firmy, byť by neprovozovaly jediný přijímač,“ uvádí se v usnesení rebelující Oblastní rady ODS.

