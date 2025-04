Alena Vitásková: Kolik stojí stát nezákonné trestní stíhání?

V programech se hovoří např. o rozpočtové disciplíně, o snížení výdajů ze státního rozpočtu a mnoho dalších příslibů, kterým ne každý volič hodlá rozumět. Nikde jsem nezaznamenala, že by se někdo zajímal o další ze závažných problémů, a to jsou náklady státu na nezákonná trestní stíhání, která bývají často „vykonstruovaná“. Vykonstruována buďto k odstranění politických protivníků, stíhání občanů, kteří mají jiný názor, nebo těch, které stát sofistikovanou dehonestací chce z veřejného života odstranit. Do které skupiny patříte? Zatím do žádné? Tak to máte štěstí…

V posledních létech se tito lidé léta dehonestují před soudy, ničí se jim život jen proto, aby se z veřejného života odstranili. Některé to posílí a vzdorují, některé to bohužel zabije, zažene do ústraní. A to jsou právě ti, které společnost potřebuje ke svému ozdravení.

Důležité je, abychom se začali tímto problémem zabývat. Nejedná se totiž o banální záležitost. Takové „nezákonné (vykonstruované) trestní stíhání“ většinou trvá celou řadu let. Stojí daňové poplatníky v naší zemi stamiliony korun ročně jen v části nákladů na policii, justici, která by mohla odvádět zásadní práci pro společnost, odhalování skutečné závažné trestné činnosti. To není jediný náklad a škoda, která daňovým poplatníkům vzniká, ale další náklady jsou odškodnění těchto osob nebo firem poškozených státem. Je pravdou, že z nárokované částky dostanou tak možná jen jedno procento, což vede k nevymahatelnosti práva a spravedlnosti podporované státem . Důležitým aspektem je likvidace těchto lidí právě z veřejného prostoru, jsou to lidé, kteří by byli dozajista pro společnost prospěšnější než ti, kteří tyto „nezákonná (vykonstruovaná) trestní stíhání“ inscenují.

Kolik stojí daňové poplatníky tyto náklady na nezákonné trestní stíhání? Na to se ptám v otevřeném dopise pana ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka (viz plné znění dopisu ze dne 22.4.2025).

Lynčem, který se stal moderní při odstraňování „nežádoucích“, prošla celá řada politiků, veřejně činných osob, podnikatelů, úředníků. Od pana prezidenta Donalda Trampa, po pana Babiše a jeho rodinu, francouzské, rumunské přední politiky, řadové občany jako např. pp Liskovou, Kellnera, manažery firem a institucí a celá řada dalších.

Je ve vlastním zájmu politických stran a hnutí, aby se tímto problémem zabývaly. Dnes se stíhá „sládek“ a zítra „mládek“. Je potřebné znát, jaký dopad má „nezákonné (vykonstruované) trestní stíhání“ do veřejných financí. Jaké škody společnosti vznikly právě tím, že tyto osoby a firmy mohly odvádět smysluplnou práci, vytvářet hodnoty, být přínosem pro celou společnost.

Je více než žádoucí, aby křivdy způsobené byly napraveny, aby došlo k řádnému odškodněni. Svoji pracovní kariéru, své firmy většinou budovali celý svůj život. Ne vlastní vinou je stát o to připravil. A ti, kteří nesou plnou vinu za tuto nezákonnost (nezvolené struktury) nenesou odpovědnost žádnou? Za způsobené škody nenesou žádnou zodpovědnost. Jsou nakonec povýšeni.

Proto se v otevřeném dopise ptám pana ministra spravedlnosti „kolik stálo mé nezákonné trestní stíhání?“ Je to více než 52 mil. korun? Proto žádám ministra spravedlnosti JUDr. Pavla Blažka a vládu Petra Fialy o řádné odškodnění občanů a firem poškozených státem.

Ing. Alena Vitásková

Dne 22. dubna 2025