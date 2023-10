Zvyšte jim platy, jinak budou volit AfD. Německý levičák o „enderácích“

reklama

Předseda německé krajně levicové Die Linke Martin Schirdewan promluvil u příležitosti sjednocení východní a západní části Německa. K tomu došlo 3. října 1990. Schirdewan ve svém projevu bouchl do stolu a dal jasně najevo, co si myslí, že někdejší Západní Německo tak trochu hodilo svou východní část přes palubu a raději rozvíjelo svůj tradiční průmysl a služby. „Protože průmysl byl pro starou Spolkovou republiku Německo důležitější než záchrana společností NDR, byl východ z velké části deindustrializován,“ prohlásil v rozhovoru pro Der Spiegel.

Teď, 33 let po sjednocení, nastal podle Schirdewana čas to změnit.

„Frustrace roste a mnoho lidí má pocit, že je politika odepsala a zapomněla. Tato frustrace také tvoří živnou půdu pro AfD, která nemá odpovědi na problémy, ale usměrňuje protest,“ poznamenal předseda Die Linke. Podle něj nastal čas zvýšit v bývalém východním Německu mzdy, a to razantně. Do konce roku 2025 by se podle jeho názoru měly mezi oběma částmi země srovnat mzdy. Schirdewan mluví doslova o „mzdové válce“.

Podle Schirdewana je třeba na východ Německa přesunout či vytvořit zcela nové výrobní komplexy, které budou zahrnovat všechno – od výzkumu nových produktů, školicích středisek přes výrobu komponent, až po finální prodej kompletního výrobku s přidanou hodnotou zákazníkovi.

„Jedině tak můžeme vytvořit udržitelné struktury, které generují nová, dobře placená pracovní místa a zůstanou tam, i když finanční prostředky přestanou proudit,“ uvedl Schirdewan.

Schirdewan má také za to, že by měly být zavedeny kvóty pro východní Němce tak, aby i lidé z tohoto regionu měli šanci usednout v top managementu největších německých firem a promlouvat do jejich chodu. Zdá se mu totiž, že bývalí východní Němci i 33 let po sjednocení čelí určité diskriminaci, pokud jde o přístup k ředitelským postům.

Skutečností přitom je, že z bývalého západního Německa směrem do východního přiteklo za 30 let na 2 biliony euro. Právě na podporu regionu, který byl do roku 1989 podstatně zaostalejší. Z federálníhio rozpočtu tyto peníze na východ tekly v podobě dotací. Ale něco se pokazilo.

„Dalším problémem, který v Německu přetrvává, je podle jiného respektovaného pracoviště pro ekonomické výzkumy IFO fakt, že východoněmecké zboží nemá na německém trhu takové postavení, jako výrobky ze západní části země. „Nabízejí se proto za zbytečně nízké ceny, což potom vytváří tlak na nižší mzdy. Stává se z toho začarovaný kruh,“ uvádí ředitel drážďanské pobočky IFO Joachim Ragnitz. Na jeho slova upozornil publicista Lubnoš Palata v magazínu Finmag již v roce 2019.

Ze Schirdewanových slov pro Der Spiegel vyplývá, že situace zůstává z pohledu bývalých východních Němců stále neblahá.

