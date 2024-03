„Podezřelý nákup“. Nová taktika policie proti držitelům zbraní

Vážení, rozmohl se nám tu "takový nešvar"...

Asi se už stalo mnohým z vás... Nemálo lidí s podobnými zkušenostmi nám totiž nyní podobné píše (viz zde jen jeden takový případ), a to uživatelé i prodejci. Pro ty, co se s tím dosud nepotkali - co je za "problém"?

Tedy koupili jste si "více" střeliva a jste záhy kontaktováni ze strany Policie ČR - tedy "proč jste si koupili zrovna takové množství"?

A prodejce zbraní, ten je zas peskován za to "že takový podezřelý nákup nenahlásil" (pozn.: můžeme navíc diskutovat 1) co je to "podezřelý nákup" - není totiž nijak definován - a 2) není dle současné legislativy pražádná povinnost toto obchodníkem zkoumat a někam hlásit...).

Pomiňme to, že je to jen a pouze věc dotyčného držitele zbrojního průkazu - ničeho se nedopustil, strop je totiž definovaný pouze způsobem následného zabezpečení/skladování.

Též ani nezmiňujme tu úděsnou nelogiku toho, co asi dotyčný policajt (který v tomto jedná skutečně již na hraně šikany a zneužití pravomocí veřejného činitele - neb k tomuto nemá pražádnou zákonnou oporu) asi tak uslyší? Třeba: bylo to ve slevě tak jsem se předzásobil? Nebo: intenzivně trénuji (IPSC či brokovou střelbu) a vystřílím i stovky za trénink? Anebo (a to by asi bylo nejlépe)- nedělám nic špatného, mám nato právo - a do toho, kolik nábojů si koupím, fakt nic není? Pprostě" dejte mi pokoj" a vlezte mi na záda...

Asi těžko onen přehnaně aktivní policajt uslyší odpověď, která bude doznáním snad k nějaké nekalé činnosti - či dokonce právě takto získá informace o přípravě hromadné vraždy či teroristického činu. Shrnuto: docela prostě komedie...

Pomiňme též, že případný (nedejbože) pachatel dalšího masového zabíjení nepotřebuje nábojů stovky (jako případy výše) ale pro jeho účel stačí i (pouhé) desítky. Tragédie by mohla přeci nastat, kdyby člověk s nějakými podobnými hrůznými úmysly měl nábojů byť jen 15. Pro strašný čin by mu i toto přeci "bohatě" stačilo.

Je to asi něco takového, jako by se po onom útoku, kdy dotyčný pachatel zapálil byt v Bohumíně (výsledek tehdy byl 11 mrtvých!) ptali policisté, a to jak majitelů čerpacích stanic, tak i těch, co zde naplní dva tři kanystry benzínem, "na co to mají". Zda snad nechtějí též někoho podobně upálit. A oni by museli velmi trapně vysvětlovat, že to mají do motorové pily, elektrocentrály apod. Anebo, nebudou mít z nějakého důvodu déle příležitost tankovat. Ale opět: je to jen jejich věc...

Že se podobné děje ohledně nábojů - a ne u toho benzínu, který může být v přápadě vražedného úmyslu nějakého vyšinutého člověka stejně ničivým? Nelogika v tomto případě nijak zdá se nevadí. Hlavně "že se něco koná".

Policisté budou vypadat že něco konají, i když by mohl někdo namístnout, že bezpochyby (zvláště při panujících perzonálních hlubokých podstavech) mají důležitější i užitečnější věci na práci. A že nemohou nejen (navíc naprosto zbytečně) obtěžovat bezúhonné české občany - a též nutit (opět nezákonně) nutit majitele obchodů se zbraněmi práskat na své zákazníky - a koledovat si tak o krach a uzavření svých prodejen...

Zajímavé by nepochybně bylo v tomto případě zjistit, kdo toto "orgánům" příkázal. A na bázi jakého oprávnění vlastně tito nyní kontrolují všechny ty zákazníky (a též i obtěžují prodejce), když pro toto nemají patřičnou oporu v liteře zákona - a ten, kdo si koupí najednou nábojů jeden tisíc či i více tisíc, se ničeho rozhodně nedopouští...

Též by bylo dobré kupříkladu zjistit, co na toto říká policejní prezident - anebo ministr vnitra Vít Rakušan? Vědí o tomto? Či dokonce, dali snad k podobným krokům příkaz? A nesou za to tedy patřičnou odpovědnost? Byla by to dobrá informace pro kvanta podobně protiprávně popotahovaných bezúhonných českých občanů a voličů...